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В Японии запутались, сколько российских островов они хотят

21:58. 11 июня 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: fondsk.ru @ Анатолий Кошкин

Проблему «северных территорий» искусственно создали американцы

Правонационалистическая газета Японии «Санкэй симбун» сетует по поводу того, что правительство Синдзо Абэ нечётко формулирует территориальные претензии к России. Речь идёт о возвращении в правительственную «Синюю книгу о дипломатии Японии» положения о «суверенитете» Страны восходящего солнца над «северными территориями». Автор статьи Такаси Рикитакэ добивается от Кабинета министров указания в «Синей книге», сколько южнокурильских островов кабинет Абэ считает под «японским суверенитетом» – все четыре или только два.

В Японии запутались, сколько российских островов они хотят

Синдзо Абэ

Автор рвётся в открытую дверь, ибо под «северными территориями», о которых говорится в издании МИД Японии, понимаются все российские южнокурильские острова, а именно Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа мелких островов Плоские (Хабомаи по-японски). Уже после выхода 29 мая «Синей книги» в дополнении к ней все эти острова были перечислены «как японские». Известно также недавнее заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который со всей определённостью разъяснил точку зрения Кабинета министров: «Мы не меняем свою позицию на протяжении нескольких последних десятилетий. Россия должна решить с нами вопрос касательно Курильского архипелага. Только после этого мирный договор будет подписан официально. Мы не готовы идти на компромиссы, если из-за них будут страдать суверенитет и территориальная целостность страны. В остальном Япония полностью открыта для переговоров».

Однако господина Такаси Рикитакэ это, похоже, не очень убеждает. Он считает, что «в послевоенный период образ мышления правительства Японии по поводу суверенитета на северных островах (Южных Курилах. – А.К.) и переговорного курса были беспорядочными». В подтверждение он приводит замалчиваемое обычно признание заведующего договорным департаментом МИД Японии Кумао Нисимуры, сделанное 19 октября 1951 года в парламенте: «Что касается Курил, о которых идет речь в Сан‑Францисском мирном договоре, то они включают как Северные, так и Южные Курилы». Таким образом, считает автор статьи, был официально признан отказ Японии по договору от Итурупа и Кунашира.

В Японии запутались, сколько российских островов они хотят

Японская делегация подписывает Сан-Францисский мирный договор

От себя добавим, возможно, не известный японскому журналисту факт. После подписания Сан-Францисского мирного договора в политическом мире Японии существовал консенсус по поводу того, что территориальные претензии к СССР следует ограничить лишь двумя островами, а именно Хабомаи и Шикотан. Это было зафиксировано, например, в совместной парламентской резолюции всех политических партий Японии от 31 июля 1952 года. В этой резолюции перед правительством ставилась задача добиваться возвращения оккупированных Соединёнными Штатами Окинавы, островов Огасавара и некоторых других, а также островов Хабомаи и Шикотан. Правительство Японии было согласно с мнением парламентариев. Премьер-министр Сигэру Ёсида настаивал на том, чтобы только острова Хабомаи и Шикотан не причислялись к Курильским островам, от прав на которые Япония отказывалась; в отношении же островов Итуруп и Кунашир со стороны премьера таких возражений не выдвигалось. Более того, на конференции он дал этим территориям следующее определение: «Два острова в южной части Тисима (Курильские. – А.К.), называемые Итуруп и Кунашир…»

В Японии запутались, сколько российских островов они хотят

Газета «Санкэй симбун»

Признаёт автор статьи в «Санкэй симбун» и то, что проблему «северных территорий» создали американцы. Он пишет: «Затем на фоне обострения холодной войны Япония делает другое заявление: «Четыре северных острова — исконно японские территории». Дело в том, что перед подписанием Советско-японской декларации 1956 года США требовали не соглашаться на возврат только двух островов».

В Японии запутались, сколько российских островов они хотят

Таро Коно

А вот по поводу замыслов премьера Абэ и министра иностранных дел Таро Коно журналист, думаю, не совсем прав, подозревая их чуть ли не в измене за согласие на получение по мирному договору лишь островов Шикотан и Хабомаи. План предусматривает не отказ от Кунашира и Итурупа, а получение их как бы в рассрочку, по формуле «два плюс альфа». Эти самые крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды замышляется получить в результате… «совместной хозяйственной деятельности» на Южных Курилах.

Говоря о такой деятельности, близкие к японскому правительству аналитики отмечают: «Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская – всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием её экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально [выделено нами. – Ред.]».

А вот о том, что Абэ и Коно скрывали содержание переговоров с российскими партнёрами, доводилось не раз писать с осуждением нелепой в XXI веке «тайной дипломатии» и автору этих строк. «Если в парламенте Коно спрашивали о северных территориях, он уходил от ответа: «Я воздерживаюсь говорить о мыслях и курсе правительства вне переговоров». Подобная позиция правительства вызвала критику в Японии; стали слышаться голоса о том, что «власти идут на компромисс по территориальной проблеме». И даже появились подозрения, не хотят ли они заключить сделку только по двум островам?» – осуждает японский журналист своих руководителей.

Хочется верить, что одобрение на предстоящем общенародном голосовании поправки в Конституцию РФ о запрете отчуждения российских территорий в пользу иностранных государств будет способствовать пониманию в Японии и других странах невозможности для России пересмотра территориальных итогов Второй мировой войны как на западе, так и на востоке.

Обложка: @teachmepleaseru

Источник: https://nstarikov.ru/v-japonii-zaputalis-skolko-rossijskih-ostrovov-oni-hotjat-116088

Метки: чит.клуб

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