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«Руссия!» – европейские арабы в панике бежали от подсрачников русской журналистки

09:28. 12 июня 2020 192 просмотра 5 коммент. Опубликовал:


Бывшая севастопольская журналистка, ныне редактор службы новостей НТВ Лариса Раевская вступила в конфликт с мигрантами в Вене из-за «цокания» в свой адрес.

Об этом она рассказала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам журналистки, выходцы из России – единственные, кто в странах Европы не боится дать отпор мигрантам, которые пытаются навязать Старому свету свои порядки.


«Лично в Вене отвесила подсрачник арабу, цокнувшему языком в мой адрес, а остальных обложила отборным матом. Цокали они на всех, но эти все (читаем эуропейцы и пиндосы) шарахались, опустив глазки, и сливались со стенами зданий. Я же не просто пароходом врезалась в козлобородую толпу, перегородившую тротуар, но и размяла ногу и связки. В итоге, с криком “Русия!” они бежали по Марияхилферштрассе, как фашисты от Красной Армии в апреле 45-го, а с балкона соседнего дома мне аплодировала какая-то итальянка, громко скандируя «Браво!», – рассказывает журналистка.

Также она сообщила, что в Милане столкнулась с грабителем, который попытался отобрать у нее бумажник.

“Да и в Милане вместо того, чтобы отдать арабу гоп-стопщику кошелёк, айфон и жизнь, я просто сломала ему палец, а когда он упал от боли, приложила с ноги. Видимо, впервые столкнувшись с отпором, он охренел настолько, что в ужасе спросил лишь об одном – откуда я. Услышав про Россию, тварь даже скулить перестала, на всякий случай, чтобы не раздражать. Поэтому у всего мира на Россию такая реакция, они не могут простить нам свою же трусость и наше бесстрашие. Потому и тявкают не затыкаясь, но это до первого подсрачника», – написала Раевская.


Источник: politnavigator.net

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10274565.html

Метки: арабы, Европа, журналисты, Россия

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1144 637
    Max 12 июня 2020 в 9:55

    Миль пардон – что есть подсрачник? Ужель месяц не сменяемые труселя медам? Ооо…

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    -1
    • 9366 7458
      АйваMax 12 июня 2020 в 10:05

      Оставьте тухлый юмор. Подсрачник – понятие, с анатомической дотошностью определяющее место приложения сил ноги удалой журналистки. Не будете же Вы отрицать, что у оскорбителя и грабителя .опу вполне допустимо квалифицировать как ср аку.

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      4
      • 1144 637
        MaxАйва 12 июня 2020 в 10:10

        Спасибо, просветлён

        Ответить
        1
      • 18891 1749
        РусофилАйва 12 июня 2020 в 10:12

        Просто некоторые убежанцы теряют логику русского языка.
        Не только выгребают от арабов и за арабами трусливо но и родной язык забыли.
        И таких журналисток ненавидят.
        Они Им их ущербность демонстрирует.
        А понимать что ты трусливая тупая мразь никому не нравится

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        1
  • 18891 1749
    Русофил 12 июня 2020 в 10:09

    Верю.
    Есть даже такое развлечение.
    Вечером прогуляться погонять арабов.
    Рисковано,можно и на ножик нарваться.

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    1

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