Избавление от британского наследия
10:15. 12 июня 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Снятие памятника британскому офицеру Гамильтону в новозеландском городе Гамильтон, который как раз в его честь и назван.
Отметился убийствами местного коренного населения. Город пока не переименовали.
Черчилля в Лондоне прячут перед предстоящими протестами. Новая волна сноса памятников и их раскрашивания ожидается в Британии на выходных.
Рабовладельца Джорджа Вашингтона уже спрятали.
Вот примерно в такие коробки в Лондоне прячут "опасные" памятники.
До Горацио Нельсона пока не добрались, но его в коробку будет трудно засунуть.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5940795.html