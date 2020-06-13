Главная » Политика, События

День России в Донбассе — праздник надежды

14:20. 13 июня 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Александр Дмитриевский

В этом году 12 Июня станет по настоящему праздничным днем для четверти миллиона жителей республик Донбасса, получивших российские паспорта. Более того – этот праздник окажется двойным: в эти дни исполняется ровно год с того момента, как, согласно Указу Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», первые прибывшие из ДНР и ЛНР в Новошахтинск и Покровское присягнули на верность Отечеству, за воссоединение в котором им пришлось пять лет вести тяжелейшую борьбу…

Четверть миллиона новых граждан России за год: много это или мало? Можно ли ускорить процесс? Что дает процесс воссоединения в Отечестве этим людям, Российской Федерации и Донбассу? На все эти вопросы мы постараемся получить ответы вместе с нашим специальным корреспондентом в ДНР.

Когда воплощается мечта

Вышеупомянутый указ президента РФ в республиках Донбасса был не просто долгожданным, но и ожидаемым: этими ожиданиями была пропитана вся общественная атмосфера в ДНР и ЛНР уже с осени 2018 года. В принципе, сами подвижки в сторону более активного сближения с Россией начались после гибели первого главы ДНР Александра Захарченко: его убийство окончательно поставило крест на идее политического переформатирования Украины. Захарченко многими воспринимался как претендующий на всеукраинский масштаб яркий и харизматичный антифашистский лидер. Однако в том и беда носителей харизмы, что их политическая реинкарнация невозможна даже в тысячу раз более достойных преемниках…

Мне достаточно часто приходится упоминать такое явление, как маркеры обстановки: та или иная последовательность событий в условиях войны оказывается самым точным барометром. В нашем случае таким маркером стало резкое увеличение желающих получить паспорта республик Донбасса уже в декабре 2018 года, и с каждым последующим месяцем очереди в миграционной службе только росли. До этого ажиотажа не наблюдалось: паспорт ДНР или ЛНР не давал особых преимуществ его обладателю, за исключением освобождения от необходимости подтверждения статуса налогового резидента при оформлении наследства или сделках с недвижимостью, автотранспортом и прочим ценным имуществом. Впрочем, сама процедура подтверждения статуса налогового резидента является достаточно простой, госпошлина если и взимается, то копеечная, хотя придется немало постоять в очередях.

Жители Донбасса восприняли указ № 183 с огромным энтузиазмом, хотя стороннему наблюдателю именно такая форма радости могла бы показаться совершенно непонятной. Эта радость практически не имела внешних проявлений: война воспитывает скупость на эмоции.

Тернистый путь в Отечество

Если сравнивать общую численность населения республик Донбасса (в ДНР и ЛНР, по разным оценкам, суммарно проживает от 3,5 млн до 4 млн человек) с количеством получивших российское гражданство, то последняя цифра покажется сравнительно небольшой. Однако не будем забывать, что один год – тоже весьма небольшой промежуток времени, значительную часть которого пришлось потратить на выстраивание и отладку механизма. Задачи, которые пришлось решать, были действительно беспрецедентными: ранее такой массовой и интенсивной кампании не проводилось.

Несколько месяцев потребовалось на упорядочивание процессов: в режиме живой очереди все это приводило лишь к никому не нужным затратам сил и нервов. Создание аппаратно-программного комплекса электронной очереди хоть и осуществимо технически, но делается тоже не за один день. Также республикам Донбасса пришлось расширять мощности не только миграционной службы, но и Министерства юстиции, не рассчитанных на новые нагрузки. Дело в том, что при подаче заявления на паспорта ДНР и ЛНР тем, кому ранее приходилось проходить через бракоразводный процесс либо менять фамилию, необходимо было получить соответствующую справку в ЗАГСе. Цель этого – отсечь пытающихся скрыть таким образом имеющиеся проблемы с законом.

Еще одним серьезным препятствием к получению российского гражданства для многих до последнего времени была достаточно высокая пошлина – 3000 рублей с человека при полном отсутствии льгот. Это при том, что средняя пенсия в республиках сейчас всего 5000 российских рублей, зарплаты – около 10 тысяч. Хорошо, что данная норма теперь осталась в прошлом. Также многих пенсионеров останавливает и то, что для оформления выплат нужно делать постоянную регистрацию на территории России: при отсутствии у большинства недвижимости и родственников единственным путем для этого остается обращение к чрезмерно предприимчивым личностям, что, помимо всего прочего, также влетает в копеечку. Да и регистрация в многоквартирном доме у родственников или друзей также влечет за собой издержки в виде повышения оплаты на некоторые услуги ЖКХ, начисляемые по количеству проживающих.

Кстати, многие в России боятся чрезмерного увеличения количества пенсионеров за счет жителей Донбасса. Отмечу, что такие опасения совершенно беспочвенны. Во-первых, указ № 183 принимался по результатам расчета возрастания нагрузки на Пенсионный фонд и иные фонды, занимающиеся начислениями социальных пособий, а во-вторых, не всякую пенсию выгодно переводить в Россию даже при том, что там выплаты больше. Например, условия назначения пенсии по инвалидности в России строже, чем в республиках Донбасса, где действуют правила, существовавшие до 2014 года.

