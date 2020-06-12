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Русист из Таджикистана: Переписывание истории Победы — удел слабых

14:00. 12 июня 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: Российская газета @ Елена Кухтенкова

«Мне порой очень сложно объяснить детям на уроке, почему в Донбассе по людям стреляют только за то, что они говорят на русском и не признают героизм Бандеры. Или почему власти Чехии снесли памятник маршалу Коневу, который освободил их и почти пол-Европы», — пишет в своем эссе «Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка» на XX Международный Пушкинский конкурс «РГ» русист из Таджикистана Рустам Сафаров.

Фото: facebook.com/rustam.safarov.14

Учитель считает, что современные дети не хотят жить памятью прошлого. Герои и героизм в понимании школьников — «это победы Нурмагомедова с брызгами крови в октагоне, это голы «Барселоны» на стадионах, участники «Дома-2».

«Они могут назвать вам всех футболистов «Барсы» поимённо, но не могут назвать Героев Советского Союза из Таджикистана, Сталинградской битвы или битвы под Москвой. Они могут назвать, сколько боёв провели «гладиаторы» в октагонах, но не могут назвать сколько самолётов сбила лётчица, герой войны Марина Раскова или лётчик-герой Иван Кожедуб», — сетует Рустам.

Безразличие к героической истории своей страны он заметил и у собственных сыновей.

«Однажды вечером по моему любимому каналу «Звезда» шла передача, в которой рассказывалось о Ржевско-Вяземской наступательной операции. Сидели у телевизора я и трое моих сыновей, — рассказывает учитель. — Они смотрели от силы минуты две. А потом все «хором» встали и ушли. До глубины души стало обидно. На вопрос, почему им неинтересно, ответили: «Ну там же про войну».

Словно вирус беспамятства пожирает государства, где всячески пытаются принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом, размышляет участник конкурса: «Начали оправдывать воинов Вермахта: факельные шествия с символикой фашизма на Украине, шествие легионеров латышей и литовцев, в учебниках называют освободителей оккупантами, демонтируют памятники героев войны… Это вовсе не пробуждение национального самосознания, это стремление понравиться своим «хозяевам».

Педагог уверен, что с годами подрастающее поколение всё-таки оценит свою историю по достоинству. «Молодежь поймёт, что прикуривать у «Вечного огня» — это уничтожение самого себя и плевок в сторону истории Победы. Я расскажу на своем уроке о мире, который дарит российский военный контингент в Сирии. Расскажу, что благодаря всему русскому мы сегодня имеем своё независимое государство со своими границами. И память о Великой Отечественной войне будет жить всегда, потому что около 2 миллионов наших граждан, которые работают в России и благодаря этому кормят свои семьи, в канун 9 мая пойдут смотреть на салют. А вернувшись домой, расскажут об этом и поведут своих детей в русский класс. Дайте мне несколько часов и трибуну над Европой, и я расскажу им как красноармеец Иван Середа один пошёл с топором на немецкий танк!».

Рустам уверен, что о Победе нужно говорить не только на уроках русского, который проходит всего два раза в неделю. Важно, чтобы школьники знали, что границы русского мира и русского духа — «это не только Россия-матушка» от Калининграда до Камчатки, это церкви, это могилы солдат и ветеранов. И что осквернять и ломать ограды на кладбище в Душанбе — преступление. А переписывание истории Победы — удел слабых и озлобленных».

Источник: https://nstarikov.ru/rusist-iz-tadzhikistana-perepisyvanie-istorii-pobedy-udel-slabyh-116018

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9382 7470
    Айва 12 июня 2020 в 14:09

    Тут не столько переписывание, сколько забвение. Это естественный процесс, хоть и прискорбно, конечно. Человеку свойственно помнить то, что он почувствовал на своей шкуре, а проявлять внимание и интерес к событиям 70-летней давности они могут только из уважения к родителям. Что ж, у каждого поколения будет своя война… Трогательно, что об этом печалится представитель Таджикистана, от них вообще наша история уже совсем далеко.

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