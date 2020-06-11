В Ричмонде снесли памятник президенту Дэвису
12:39. 11 июня 2020 123 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Ричмонде снесли памятник президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису, который был президентом Южных штатов во время Гражданской войны с 1861 по 1865 год. Был последовательным рабовладельцем в теории и практике.
Полиция действиям протестующих не мешала и просто наблюдала.
Трамп-гей. (с) цитаты великих людей
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5938295.html
В Японии тоже для разгрузки делают макеты начальников и офисный планктон может на них релаксом после работы заниматься. Не надо было Конева ронять, Конева толкнули, Колумб упал.