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Избавление от британского наследия

10:15. 12 июня 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Снятие памятника британскому офицеру Гамильтону в новозеландском городе Гамильтон, который как раз в его честь и назван.
Отметился убийствами местного коренного населения. Город пока не переименовали.


Черчилля в Лондоне прячут перед предстоящими протестами. Новая волна сноса памятников и их раскрашивания ожидается в Британии на выходных.


Рабовладельца Джорджа Вашингтона уже спрятали.


Вот примерно в такие коробки в Лондоне прячут "опасные" памятники.


До Горацио Нельсона пока не добрались, но его в коробку будет трудно засунуть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5940795.html

Метки: Британия, лондон, новая зеландия, памятники, юмор

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