Самое успешное оружие в истории человечества. Как Голливуд меняет мир. Дмитрий Перетолчин
23:57. 12 июня 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Писатель Дмитрий Перетолчин раскрывает главные тайны Голливуда. В чём секрет успеха голливудской пропаганды. Как в производстве фильмов и сериалов используются последние достижения психологии.
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