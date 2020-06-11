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В Ричмонде снесли памятник президенту Дэвису

12:39. 11 июня 2020 123 просмотра Один комментарий Опубликовал:


В Ричмонде снесли памятник президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису, который был президентом Южных штатов во время Гражданской войны с 1861 по 1865 год. Был последовательным рабовладельцем в теории и практике.
Полиция действиям протестующих не мешала и просто наблюдала.














Трамп-гей. (с) цитаты великих людей

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5938295.html

Метки: вандализм, Видео, гражданская война в сша, конфедерация, памятники, ричмонд, США, фотографии

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2834 2104
    Игорь 11 июня 2020 в 16:58

    В Японии тоже для разгрузки делают макеты начальников и офисный планктон может на них релаксом после работы заниматься. Не надо было Конева ронять, Конева толкнули, Колумб упал.

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