Самое успешное оружие в истории человечества. Как Голливуд меняет мир. Дмитрий Перетолчин

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Писатель Дмитрий Перетолчин раскрывает главные тайны Голливуда. В чём секрет успеха голливудской пропаганды. Как в производстве фильмов и сериалов используются последние достижения психологии.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xPL19AHG3ZY