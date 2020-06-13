День России в Донбассе — праздник надежды

В этом году 12 Июня станет по настоящему праздничным днем для четверти миллиона жителей республик Донбасса, получивших российские паспорта. Более того – этот праздник окажется двойным: в эти дни исполняется ровно год с того момента, как, согласно Указу Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», первые прибывшие из ДНР и ЛНР в Новошахтинск и Покровское присягнули на верность Отечеству, за воссоединение в котором им пришлось пять лет вести тяжелейшую борьбу…

Четверть миллиона новых граждан России за год: много это или мало? Можно ли ускорить процесс? Что дает процесс воссоединения в Отечестве этим людям, Российской Федерации и Донбассу? На все эти вопросы мы постараемся получить ответы вместе с нашим специальным корреспондентом в ДНР.

Когда воплощается мечта

Вышеупомянутый указ президента РФ в республиках Донбасса был не просто долгожданным, но и ожидаемым: этими ожиданиями была пропитана вся общественная атмосфера в ДНР и ЛНР уже с осени 2018 года. В принципе, сами подвижки в сторону более активного сближения с Россией начались после гибели первого главы ДНР Александра Захарченко: его убийство окончательно поставило крест на идее политического переформатирования Украины. Захарченко многими воспринимался как претендующий на всеукраинский масштаб яркий и харизматичный антифашистский лидер. Однако в том и беда носителей харизмы, что их политическая реинкарнация невозможна даже в тысячу раз более достойных преемниках…

Мне достаточно часто приходится упоминать такое явление, как маркеры обстановки: та или иная последовательность событий в условиях войны оказывается самым точным барометром. В нашем случае таким маркером стало резкое увеличение желающих получить паспорта республик Донбасса уже в декабре 2018 года, и с каждым последующим месяцем очереди в миграционной службе только росли. До этого ажиотажа не наблюдалось: паспорт ДНР или ЛНР не давал особых преимуществ его обладателю, за исключением освобождения от необходимости подтверждения статуса налогового резидента при оформлении наследства или сделках с недвижимостью, автотранспортом и прочим ценным имуществом. Впрочем, сама процедура подтверждения статуса налогового резидента является достаточно простой, госпошлина если и взимается, то копеечная, хотя придется немало постоять в очередях.

Жители Донбасса восприняли указ № 183 с огромным энтузиазмом, хотя стороннему наблюдателю именно такая форма радости могла бы показаться совершенно непонятной. Эта радость практически не имела внешних проявлений: война воспитывает скупость на эмоции.

Тернистый путь в Отечество

Если сравнивать общую численность населения республик Донбасса (в ДНР и ЛНР, по разным оценкам, суммарно проживает от 3,5 млн до 4 млн человек) с количеством получивших российское гражданство, то последняя цифра покажется сравнительно небольшой. Однако не будем забывать, что один год – тоже весьма небольшой промежуток времени, значительную часть которого пришлось потратить на выстраивание и отладку механизма. Задачи, которые пришлось решать, были действительно беспрецедентными: ранее такой массовой и интенсивной кампании не проводилось.

Несколько месяцев потребовалось на упорядочивание процессов: в режиме живой очереди все это приводило лишь к никому не нужным затратам сил и нервов. Создание аппаратно-программного комплекса электронной очереди хоть и осуществимо технически, но делается тоже не за один день. Также республикам Донбасса пришлось расширять мощности не только миграционной службы, но и Министерства юстиции, не рассчитанных на новые нагрузки. Дело в том, что при подаче заявления на паспорта ДНР и ЛНР тем, кому ранее приходилось проходить через бракоразводный процесс либо менять фамилию, необходимо было получить соответствующую справку в ЗАГСе. Цель этого – отсечь пытающихся скрыть таким образом имеющиеся проблемы с законом.

Еще одним серьезным препятствием к получению российского гражданства для многих до последнего времени была достаточно высокая пошлина – 3000 рублей с человека при полном отсутствии льгот. Это при том, что средняя пенсия в республиках сейчас всего 5000 российских рублей, зарплаты – около 10 тысяч. Хорошо, что данная норма теперь осталась в прошлом. Также многих пенсионеров останавливает и то, что для оформления выплат нужно делать постоянную регистрацию на территории России: при отсутствии у большинства недвижимости и родственников единственным путем для этого остается обращение к чрезмерно предприимчивым личностям, что, помимо всего прочего, также влетает в копеечку. Да и регистрация в многоквартирном доме у родственников или друзей также влечет за собой издержки в виде повышения оплаты на некоторые услуги ЖКХ, начисляемые по количеству проживающих.

