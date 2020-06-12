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Самое успешное оружие в истории человечества. Как Голливуд меняет мир. Дмитрий Перетолчин

23:57. 12 июня 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Смотрите полную версию по ссылке https://dentv.ru/video/videoclip_1.ht…
Писатель Дмитрий Перетолчин раскрывает главные тайны Голливуда. В чём секрет успеха голливудской пропаганды. Как в производстве фильмов и сериалов используются последние достижения психологии.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xPL19AHG3ZY

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