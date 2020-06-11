Завод на Авито, Цифры не сошлись, Голодовка под землей // Галопом по Европам #230
В этом выпуске:
- Задержан мэр Норильска Ахметчин – возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» за то, что не организовал вовремя ликвидацию последствий разлива топлива;
- В России полмиллиона заболевших коронавирусом;
- Кудрин обнаружил «существенное недофинансирование» российской медицины;
- Стоимость квартир в новостройках в этом году может вырасти на 10-20 процентов;
- Подмосковная организация Мострансавто реорганизовалась ценой полутора тысяч сотрудников;
- В канун голосования по конституции у московских властей нашлись деньги;
- В Антраците бастующие шахтеры шахты «Комсомольская» объявили голодовку – 119 человек уже почти неделю под землей;
- Верховный суд Бразилии обязал власти вернуть в открытый доступ данные по заболевшим ковидом в стране;
- В Белом доме заявили, что рассмотрят возможность полицейской реформы;
- Люфтганза может уволить 26 тысяч сотрудников;
- Выпускники 9-х и 11-х классов в этом году получат аттестаты без сдачи экзаменов;
- Стала известна цена импортозамещения в области компьютерных программ;
- Завод Электроцинк во Владикавказе выставили на продажу через Авито.
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