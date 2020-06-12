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Наша терпимость работает против нас

08:58. 12 июня 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Случаются в жизни моменты, когда искренне сожалеешь о том, что не обладаешь могуществом, присущим древнегреческим богам. Потому что в тот момент, когда я прочитала твит Навального в котором он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, я очень пожалела о том, что не могу, подобно гневающемуся Зевсу, поразить весьма слабого и несдержанного на язык Лёшу молнией.

Потому что в тот самый момент он не просто оскорбил конкретного человека. Он в очередной раз плюнул в каждого из тех, кто ценой своей крови и жизни освободил нашу землю от захватчиков и в тяжёлых боях день за днём добывал ту самую Победу, которая одна на всех. Ну и — паровозом — в каждого из нас. В каждого того самого наследника той самой великой Победы, чьё ежегодное шествие доводит до истерики адептов секты «платить и каяЦЦо». Той самой, которая готова стать на колени и смачно облизать любой ботинок, лишь бы получить статус «не наших» со всеми причитающимися в этом случае преференциями.

А это — то самое, что не прощают. Никогда. И ни при каких обстоятельствах.

Однако сам Навальный думает несколько иначе. Потому, столкнувшись с колоссальным общественным осуждением, он, вместо того чтоб извиниться, продолжает эту тему педалировать, вбрасывая в инфопространство «доказательства» какого-то «заговора» против себя и пытаясь выставить себя жертвой преследований и нападок.

Скажу больше: в этих откровенных потугах обелить себя дошло дело до откровенной мерзости. После многочисленных сообщений о том, что Игнату Сергеевичу Артеменко стало плохо, после того как он узнал, какими эпитетами его охарактеризовала либеральная общественность только за то, что он, опираясь на свой жизненный опыт и чёткую гражданскую позицию, поддержал поправки в Конституцию, миньоны Навального объявили это спекуляцией и постановкой. Дескать, глубоко пожилой человек, узнав о том, что его обозвали «холуем, человеком без совести и позором страны», будучи в глубоко преклонном возрасте, взял и сымитировал сердечный приступ. По личной просьбе Путина, разумеется.

Знаете, ещё пять лет назад я жила на Украине, по сей день слежу за событиями в этой стране, и потому у меня уже выработался довольно стойкий иммунитет к любой мерзости, которую эта страна пытается изрыгнуть в адрес нашего героического, некогда совместного прошлого. Но когда я вижу, что, исходя из своих личных целей, на путь бандеровцев ступает гражданин РФ, в этом случае, как говорится, сносит крышу и возникает желание немедленной сатисфакции.

Но это, увы, в нынешних реалиях непозволительная роскошь. Потому что Россия, несмотря на все голословные обвинения в её адрес, пожалуй, единственная страна, где чтят и пестуют пресловутую свободу слова. Зачастую — в ущерб себе, интересам своей страны и своих граждан.

И даже мощнейший общественный резонанс, всеобщее осуждение и закономерное требование справедливого наказания для зарвавшегося и страдающего манией величия блогера — недостаточное основание для привлечения его к ответственности. Понимаю, что это звучит грустно. Но факт остаётся фактом: после своего оскорбительного твита Навальный до сих пор не получил никакого сколько-нибудь весомого в юридической плоскости привлечения к ответственности за свои высказывания.

Да, негодуем мы, «кремлеботы», «ольгинские», «путинские», «блогеры за еду» и прочая, как величают нас Навальный и его паства.

Но куда нам, «убогим», до них — «небожителей», обладающих статусом неприкосновенности и на этом основании позволяющих себе оскорблять любого, кто посмеет встать на пути «прекрасной России будущего».

К сожалению, в этом и заключается печальный парадокс нашего времени. Пытаясь (возможно, по инерции, всё ещё сохранившейся со времён «святых 90-х») соответствовать навязанным нам стандартам, мы, пытаемся «сохранить лицо» перед непонятно кем, позволяем разного рода упырям и ублюдкам безнаказанно пинать тех, кто, без преувеличения, является нашим национальным достоянием, гордостью и примером для будущих поколений.

Но стоит ли такое реальное предательство чьего-то весьма условного одобрения? Уместно ли возлагать на чашу весов здоровье и принципы одного из тех немногих ныне здравствующих ветеранов против какой-то мифической терпимости к разномастным ублюдкам, которые за мелкий прайс готовы вытереть ноги о тех, кто является в прямом смысле слова нашим национальным достоянием?

Всё же хочется верить, что в этой жизни есть нечто гораздо более скоростное, чем хорошо многим известный закон бумеранга. И у нас на законодательном уровне появится хоть что-то, что позволит защитить как честь и достоинство нашего прошлого, так и подвиг каждого ветерана Великой Отечественной войны, которые всю свою жизнь без остатка отдавали в том числе и за то, чтоб такие моральные уроды, как Навальный, просто получили право родиться. Не в гетто за колючей проволокой, а в свободной стране, где каждый моральный урод имеет право на свою точку зрения.

Юлия Витязева

Источник: http://voicesevas.ru/news/52367-nasha-terpimost-rabotaet-protiv-nas.html

Метки: новости / аналитика

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