Рэпер SoundCloud взял под контроль часть Сиэтла

Командующим вооруженными силами Автономной Зоны Сиэтла стал рэпер Soundcloud (он же Раз Симоне), который до революции в Ситле занимался сдачей квартир в аренду и обвинялся в сутенерстве.Общественность поручила ему заботиться о том, чтобы силы полиции не проникли в свежесозданую автономию, а на контролируемой территории был порядок.Вооруженные ополченцы в контролируемых районах формально подчиняются ему.Его позиции в АЗС усилились после того, как предыдущего лидера освистали протестующие за призывы ввести налог на защиту лесов в Амазонии, на что лидер пригрозил покончить жизнь самоубийством и самоустранился.Главнокомандующий АЗС уже провел переговоры с полицией и мэрией оккупированной правительством США части Сиэтла на предмет недопущения насилия и столкновений на границах АЗС.Также его люди избили парня, который рисовал несанкционированные граффити внутри автономной зоны. Закон и порядок!PS. Сюжетные повороты лучше любого сериала.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5939642.html