Работа на запоминание. О фильме Семёна Пегова «Позывной «Донецк»: История одного аэропорта»

В наше время, когда вся информация есть в Интернете, оглянуться на несколько лет назад и изучить событие порой не представляется возможным. Оказывается, в цифровом шуме, который забивает сегодня до отказа мобильники, тонет всё мало-мальски ценное. Попробуйте найти какую-нибудь запомнившуюся новость или сюжет. Далеко не всегда это возможно — рухнули сайты, удалились пользователи, или даже целые телеканалы вместе со своим контентом и всё, и до свидания.

Тем выше ценность фильма военкора и поэта Семёна Пегова «Позывной «Донецк»: История одного аэропорта», который был опубликован в Сети на прошлой неделе.

Пока данная работа больше известна по связанному с ней скандалу. Через два часа после появления фильма в Сети администрация YouTube его заблокировала. До этого были заблокированы каналы Anna-News и NewsFront, популярные источники информации о событиях в Донецкой и Луганской народных республиках. Совершенно очевидно, что эти блокировки были связаны между собой. Какие-то диванные бойцы с «пропагандой» строчат доносы с той стороны фронта. В ответ на блокировку Семен Пегов записал свой боевой выход в эфир, на сей раз в центре Москвы, где у офиса компании Google неизвестные поклонники творчества корреспондента зажгли дымовую шашку, протестуя против цензуры в Сети. Ролик был восстановлен, добро победило, теперь можно, наконец, посмотреть сам фильм.

Фильм вышел к пятилетию взятия Донецкого аэропорта. По зиме был представлен зрителям в кинотеатрах Донбасса, потом была премьера на втором канале. Теперь зрителям предложена полная версия, в два с половиной раза длиннее, страшнее, динамичнее той, что премьерилась на «России».

Скрупулезно восстановленная и записанная хронология событий, от радостного открытия воздушной гавани в преддверии чемпионата Европы по футболу, до последних взрывов, сломивших сопротивление пресловутых «киборгов» и финальных решительных попыток контратаковать с украинской стороны.

Колоссальный объём материала. Отснятые интервью с очевидцами, жертвами и непосредственными участниками событий — живыми и мёртвыми. Архивное видео и видео из современного аэропорта, где всё так же нет-нет, да и прилетает. Все интервьюируемые и автор в аэропорту при полной амуниции: броники, каски. Неловкая попытка Семёна Пегова записать комментарий под обстрелом БМП, пресекается в кадре ротным «Спарты» «Матросом» — не время красоваться.

Оценивать фильм с точки зрения кинематографа бессмысленно, но сделан он мастерски. Можно называть его иначе. Это документ, это голоса, звучащие из вечности и посылаемые в будущее. Гиви и Мотор снова встали в строй, чтобы рассказать свою часть истории. Потрясающая Юлия Чичерина на стихи Пегова в коде и не менее пронзительное прощальное письмо матери от ополченца «Ялта», который погиб, штурмуя аэропорт, через четверть часа после показанного в фильме фрагмента его яркой и короткой жизни.

Есть ряд вставок, от которых немного коробит, не рановато ли? Потом понимаешь, что правда, она вот такая вот, её не перепишешь, она добавляет доверия фильму. Понимаешь, почему стукачи бесятся. Кстати, симптоматично, что в нескольких возвеличивающих «киборгов» в Сети фильмов, лица в основном попрятаны. У Пегова все лица открыты.

В идеале, если фильм был бы разбит на несколько историй: за Алексеем «Матросом», Юрием «Чуком» и ещё несколькими ополченцами наблюдать очень интересно, открытые, живые, с историей. Но по большому счёту, здесь не об этом. Здесь работа на запоминание. В некотором роде, битва за аэропорт рассказывает через призму одного сражения про всю войну. Поэтому особенно горько звучат в финале слова седовласого «Ника» о том, что война для него закончится, когда Россия признает республики. Пока не признала, но надо работать на это всем миром. Сражаясь, поддерживая республики изо всех сил, снимая такие картины.

Источник: https://nstarikov.ru/rabota-na-zapominanie-o-filme-semjona-pegova-pozyvnoj-doneck-istorija-odnogo-ajeroporta-116074