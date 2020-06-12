Конец «лабораторий смерти». Как японцы готовили биологическую атаку на СССР

Сейчас из-за пандемии мир переживает непростые времена.

Однако по сравнению с тем, во что 75 лет назад могло повергнуть мир применение биологического оружия массового поражения, ущерб от нынешней пандемии переходит в разряд «мелкие неприятности».

О том, где родились такие планы, по кому готовились нанести первый и самый мощный удар, какой ценой было оплачено создание смертоносных штаммов и почему многие из тех, кто планировал биологическую войну, избежали наказания, рассказывает известный писатель, историк и общественный деятель, с 2000 по 2016 г. зам. Генерального прокурора РФ Александр Звягинцев:

— В конце 2019 г., когда волна пандемии COVID-19 только начинала подниматься, в Японии вышла провокационная статья с требованием к России «покаяться» за вступление СССР в войну в 1945 г. Дескать, если Россия признает ошибочной военную операцию в августе-сентябре 1945 г. и посыплет голову пеплом за «государственные преступления», то современная Япония наладит с нею полноценные добрососедские отношения. На это же время пришлось 70-летие Хабаровского процесса, который был проведён в последние дни 1949 г. С той поры сменились поколения японцев, и сегодня уже мало кто из них ощущает вину за военные преступления былой империи — верной союзницы гитлеровской Германии. Да и много ли людей знают о злодеяниях и зловещих планах, открывшихся в ходе военного трибунала в Хабаровске?

Апокалипсис был рядом

А ведь в 1945 г. мир стоял на пороге апокалипсиса. Его готовила Япония с помощью химического и бактериологического оружия. На территории оккупированной Маньчжурии был создан научно-исследовательский комплекс, способный вырабатывать крайне опасные микробы, которые должны были привести к гибели миллионов — прежде всего советских граждан. Для исполнения этих планов были развёрнуты спецотряды, в их распоряжении имелись уже готовые к применению боевые средства, которых, по признанию одного из пленённых учёных, «хватило бы для уничтожения всего человечества».

Но утром 19 августа 1945 г. в Харбин ворвались десантники 9-й воздушной армии 1-го Дальневосточного фронта. Вскоре на помощь подоспели моряки Амурской военной флотилии. Персонал японского «Отряда 731», расположенного близ Харбина у станции Пинфань, был в панике, наспех сжигались улики. Руководитель отряда Сиро Исии — японский микробиолог, генерал-лейтенант императорской армии Японии — отдав последний приказ, исчез.

Сиро Исии. Фото: Public Domain

А в 1946 г. открылся Токийский судебный процесс, во многом похожий на Нюрнбергский. К сожалению, он оказался непоследовательным и порой противоречивым в изобличении и наказании как военных, так и государственных преступников. На скамье подсудимых оказались далеко не все политики и генералы, направлявшие и поощрявшие убийц. Избежали наказания и руководители японских монополий, финансировавшие агрессивную политику. И если на скамью подсудимых в Нюрнберге заслуженно были отправлены высшие нацистские бонзы, в частности, дававшие указания ставить эксперименты на людях, то их японские коллеги от возмездия ушли.

Убежище для изуверов

Несколько лет назад мы сняли документальный фильм «Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски». Я был художественным руководителем этого проекта и автором сценария. В процессе создания картины нам довелось беседовать со многими из тех, кто вплотную занимается историей японских врачей-убийц. Фактам и свидетельствам, которые были ими предоставлены, можно доверять.

Вот, например, что говорил профессор истории Американского университета (Вашингтон, округ Колумбия, США) Питер Кузник: «Американцы заключили договор с японской стороной: эти вопросы не поднимаются в суде, а японцы передают в США результаты экспериментов над людьми. Потому такого пункта в обвинении не было».

Его дополняет юрист, ст. научный сотрудник Гарвардской школы Кеннеди (Массачусетс, США) Закир Кауфман: «Правительство США предоставило расширенную амнистию, обеспечило питанием, довольствием и досугом 3600 японских учёных, врачей и других служащих, задействованных в проведении экспериментов над людьми, жертвами которых стали тысячи мирных жителей и военнопленных из числа союзных армий. США были крайне заинтересованы в информации, полученной в результате медицинских экспериментов. И в связи с надвигающейся „холодной войной« предпочли получение этой информации торжеству правосудия».

