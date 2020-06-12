Австралиец Дональд Тейлор (Дон) Ричи спас 164 человека от самоубийства

Австралиец Дональд Тейлор (Дон) Ричи прожил 86 лет и за 45 лет своей жизни официально спас 164 человек от самоубийства, прогуливаясь вдоль скалы The Gap.Ричи жил рядом со скалой названной The Gap, это знаменитая скала в Сиднее, популярная у людей, решивших добровольно прекратить свою жизнь. Дон выбрал своей миссией спасать жизни этих людей и регулярно прогуливался по смотровой площадке, отговаривая от смерти попадающихся ему потенциальных самоубийц. Он часто начинал свой разговор с обычной фразы: “Can I help you in some way?” (Я могу вам как-то помочь?) Затем в процессе разговора Дон приглашал самоубийц к себе на чашечку чая.Дона даже наградили за его спасения медалью, причина награды звучала как «служению обществу по предотвращению самоубийств». Официально Ричи спас 164 человека, но его семья говорит, что в реальности спасенных душ было намного больше – более 400.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10275283.html