Чернокожая американка выдвинула 8 диких требований белым

Увидев, с какими почестями Америка отправила в последний путь рецидивиста Джорджа Флойда, афроамериканцы усугубили свои требования к белым американцам. А те совершают все новые ритуалы покаяния перед черной расой, день ото дня становящиеся все более самобичевательными: то заковывают себя в кандалы, то встают на колени и моют афроамериканцам ноги. А теперь задумали упразднить полицию вовсе. Единственные, кто не намерен сносить это молча – наши бывшие соотечественники. Пообщавшись с ними, мы узнали, что возмущает их больше всего, пишет “МК”.

По словам наших соотечественников, полицию хотят вообще расформировать в Миннеаполисе, в Нью-Йорке существенно сокращают на нее бюджет, а в Сан-Франциско бюджет полиции решено перевести «на развитие афро-американских комьюнити».

- У нас хотят уничтожить полицейский профсоюз, защищающий своих членов, – сообщает Ольга из Нью-Джерси. – Решили, что от полиции толку нет, она никого не защищает, только запугивает общество. А на днях у нас в Нью-Джерси белые вышли на контрпротесты против мародерства и бесчинств черных с плакатом «Все жизни важны». Так их вычислили и уволили с работы! Мэр города опубликовал официальное заявление, назвав их действия «отвратительными»! Между тем в Бостоне статуе Колумба отрубили голову с криками, что он тоже был расист.

– На днях профессора калифорнийского университета, преподающего там с 1981 года, – рассказывает Арина из Лос-Анджелеса, – отстранили от работы за то, что он «дискриминировал» черных студентов тем, что не освободил их от экзаменов в связи со смертью Джорджа Флойда. Афроамериканцы ему угрожают, сейчас он под защитой полиции.

- То есть полиция еще выполняет свои функции?

- Пока еще да, но большинство ее ненавидит. В эмигрантской среде говорят, что подобное негативное отношение к жандармам было накануне революции 1917 года. У нас в Лос-Анджелесе, похоже, только русскоговорящие понимают, что без полиции мы останемся один на один с хулиганами. Наши женщины организуются по районам и носят в полицейские участки пирожки и пельмени. Кто сам готовит, а те, кто из-за работы не может, переводят деньги в помощь полиции, дарят полисменам карты на бесплатное посещение кафе и посылают им цветы.

- А как ведут себя белые американцы?

- Местная богема устраивает на улицах фотосессии с плакатами BLM. Некоторые выражают одобрение каналу HBO, изъявшему из каталогов фильм «Унесенные ветром» как расистский. Как можно жить на голливудских холмах и поддерживать запрет на ленту, получившую 8 «Оскаров»?! Тем более за этот фильм его впервые в истории кино получила черная актриса Хэтти Макдэниел за роль Мамушки!

Русскоязычные американцы рассказывают, что во многих городах организуются инициативные группы с целью противостоять беспределу:

- У нас в Южном Бруклине собралась команда русских байкеров, – рассказывает жительница Нью-Йорка Вика. – Добровольцев собрал местный житель Никита Сычев, теперь в его команде уже почти 150 человек. Каждый вечер ребята выезжают на патрулирование окрестностей и дежурят до самого утра. С ними еще выезжают байкеры из клуба «Братва». В соцсетях наши организовали группу Standing Up for New York City – Встаем за Нью-Йорк. Сегодня в ней уже больше 8000 человек, некоторые американцы тоже подтянулись, что радует. Но большая часть все равно почему-то поддерживает бунтовщиков. Даже после того, как они опубликовали свои новые требования.

- Что за требования?

- До этого они просто на каждом углу вопили, что белые должны покаяться за свои привилегии. Хотелось бы узнать, где получить эти привилегии, что б было за что каяться?! А теперь они по пунктам расписали, чем именно белые должны с ними поделиться. Их требования опубликовала в Интернете некая пожилая афроамериканка, называющая себя Black Grandma – Черная бабушка.

Вот 10 требований к белым людям, озвученных Черной Бабушкой:

1. Белые люди, если у вас нет потомков, завещайте свою собственность черной или коричневой семье.

2. Если вы наследуете имущество, которое намереваетесь продать после принятия, отдайте его черной или коричневой семье. Вы обязательно заработаете эти деньги каким-нибудь другим белым привилегированным способом.

3. Если вы застройщик, постройте комфортабельный комплекс в черном или коричневом разрушенном районе и позвольте чернокожим и коричневым людям жить в нем бесплатно.

4. Если вы являетесь владельцем недвижимости, отдайте свой дом черной или коричневой семье.

5. Если кто-то из людей, которым вы собираетесь оставить свою собственность, являются расистами, измените завещание в пользу черной или коричневой семьи.

6. Пересмотрите свой ежемесячный бюджет, чтобы вы могли регулярно жертвовать черным фондам.

7. Тот, кто допускает, что в его присутствии плохо говорят о черных, должен быть уволен, даже если он босс.

8. Посвятите себя двум вещам: борьбе с белым превосходством, где и как вы можете (если, например, занимаетесь вязанием, вяжите шарфы для черно-коричневых детей) и финансированию черно-коричневых людей.

Жанна Голубицкая