Об этом мне рассказывал почётный президент Международной ассоциации юристов-демократов Джитендра Шарма: «На Токийском процессе были существенные упущения. Учёные из воинской части № 731 японской армии, которая проводила эксперименты на людях с биологическим оружием с целью ведения бактериологической войны, намеренно не были предъявлены суду. Установлен факт, что те официальные лица и врачи, которые сдались американцам, так никогда и не предстали перед судом, поскольку генерал Макартур секретно предоставил иммунитет учёным и врачам воинской части № 731 в обмен на то, чтобы они передали американцам свои исследования по биологическому оружию и их результаты».

Но укрывали преступников не только в Штатах. Вот свидетельство профессора Токийского университета, историка Харуки Вада: «Члены отрядов „100« и „731« после войны получили места в НИИ и медицинских учреждениях Японии. Были даже те, кто стал преподавателями в университетах. То есть они спокойно дожили свой век, не понеся никакой ответственности за свои преступления».

Их называли «брёвнами»

В «Отряде 731» «трудились» 2600 человек. Среди них были 3 генерал-лейтенанта, 6 генерал-майоров, несколько десятков старших офицеров, три сотни младших офицеров и прапорщиков. Но значительную часть составляли сотрудники НИИ и ведущие учёные медицинских факультетов японских вузов. В отряде собралась интеллектуальная элита страны.

Своих жертв экспериментаторы называли «брёвнами». Так, бывший служащий отряда пояснял: «Мы считали, что „брёвна« не люди, что они даже хуже скота». В 1981 г. в «Бюллетене учёных-ядерщиков» вышла статья, в которой детально описывались эти эксперименты. Судья Ролинг из Нидерландов (в то время последний из живых членов Токийского трибунала) по этому поводу заметил: «Как одному из судей Международного военного трибунала мне очень горько узнать, что в соответствии с приказами из Вашингтона самые отъявленные японские военные преступники держались под секретом и были скрыты от судебного преследования правительством США».

Возможно, уйти от возмездия удалось бы вообще всем японским военным преступникам, связанным с разработкой биологического оружия. Возможно, отрицалось бы даже существование в Японии подобных спецподразделений. Но этому помешал СССР.

Правда Хабаровска

Спустя год после окончания Токийского процесса был открыт Хабаровский процесс. Он проходил с 25 по 30 декабря 1949 г. Обвиняемым вменялось в вину создание «Отряда 100» и «Отряда 731», занимавшихся производством бактерий, способных вызвать эпидемии чумы, холеры, сибирской язвы. Во время своих экспериментов они заражали живых людей, которых им поставляла японская армия и разведка.

Суд в Хабаровске проходил в Окружном Доме офицеров. Процесс был открытый, зал заседания всегда оказывался переполнен. Хабаровск избрали потому, что, согласно японскому плану «Кантокуэн», в котором расписывались наступательные операции против СССР, город должен был одним из первых подвергнуться именно бактериологической атаке. В этом плане также значились Благовещенск, Чита, Уссурийск.

Подсудимые утверждали, что якобы они «ничего не знали». Хотя занимались поистине дьявольскими экспериментами. Например, ампутировали руки и пришивали их к противоположной стороне тела. Прижизненно анатомировали людей, ставили на них опыты с низкими температурами. Умышленно заражали сифилисом, чумой, сибирской язвой, обезвоживали, истощали и травили. Тот же профессор Питер Кузник рассказывал: «Они замораживали часть руки. Сначала — до локтя, затем, поняв, как обращаться с таким повреждением, отрезали руку по локоть и замораживали плечо. Проведя опыты с плечом, они отрезали его и переходили на вторую руку, постепенно отрезая и её. Потом начинались эксперименты над ногами пленного — отрезали ногу до колена, затем до бедра. В конце концов оставалась лишь голова и туловище, но и в таком виде издевательства над человеком не прекращались — его отдавали тем, кто занимался другими экспериментами».

На суде в Хабаровске это было доказательно установлено, как и то, что если заключённый, несмотря на заражение его смертоносными бактериями, выздоравливал, это не спасало его от повторных опытов, они продолжались, пока не наступала смерть. Только в «Отряде 731» ежегодно жертвами становилось до 600 человек. С 1940 г. по день капитуляции японской армии таким садистским способом было истреблено не менее 3000 человек.

