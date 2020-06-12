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Мировая элита планомерно идёт к своей цели. 2020 год в историческом контексте

23:56. 12 июня 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Как современная ситуация выглядит в историческом контексте и как связано наше настоящее с происходившим 80 и 100 лет назад. Есть ли сейчас у РФ свой проект будущего и как обстоят дела с его реализацией. Об этом и многом другом рассказывает директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a42QNJqmFIk

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