Кстати, многие в России боятся чрезмерного увеличения количества пенсионеров за счет жителей Донбасса. Отмечу, что такие опасения совершенно беспочвенны. Во-первых, указ № 183 принимался по результатам расчета возрастания нагрузки на Пенсионный фонд и иные фонды, занимающиеся начислениями социальных пособий, а во-вторых, не всякую пенсию выгодно переводить в Россию даже при том, что там выплаты больше. Например, условия назначения пенсии по инвалидности в России строже, чем в республиках Донбасса, где действуют правила, существовавшие до 2014 года.

Русский фронтир

Самый главный вопрос: кто от указа № 183 выиграл и кто проиграл? Безусловно, в списке выигравших – живущие в ДНР и ЛНР. Желающим найти работу в России теперь не нужно получать трудовой патент, а налогообложение для этих людей такое же, как и для остальных граждан. Кроме того, если в объявлении о вакансии есть примечание «трудоустройство по ТК РФ», то последнее чаще всего означает, что работодатель вряд ли захочет иметь дело с иностранцем: теперь и это препятствие снимается. Опасения в усилении конкуренции на рынке труда тоже не имеют особых оснований: даже в кризис спрос на рабочие и инженерные специальности (на заработки едет в основном эта категория, а не офис-менеджеры) продолжает оставаться высоким. Тот же материнский капитал – весомое подспорье для желающих интегрироваться в российские реалии. А российские заграничные паспорта в значительной мере расширят для этих людей международные связи: получение украинского загранпаспорта невозможно без выезда на территорию Украины, а для многих в Донбассе этот путь является прямой дорогой в застенки СБУ.

Выиграли и республики Донбасса: предоставление российского гражданства их жителям является ещё одним доказательством необратимости процесса воссоединения с Россией.

И наконец, от этого выиграла Россия: в лице новых граждан она получает самую настоящую преторианскую гвардию, закаленную в тяготах войны и имеющую стойкий иммунитет против смуты. Не в упрек остальным согражданам, но для этих людей само существование суверенной и сильной России и их личное выживание означают одно и то же.

Конечно, найдутся скептики, которые скажут, что, дескать, придется кормить Донбасс. Но Донбасс не просит подаяния: люди там любят и умеют работать, основные промышленные предприятия удалось сберечь, поэтому главная задача в этом плане – дать людям достойно жить своим трудом. Еще найдутся те, кто заявит об убыточности горно-металлургического комплекса Донбасса. Да, донецкий и луганский уголь в плане добычи не такой дешевый, как сибирский, и это понимали ещё в советское время. Да, уголь как энергоноситель в значительной мере потеснили нефть, газ и атом. Но в том-то и дело, что ныне действующие угольные шахты Донбасса закладывались с огромным заделом в качестве неприкосновенного запаса. Не хочется быть алармистом, однако турбулентность в мире нарастает, и это значит, что не время разбрасываться стратегически важными ресурсами: не зря же принимаются меры по развитию угольной отрасли в Ростовской области. Так что помогать Донбассу, безусловно, придется, но эти вложения обязательно вернутся сторицей.

А кто же проиграл? Проиграла Украина, решившая расправиться с теми, кто не принял нацистский переворот: она своими руками заставила жителей Донбасса унести родную землю на собственных подошвах. Проиграли и внутренние враги России: те, кому пришлось сражаться за воссоединение в Отечестве, вряд ли пойдут под их знамена.

Дмитриевский Александр Владимирович (р. 1974) — историк, публицист, ветеран русского движения Донбасса. Постоянный эксперт Изборского клуба Новороссии.

Обложка: Донбасс, митинг за возвращению в Россию, июль 2019 г. Фото Донецкое Агентство Новостей.

Источник: https://nstarikov.ru/den-rossii-v-donbasse-prazdnik-nadezhdy-116104