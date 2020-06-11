Время филантропов

Давно потеряв Бога, они потеряли и человека

Она из женщин, живущих ради других.

Это видно по тому, как другие загнаны.

К. С. Льюис

Мы живем в удивительное время, когда найти филантропа проще, чем звезду на небе. Представители мировой элиты, политики, кинозвезды, спортсмены, шоумены и т.д. кажется только и ищут, как бы сделать нечто этакое, филантропическое. Куда не плюнь, обязательно попадешь на филантропа. Здесь Билл Гейтс — филантроп, там Сорос — филантроп, а налево пойдешь, так кого-нибудь ещё найдешь.

Пандемия COVID-19 обострила филантропический раж аж до высот Гималаев. Все, буквально все лица власть предержащие, озаботились о здоровье населения подведомственных стран. Можно, казалось бы, ликовать, бить в бубны и танцевать танго, но вот что-то не дает сделать этого.

Пандемия совершенно не убавила агрессивности тем же США. Как продолжались попытки свалить в Венесуэле правительство Н. Мадуро, так и продолжаются. Бои в Йемене идут полным ходом. В Ливии противостояние только нарастает. Корабли США рвутся в Баренцево море…

Коронавирус в реальности международную политику почти и не поменял. Только общественное мнение стало потише и поглуше. Но что любопытно, тема пандемии практически забила проблему проникновения в сытые западные страны Европы незаконных переселенцев из Африки и Азии. Филантропы знают, что делают. Филантропические СМИ тоже…

Вообще, в ситуации с пандемией наших дней, наблюдается масса странностей в информационном поле. Белый информационный шум, созданный филантропами, полностью заглушает хоть какую-то вменяемую информацию.

Если вы пожелаете самостоятельно разобраться, что же происходит на самом деле, то вряд ли сможете. Тысячи мнений специалистов, экспертов, врачей, да и простых обывателей колеблются в линейке абсолютно противоположных вероятностей: от ковиддиссидентства до объявления COVID-19 новой чумой. Причем, стороны приводят факты, которые отменно противоречат друг другу. Поэтому обычный человек просто и не понимает, что и как ему делать.

Филантропы знают. Они обывателю не доверяют. Он у них всегда под подозрением. Он живет, дышит и отдыхает совсем не так, как желают филантропы. Он не соответствует их стандарту. А поэтому обывателя загоняют под этот самый стандарт. Пандемия — лучшее время для такого загона. Эксплуатируется одно из самых важных отрицательных чувств человека — страх перед смертью. Подгоняя страх, обыкновенного представителя рода людского можно заставить делать то, на что в нормальных обстоятельствах он никогда бы не согласился.

Человеческое общество насильственно атомизируется. И дело не в масках и перчатках. Совсем не в них. Людей обучают бояться друг друга. Причем это обучение идет с сокрушением всякой логики в мышлении.

Вот сейчас в Германии возобновился футбольный сезон в бундеслиге. Если раньше к упавшему игроку подходил другой и за руку помогал подняться, то ныне это категорически запрещено из-за боязни заражения. Однако, когда идет матч, то происходят тысячи самых разных контактов: игроки соприкасаются при подаче угловых, толкаются на поле, делают подкаты, соприкасаются головами. Неужели все это менее опасно, чем подать руку упавшему сопернику? Филантропы подобное не замечают, ибо подача руки — символ из одной системы, а столкновение лбами в борьбе — совершенно из другой. Получается, что работающее на разъединение для них приемлемо, а помогающее единению — нет.

Возьмем и другой пример. Каждый случай заражения коронавирусом в монастырях и на приходы Русской Церкви в СМИ обсасывается со всех сторон. Но вот о толпе в московском метро поговорили, да и забыли, о массовых скоплениях людей в гипермаркетах — все тишок тишком. И особенно не афишируется, сколько и где работников торговых заведений заболело. Что-то не кажется случайным таковой способ подачи информации.

Нападки на Церковь в условиях пандемии нарастают. Активизировались все хулители и гонители христианства. Но это, собственно, и ожидалось. Только вот как быть с некоторыми весьма известными губернаторами, стоявшими на прошлогоднем праздновании Пасхи Христовой со свечами в храмах, а сейчас запретившим присутствие прихожан в церквях, но разрешающих полноценную работу супермаркетов?

Ситуация очень напоминает гонения на Русскую Православную Церковь в 30-х гг. XX века. Тогда, например, происходило следующее: в селе объявлялся карантин «по тифу», первым закрывали храм, а вторым… Впрочем, второго и не было. Спокойно работали сельсовет, столовая, детский сад, школа, а в доме культуры спокойно показывали фильмы. Как-будто и не прошли годы. Опять тоже самое. Хотя есть и различие — коммунистические вожаки в храмах со свечками не бродили…

В Интернет Церковь поливают грязью малолетние и абсолютно невежественные «философы». Столько откровенной ерунды не выливалось в Сеть никогда. Не верите? Посмотрите, что вам предлагает Яндекс в избранных по религии материалах.

Атеисты бывают разные. Среди них есть немало умных и образованных людей. Но вперед идут безграмотные материалы, написанные на эмоциях и элементарной глупости. Все работает на руку филантропов, которые знают, что основным идеологическим противником, продвигаемых ими методов контроля за человеком в сфере цифровых технологий и банальной чипизации является Церковь.

Идеологии филантропов может противостоять только Православие. Иных идеологий просто нет. Чипизация великолепно согласовывается хоть с национализмом, хоть с либерализмом, хоть с коммунизмом. Человека можно сделать рабом тотального контроля и не столь важно, кто нажимает кнопки и каковы его убеждения. Но Церковь говорит: «Раб Божий не чьим рабом быть больше не может! Нельзя менять тело по своему или чужому произволу. Нельзя насиловать душу человека, ибо все потомки Адама и Евы есть образ и подобие Божие!» Отсюда и война в информационном поле против Церкви. Люди, по сути, пытаются свести на нет ту силу, которая на духовном фронте является единственной эффективной силой против тех, кто задумал расчеловечивание человека, превращение человечества в однородную серую массу с животными желаниями и, естественно, сокращение этой массы под лозунгами заботы о человеке, природе и т.д.

Филантропы, давно потеряв Бога, потеряли и человека. Они любят людей как… Белинский: «Безумная жажда любви все более и более пожирает мою внутренность, тоска тяжелее и упорнее. Это мое, и только это, мое. Но меня сильно занимает и не мое. Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную».

Болезнь COVID-19 обострила вяло текущий процесс расчеловечивания. Она вывела на свет всю «маратовскую любовь» филантропов, любящих не ближнего своего, а некую модель человечества, сочиненную ими же. Теперь перед каждым стоит вопрос: «Хочет ли он остаться просто человеком?» От ответа на данный вопрос и зависит дальнейшее существование мiра. В этом высказывании нет никакой высокопарности. Констатация факта, если угодно.

Источник: https://nstarikov.ru/vremja-filantropov-116016