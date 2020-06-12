Избавление от британского наследия

Снятие памятника британскому офицеру Гамильтону в новозеландском городе Гамильтон, который как раз в его честь и назван.Отметился убийствами местного коренного населения. Город пока не переименовали.Черчилля в Лондоне прячут перед предстоящими протестами. Новая волна сноса памятников и их раскрашивания ожидается в Британии на выходных.Рабовладельца Джорджа Вашингтона уже спрятали.Вот примерно в такие коробки в Лондоне прячут "опасные" памятники.До Горацио Нельсона пока не добрались, но его в коробку будет трудно засунуть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5940795.html