Мне довелось встречаться с японским журналистом Сёдзи Кондо — он написал книгу «Свидетельства преступлений «Отряда 731». Вот что он поведал: «Один сотрудник отряда рассказывал, что даже после войны никак не мог забыть такой случай. Из окна его лаборатории, которая находилась на втором этаже, было видно тюрьму и внутренний двор. И когда он смотрел в окно со своего второго этажа, то всегда видел женщину с дочкой, которые грелись на солнышке. Но однажды девочка с мамой пропали. (Как выяснилось позже, над матерью с дочкой был поставлен опыт с ядовитыми газами в специальной комнате со стеклянными стенами). Врачи спокойно наблюдали — что будет, если запустить столько-то литров газа, а потом ещё и ещё… Мать и дитя были похожи на птиц. Мама-птица обняла своего птенца, и так, обнявшись, они и умирали».

Промедление смерти

Напрактиковавшись с подопытными «брёвнами», японские военные собирались превратить в подобный полигон всю восточную часть СССР. Член судебно-экспертной медкомиссии, врач-паразитолог Ольга Козловская рассказывала: «Когда выступал гособвинитель Лев Смирнов, никто из подсудимых не поднял головы. Тишина была полнейшая. Потом дали слово подсудимым. Никто из них не посмел сказать, что невиновен. Никто из нас не мог даже подумать, что в таких колоссальных масштабах можно разводить в лабораторных условиях заразу. Нам, советским специалистам, было очень трудно поверить, что преступления совершали медицинские работники».

Японским генштабом были утверждены три основных метода применения бактерий для целей войны: распыление с самолётов, сброс бактериологических бомб и наземное заражение населённых пунктов, водоёмов, пастбищ путём совершения бактериологических диверсий.

Для исполнения этих планов в «Отряде 731» был создан современный на то время научно-исследовательский комплекс, позволявший вырабатывать десятки килограммов болезнетворных бактерий, — миллиарды микробов должны были заразить всё вокруг. Человечество было избавлено от ужасов бактериологической войны лишь благодаря тому, что в августе 1945 г. СССР вступил в войну прежде, чем Квантунская армия пустила в ход это чудовищное оружие.

Миролюбие не впрок

Бывший командующий Квантунской армией Ямада Отодзо благодаря собранным неопровержимым доказательствам вынужден был признать на процессе: «Только вступление СССР в войну против Японии и стремительное продвижение Красной армии лишило нас возможности применять бактериологическое оружие против Советского Союза и других стран». А на вопрос «В чём конкретно вы признаёте себя виновным?» Ямада ответил: «Я признаю себя виновным в том, что осуществлял непосредственное руководство подготовкой бактериологической войны против СССР, Китая, Монголии, Англии, США и других стран. Я также должен признать, что в основном эта подготовка была направлена против СССР. Именно этим и объясняется, что отряды „731« и „100« и их филиалы были расположены поблизости от границы с СССР».

И как-то тревожно становится сейчас, когда задумываешься, что наши бывшие союзники во Второй мировой, американцы, свои секретные бактериологические лаборатории опять размещают вдоль границ нашего государства, в частности, в Грузии и на Украине.

Трибунал приговорил 12 обвиняемых к различным срокам заключения в исправительно-трудовом лагере — от 2 до 25 лет. Смертная казнь в те годы в СССР была отменена. Полностью отбыли наказание лишь осуждённые на 2–3 года. Остальные были освобождены из лагеря № 48 уже в 1956 г. Перед отправкой домой в Японию их даже свозили на экскурсии в Москву и Хабаровск.

Тогда шла большая политическая игра вокруг мирного договора, вокруг принадлежности Курильских островов, и советское руководство решило продемонстрировать добрую волю, миролюбие и гуманизм. Но договор не подписан до сих пор. К сожалению, Япония и сейчас ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, в ходе которой была готова отравить половину человечества. Хорошо бы сегодня тем политикам и историкам, которые сомневаются в целесообразности участия Советского Союза в войне с Японией, кто призывает «покаяться» и муссирует «юридическую сомнительность» вступления СССР в войну, помнить, что могло бы произойти, если бы война затянулась немного дольше.

Обложка: Территория, где работал «отряд 731». Репродукция фотографии из документальной книги японского писателя Сэйити Моримуры «Кухня дьявола». © / Дверник / РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/konec-laboratorij-smerti-kak-japoncy-gotovili-biologicheskuju-ataku-na-sssr-116011