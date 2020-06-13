Г.А. Замалеева. Движение – Жизнь!
16:53. 13 июня 2020 98 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Врач-педиатр, выпускница ленинградского ЛПМИ обосновывает тезис о том, что обездвиженность человека пагубно влияет на здоровье, в целом, и на развитие мозга, в частности. Что особенно актуально для детей.
Любопытно, что этому выступлению уже три года, но насколько актуально оно сегодня, когда власти именно эту самую обездвиженность и навязывают людям!
Любопытно, что этому выступлению уже три года, но насколько актуально оно сегодня, когда власти именно эту самую обездвиженность и навязывают людям!
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Полностью за.