Русский фронтир

Самый главный вопрос: кто от указа № 183 выиграл и кто проиграл? Безусловно, в списке выигравших – живущие в ДНР и ЛНР. Желающим найти работу в России теперь не нужно получать трудовой патент, а налогообложение для этих людей такое же, как и для остальных граждан. Кроме того, если в объявлении о вакансии есть примечание «трудоустройство по ТК РФ», то последнее чаще всего означает, что работодатель вряд ли захочет иметь дело с иностранцем: теперь и это препятствие снимается. Опасения в усилении конкуренции на рынке труда тоже не имеют особых оснований: даже в кризис спрос на рабочие и инженерные специальности (на заработки едет в основном эта категория, а не офис-менеджеры) продолжает оставаться высоким. Тот же материнский капитал – весомое подспорье для желающих интегрироваться в российские реалии. А российские заграничные паспорта в значительной мере расширят для этих людей международные связи: получение украинского загранпаспорта невозможно без выезда на территорию Украины, а для многих в Донбассе этот путь является прямой дорогой в застенки СБУ.

Выиграли и республики Донбасса: предоставление российского гражданства их жителям является ещё одним доказательством необратимости процесса воссоединения с Россией.

И наконец, от этого выиграла Россия: в лице новых граждан она получает самую настоящую преторианскую гвардию, закаленную в тяготах войны и имеющую стойкий иммунитет против смуты. Не в упрек остальным согражданам, но для этих людей само существование суверенной и сильной России и их личное выживание означают одно и то же.

Конечно, найдутся скептики, которые скажут, что, дескать, придется кормить Донбасс. Но Донбасс не просит подаяния: люди там любят и умеют работать, основные промышленные предприятия удалось сберечь, поэтому главная задача в этом плане – дать людям достойно жить своим трудом. Еще найдутся те, кто заявит об убыточности горно-металлургического комплекса Донбасса. Да, донецкий и луганский уголь в плане добычи не такой дешевый, как сибирский, и это понимали ещё в советское время. Да, уголь как энергоноситель в значительной мере потеснили нефть, газ и атом. Но в том-то и дело, что ныне действующие угольные шахты Донбасса закладывались с огромным заделом в качестве неприкосновенного запаса. Не хочется быть алармистом, однако турбулентность в мире нарастает, и это значит, что не время разбрасываться стратегически важными ресурсами: не зря же принимаются меры по развитию угольной отрасли в Ростовской области. Так что помогать Донбассу, безусловно, придется, но эти вложения обязательно вернутся сторицей.

А кто же проиграл? Проиграла Украина, решившая расправиться с теми, кто не принял нацистский переворот: она своими руками заставила жителей Донбасса унести родную землю на собственных подошвах. Проиграли и внутренние враги России: те, кому пришлось сражаться за воссоединение в Отечестве, вряд ли пойдут под их знамена.

Дмитриевский Александр Владимирович (р. 1974) — историк, публицист, ветеран русского движения Донбасса. Постоянный эксперт Изборского клуба Новороссии.

Обложка: Донбасс, митинг за возвращению в Россию, июль 2019 г. Фото Донецкое Агентство Новостей.

Источник: https://nstarikov.ru/den-rossii-v-donbasse-prazdnik-nadezhdy-116104

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2020
...об их чувствах и надеждах в этот праздник, который впервые в...— рассказала пенсионерка Нина Степановна День России — государственный праздник РФ, с 1992 года ... Денис Казанский — личность на Донбассе известная. Выпускник Донецкого национального университета...
Новости Украины и Новороссии 14 августа 2018
... раньше вы снабжали Россию углём. В 1921 году оправдайте надежды рабочих и... с единомышленниками 14 августа — День добровольца Донбасса, праздник всех тех павших и живых...
Новости Украины и Новороссии 13 июня 2020
...Ткачёв, много лет поддерживающий Донбасс, прокомментировал шахтёрскую забастовку в...Республике впервые День России отмечают как государственный праздник! Читайте также: «Россия» на... евродепутаты. Они также выразили надежду, что нынешняя власть будет ...
Новости Украины и Новороссии 08 марта 2016
...праздником – Международным женским днем 8 Марта!В этот особый день...Надежду Савченко, обвиняемую в России по делу о гибели журналистов в Донбассе...тому, что перед праздниками Надежда будет на свободе... с наступающим праздником обратился заместитель командующего...
Новости Украины и Новороссии 07 января 2016
... надежды. Поэтому всех православных христиан Донбасса, России, Украины и всего мира поздравляю с праздником... лучшего применения, доказывал сегодня весь день, что поставляемый из Крыма газ...», в этот день даже он везет чудо и надежду… Бойцы Народной милиции...
Новости Украины и Новороссии 09 мая 2016
...направить соболезнования по поводу капитуляции?»; Надежда Аникина: «Плохой агрессор: ...Украины. На сегодняшний день на территории России находится свыше 2,...гривен на восстановление Донбасса. Ожидание праздника лучше самого праздника. Поступили обещанные ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4182 2926
    чужой 13 июня 2020 в 15:26

    Донбасс – это законная территория Украины.
    Там могут защищаться русские, и русские могут помогать защищаться русским.
    Надежда умирает последней.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)