«Руссия!» – европейские арабы в панике бежали от подсрачников русской журналистки

Бывшая севастопольская журналистка, ныне редактор службы новостей НТВ Лариса Раевская вступила в конфликт с мигрантами в Вене из-за «цокания» в свой адрес.Об этом она рассказала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».По словам журналистки, выходцы из России – единственные, кто в странах Европы не боится дать отпор мигрантам, которые пытаются навязать Старому свету свои порядки.«Лично в Вене отвесила подсрачник арабу, цокнувшему языком в мой адрес, а остальных обложила отборным матом. Цокали они на всех, но эти все (читаем эуропейцы и пиндосы) шарахались, опустив глазки, и сливались со стенами зданий. Я же не просто пароходом врезалась в козлобородую толпу, перегородившую тротуар, но и размяла ногу и связки. В итоге, с криком “Русия!” они бежали по Марияхилферштрассе, как фашисты от Красной Армии в апреле 45-го, а с балкона соседнего дома мне аплодировала какая-то итальянка, громко скандируя «Браво!», – рассказывает журналистка.Также она сообщила, что в Милане столкнулась с грабителем, который попытался отобрать у нее бумажник.“Да и в Милане вместо того, чтобы отдать арабу гоп-стопщику кошелёк, айфон и жизнь, я просто сломала ему палец, а когда он упал от боли, приложила с ноги. Видимо, впервые столкнувшись с отпором, он охренел настолько, что в ужасе спросил лишь об одном – откуда я. Услышав про Россию, тварь даже скулить перестала, на всякий случай, чтобы не раздражать. Поэтому у всего мира на Россию такая реакция, они не могут простить нам свою же трусость и наше бесстрашие. Потому и тявкают не затыкаясь, но это до первого подсрачника», – написала Раевская.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10274565.html