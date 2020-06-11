Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 июня 2020

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган идет на самые бесчеловечные поступки ради оккупации Ливии. Он прикрывается членством в Североатлантическом альянсе и терроризирует население североафриканской страны. О бесчинствах Эрдогана появляются все новые сообщения.

Так, например, генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари поднял тему преступлений т.н. правительства национального согласия (ПНС). По его словам, боевики ПНС и бойцы турецких спецслужб репрессируют конкретных деятелей, глав племен и несогласных граждан в Ливии.

Военный отметил, что только из города Тархуна в Ливии бежало около 20 тысяч человек. Они не выдержали того хаоса, что наблюдается на этих территориях.

«Именно Эрдоган рекрутирует террористов для противостояния с ливийской армией, а боевики при поддержке Анкары занимаются саботажем и мародерством в городе Тархуна», — рассказал Мисмари.

О бесчинствах формирования Файеза Сарраджа рассказал и член Палаты представителей Саад Амгиб. Он сообщил о преступлениях ПНС в тех городах, откуда недавно были выведены бойцы ЛНА.

Например, ливийский спутниковый канал на днях опубликовал материал с описанием ситуации в государстве. В нём, в частности, говорилось о накаленной обстановке в стране. Уточняется, что турецкие и сирийские боевики совершают убийства в Тархуне.

Миссия ООН по Ливии (МООНПЛ) также не осталась в стороне. Сотрудники организации сообщали о преступлениях боевиков. Представители ООН призывали следовать правовым процедурам для защиты гражданских лиц.

Чтобы остановить ливийский беспредел, следует поставить перед турецким президентом условия. Если этого не сделать, то ливийцы, проживающие на оккупированных ПНС территориях, станут рабами. Им придется жить под диктовку Сарраджа и Эрдогана.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»