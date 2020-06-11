В Ричмонде снесли памятник президенту Дэвису

В Ричмонде снесли памятник президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису, который был президентом Южных штатов во время Гражданской войны с 1861 по 1865 год. Был последовательным рабовладельцем в теории и практике.Полиция действиям протестующих не мешала и просто наблюдала.Трамп-гей. (с) цитаты великих людей

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5938295.html