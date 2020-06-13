Баскаки антихриста, или О чем не сказал Николай Патрушев

12.06.2020





Глава Совбеза и бывший глава ФСБ Николай Патрушев сделал заявление: Запад пытается расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию. Главный пресс-секретарь страны Дмитрий Песков тут же присоединился к этим словам, сказав, что и в Кремле (т.е. Путин тоже) тоже так считают. Жаль только, что ни Патрушев, ни Песков не продолжили эту мысль. Потому что расколом российского общества, насаждением чуждых ценностей, а значит, и подрывом государственной безопасности товарищи из Госдепа и от Сороса занимаются не непосредственно, а через своих агентов влияния — сидящих в том числе в Кремле, в Белом доме, на Старой площади, в Охотном ряду, в здании ЦБ на Неглинной, а равно в Сбербанке, в АСИ, во ВШЭ, в Сколково, в руководстве гостелеканалов и мн. др.



Итак, власти РФ заранее нашли крайних на случай возможного фиаско с голосованием о поправках: Госдепартамент США, Агентство по международному развитию, Совет по международным отношениям, Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) и др.



Отчасти Патрушев, конечно, прав: перечисленные структуры действительно давно и системно работают против России, занимаясь вербовкой и продвижением своих агентов в органы власти РФ всех уровней.



Вопрос лишь в том, как они это делают. А вернее — через кого.



Например, кто и зачем продвигает цифровую трансформацию России по методичкам из Вашингтона? Может быть, для Николая Платоновича это новость, но смеем его заверить: это те же лица, которые раньше десятилетиями организовывали сбор и выплату дани РФ американским колонизаторам, заявившим, что Россия проиграла им холодную войну (дань эта называлась по-разному — то просто вывод за рубеж прибыли «приватизированных» компаний по добыче углеводородов, то Стабилизационный фонд, то «бюджетное правило»; неизменной оставалась лишь суть: прибыль от торговли российскими нефтью, газом и другими полезными ископаемыми должна уходить на Запад, а не вкладываться в собственную страну).



На заре Русской цивилизации, в XII-XIV веках, Русь уже пережила одно иго, и народ больше 200 лет смирялся с необходимостью уплаты дани. Но там были три особенности.



Во-первых, тогдашние баскаки не покушались на ценности русского народа, на его православную веру.



Во-вторых, народ Древней Руси верил своим князьям: они не были наемниками Госдепа, а разделяли с народом его победы и поражения.



В-третьих, у народа была надежда (которую культивировали и церковные и светские власти), что страна окрепнет и скинет с себя ненавистное иго.



В современной истории все гораздо хуже. Пока Кудрин с Чубайсом и прочими Грефами были классическими баскаками и сдавали Западу наши недра, деньги и прочие материальные ценности, народ терпел.



Народ отходил от шока и утешался собиранием страны, которую вечно пьяный Ельцин чуть не развалил, замирением Чечни, Мюнхенской речью, возвращением Крыма, «Бессмертным полком» и мультиками про супероружие в Совете Федерации.



Правда, ТВ и интернет, превращенные в рассадник пошлости и средство культивирования насилия и потребительства, делали свое дело, зля думающую часть народа и превращая молодежь в дикарей и варваров, но существенная часть пассионариев ушла в религию, которая стала своего рода громоотводом для западных баскаков.



Но вот наступила новая реальность. Баскаки уже не довольствуются нефтью и золотом, их глобальному хозяину нужная «новая нефть» — люди. И они начали наступление: сначала на культуру, затем на образование, потом на семью и теперь вот уже на саму человеческую личность. Потому что цифровая трансформация — это уже не про людей, а про номера, большие данные и управление биообъектами с помощью искусственного интеллекта.



Причем мнение самих биообъектов, естественно, никого не волнует.



Параллельно те же самые баскаки свернули PR-проект «Путин»: от былого нацлидера, который уничтожал террористов в сортире и обещал, что мы «мы умрем, как мученики, а вы просто сдохнете», остался человек, который подписал пенсионную реформу и отменил Парад Победы и который в последнее время занят в основном тем, что встречается с Грефом и ему подобными и выражает им доверие.



Лица, стоящие за идеологией PR-проекта «Путин», почему-то считают, что президент России до сих пор ассоциируется у большинства россиян с «питерскими чекистами», против которых якобы работают злые наймиты-либералы. Они сильно отстали от жизни! Население давно уже видит совсем другую картинку.



И дело не только в регулярных встречах с Грефом, но и в самом нарастающем цифробесии «нашей» элиты и «нашей» власти, которая уже давно отбросила не только приличия, штампуя антинародные законы без оглядки на народ, но и последние «скрепы», по факту, отказавшись от Победы и унизив Церковь.



И вот такого Путина нам предлагают поддержать 1 июля… Интересно, Николай Платонович понимает, что они делают? И что будет после того, как они нарисуют результаты голосования за обнуление? А если понимает, почему бездействует? Вот в чем вопрос.



Андрей Цыганов