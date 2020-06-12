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“Лето любви” в Сиэтле

19:11. 12 июня 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Трамп продолжает попытки через Твиттер призвать органы власти к ликвидации Автономной Зоны Сиэтла, которая на полном серьезе существует уже несколько дней при полном попустительстве местных органов власти и силовых структур.

Мэр Сиэтла говорит, когда анархисты захватили ее город: «Это лето любви». Эти либеральные демократы не имеют разума. Террористы сжигают и грабят наши города, и они думают, что это просто прекрасно, даже смерть. Необходимо прекратить этот захват Сиэтла сейчас! (с) Дональд Трамп


Мэр Сиэтла Дженни Дуркан.

Пока мэр Сиэтла рассказывала про "Лето любви" в АЗС, начальница полиции города, которая ранее в содружестве с мэром фактически сдала часть центра города АЗС, заявила, что в Автономной Зоне после исхода полиции происходили грабежи и изнасилования, а также прочие насильственные действия, на которые полиция не может реагировать, так как была вынуждена отступить с территории АЗС, а самих полицейских постоянно третируют, причем по ее мнению, незаслуженно.
Также она заявила, что мэрия фактически вынудила полицию отступить после почти двух недель противостояния в центре города, хотя руководство полиции и было против.


Начальница полиции Сиэтла.

Фактически, отдельные представители Демократической Партии даже не скрывают, что используют эти протесты в своих интересах для дестабилизации ситуации в государстве, парализуя своими действиями деятельность полиции. Разумеется это делается под вывесками типа "они не погромщики, они хотят построить лучший мир". Но смогли бы они захватить несколько кварталов крупного города, если бы их не покрывала мэр представляющая Демократическую партию США, которая надавила на полицию, чтобы та оставила свои позиции?


Этот огород накормит жителей АЗС (на самом деле нет).


Интересно, будет ли распространен эксперимент на другие города под руководством мэров от Демократической партии?

Член городского совета Савант, которая ранее помогала протестующим ворваться в мэрию заявила, что Автономная Зона Сиэтла должна управляться "сообществом" на постоянной основе, а также полиция должна полностью передать под контроль "сообщества" Восточный полицейский участок, который ранее был оставлен полицией.


Список необходимого. Зарядки, моющие средства, носки, сигареты, лед, вентиляторы и т.д.


Кстати, в Сиэтле оказывается есть памятник Ленину. Но только памятник. Грамотного политического авангарда, который повел бы блуждающие массы на более серьезные дела там нет и в первом приближении, ну если не считать манипуляторов из Демократической партии. Ну и рэпера-варлорда конечно же.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5942683.html

Метки: автономная зона сиэтла, США, Трамп, юмор

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