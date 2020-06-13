Г.А. Замалеева. Движение – Жизнь!

***

Врач-педиатр, выпускница ленинградского ЛПМИ обосновывает тезис о том, что обездвиженность человека пагубно влияет на здоровье, в целом, и на развитие мозга, в частности. Что особенно актуально для детей.Любопытно, что этому выступлению уже три года, но насколько актуально оно сегодня, когда власти именно эту самую обездвиженность и навязывают людям!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5065375.html