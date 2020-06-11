Главная » Невероятное в мире, Политика

Рэпер SoundCloud взял под контроль часть Сиэтла

17:38. 11 июня 2020 148 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Командующим вооруженными силами Автономной Зоны Сиэтла стал рэпер Soundcloud (он же Раз Симоне), который до революции в Ситле занимался сдачей квартир в аренду и обвинялся в сутенерстве.
Общественность поручила ему заботиться о том, чтобы силы полиции не проникли в свежесозданую автономию, а на контролируемой территории был порядок.
Вооруженные ополченцы в контролируемых районах формально подчиняются ему.
Его позиции в АЗС усилились после того, как предыдущего лидера освистали протестующие за призывы ввести налог на защиту лесов в Амазонии, на что лидер пригрозил покончить жизнь самоубийством и самоустранился.



Главнокомандующий АЗС уже провел переговоры с полицией и мэрией оккупированной правительством США части Сиэтла на предмет недопущения насилия и столкновений на границах АЗС.
Также его люди избили парня, который рисовал несанкционированные граффити внутри автономной зоны. Закон и порядок!

PS. Сюжетные повороты лучше любого сериала.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5939642.html

Метки: сиэтл, США, это рэпчик, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Существовали ли монголо-татары и куда они делись?
... с ней. Поэтому после частых кровавых нападений слово «татары»... всех внутренних конфликтах, и взял себе имя Чингисхан. Он ...завоевать Индию, Среднюю Азию, часть Китая, Кавказ и другие ...в Ханбалыке. Она захватила часть современной Монголии и изгнала монголов...
Психотроника:Путь к демонам (Эксклюзивные и редкие кадры)
- Оккультизм в Третьем Рейхе- Психотроника:путь к демонам(духовная подоплёка пси-оружия)- В бездну(Избавиться от бесов)- Рогатые разведчики(Магия в спецслужбах США)- Поле для Энио (Стык оккультизма и передовой науки)- Мiр глазами беса (люди и нелюди)- ...
Общение с Высшим Я Путина
Общение с высшим Я Путина. Информация от группы контактеров «Кристалл». 5.01.2011 Общение с высшим Я ПутинаИсточник http://via-midgard.info/
Разграбление Украины началось
... перейдут в руки американского агробизнеса. Часть плана Вашингтона/ЕС для Украины... часть плана не сработала также гладко. Украинские марионетки Вашингтона потеряли контроль над... также  те из украинских воинских частей, которые все еще функционируют. Лидеры...
Ликвидационная команда Украины в действии
... Украины» можно правильно понять только под этим углом зрения. Свою точку... послужило очередное решение ликвидационной комиссии под руководством Порошенко и Яценюка. Вот...
В.В. Путин проводит заседание Госсовета по образованию!!!
Источник: ss69100.livejournal.com

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)