Главная » Аналитика, Вооруженные силы, История, Новости, Политика

Баскаки антихриста, или О чем не сказал Николай Патрушев

09:11. 13 июня 2020 323 просмотра 7 коммент. Опубликовал:
 

 

12.06.2020
5ee36994.jpg

Глава Совбеза и бывший глава ФСБ Николай Патрушев сделал заявление: Запад пытается расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию. Главный пресс-секретарь страны Дмитрий Песков тут же присоединился к этим словам, сказав, что и в Кремле (т.е. Путин тоже) тоже так считают. Жаль только, что ни Патрушев, ни Песков не продолжили эту мысль. Потому что расколом российского общества, насаждением чуждых ценностей, а значит, и подрывом государственной безопасности товарищи из Госдепа и от Сороса занимаются не непосредственно, а через своих агентов влияния — сидящих в том числе в Кремле, в Белом доме, на Старой площади, в Охотном ряду, в здании ЦБ на Неглинной, а равно в Сбербанке, в АСИ, во ВШЭ, в Сколково, в руководстве гостелеканалов и мн. др.

Итак, власти РФ заранее нашли крайних на случай возможного фиаско с голосованием о поправках: Госдепартамент США, Агентство по международному развитию, Совет по международным отношениям, Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) и др.

Отчасти Патрушев, конечно, прав: перечисленные структуры действительно давно и системно работают против России, занимаясь вербовкой и продвижением своих агентов в органы власти РФ всех уровней.

Вопрос лишь в том, как они это делают. А вернее — через кого. 

Например, кто и зачем продвигает цифровую трансформацию России по методичкам из Вашингтона? Может быть, для Николая Платоновича это новость, но смеем его заверить: это те же лица, которые раньше десятилетиями организовывали сбор и выплату дани РФ американским колонизаторам, заявившим, что Россия проиграла им холодную войну (дань эта называлась по-разному — то просто вывод за рубеж прибыли «приватизированных» компаний по добыче углеводородов, то Стабилизационный фонд, то «бюджетное правило»; неизменной оставалась лишь суть: прибыль от торговли российскими нефтью, газом и другими полезными ископаемыми должна уходить на Запад, а не вкладываться в собственную страну).

На заре Русской цивилизации, в XII-XIV веках, Русь уже пережила одно иго, и народ больше 200 лет смирялся с необходимостью уплаты дани. Но там были три особенности.

Во-первых, тогдашние баскаки не покушались на ценности русского народа, на его православную веру. 

Во-вторых, народ Древней Руси верил своим князьям: они не были наемниками Госдепа, а разделяли с народом его победы и поражения.

В-третьих, у народа была надежда (которую культивировали и церковные и светские власти), что страна окрепнет и скинет с себя ненавистное иго. 

В современной истории все гораздо хуже. Пока Кудрин с Чубайсом и прочими Грефами были классическими баскаками и сдавали Западу наши недра, деньги и прочие материальные ценности, народ терпел. 

Народ отходил от шока и утешался собиранием страны, которую вечно пьяный Ельцин чуть не развалил, замирением Чечни, Мюнхенской речью, возвращением Крыма, «Бессмертным полком» и мультиками про супероружие в Совете Федерации. 

Правда, ТВ и интернет, превращенные в рассадник пошлости и средство культивирования насилия и потребительства, делали свое дело, зля думающую часть народа и превращая молодежь в дикарей и варваров, но существенная часть пассионариев ушла в религию, которая стала своего рода громоотводом для западных баскаков.

Но вот наступила новая реальность. Баскаки уже не довольствуются нефтью и золотом, их глобальному хозяину нужная «новая нефть» — люди. И они начали наступление: сначала на культуру, затем на образование, потом на семью и теперь вот уже на саму человеческую личность. Потому что цифровая трансформация — это уже не про людей, а про номера, большие данные и управление биообъектами с помощью искусственного интеллекта.

Причем мнение самих биообъектов, естественно, никого не волнует. 

Параллельно те же самые баскаки свернули PR-проект «Путин»: от былого нацлидера, который уничтожал террористов в сортире и обещал, что мы «мы умрем, как мученики, а вы просто сдохнете», остался человек, который подписал пенсионную реформу и отменил Парад Победы и который в последнее время занят в основном тем, что встречается с Грефом и ему подобными и выражает им доверие. 

Лица, стоящие за идеологией PR-проекта «Путин», почему-то считают, что президент России до сих пор ассоциируется у большинства россиян с «питерскими чекистами», против которых якобы работают злые наймиты-либералы. Они сильно отстали от жизни! Население давно уже видит совсем другую картинку. 

И дело не только в регулярных встречах с Грефом, но и в самом нарастающем цифробесии «нашей» элиты и «нашей» власти, которая уже давно отбросила не только приличия, штампуя антинародные законы без оглядки на народ, но и последние «скрепы», по факту, отказавшись от Победы и унизив Церковь. 

И вот такого Путина нам предлагают поддержать 1 июля… Интересно, Николай Платонович понимает, что они делают? И что будет после того, как они нарисуют результаты голосования за обнуление? А если понимает, почему бездействует? Вот в чем вопрос.

Андрей Цыганов

 

Источник: http://katyusha.org/view?id=14542

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:


7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 14583 11091
    Sergeev 13 июня 2020 в 9:25

    Мир меняется, или мы меняемся вместе с ним, или превращаемся в Сомали.

    Ответить
       
  • 3352 3160
    KT 13 июня 2020 в 9:46

    Результаты выборов нарисуют какие надо-к бабке не ходи.

    Ответить
    1
  • 513 409
    Valeriy Bondarik 13 июня 2020 в 9:51

    ,,,Привет`ствую Вас,,,

    ВСЁ,что сказано в ЭТОЙ статье – соответствует Реалиям!
    [особенно ПРО "ТЕХ" - кто РАЗРУШАЕТ Русь ИЗНУТРИ!]

    НЫНЕшние ВРАГи России ЭТО:ВОР!

    -> В,ласть О,лигархи и Р,елигия = ВОР! <-
    “““““““““““““““““““
    СТАТЬЯ – Госдума:поправки к Конституции уже работают – какой смысл голосовать?

    С А Й Т – prezident.online ОТ 13-06-2020;А ведь А.Тюняев прав!
    “““““““““““““`
    Ничего ни к кому личного.Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 13-06-2020.

    Ответить
    1
  • 9358 3547
    nikolay 13 июня 2020 в 10:13

    ФСБ – это филиал израильской разведки Моссад. Патрушев отличился взрывами домов в России. В Рязани пойман на месте преступления.

    Ответить
       
  • 15362 10764
    Владимир 13 июня 2020 в 12:48

    “Народ отходил от шока и утешался собиранием страны, которую вечно пьяный Ельцин чуть не развалил,”
    Ельцын ее как раз таки и развалил и теперь этот день называется нынче называется “день России”, впрочем у него было много названий власти их меняют время от времени ,пытаются впихнуть невпихуемое.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)