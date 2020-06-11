Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Причем здесь Louis Vuitton? Василий Еремеев о причинах американских протестов // По-живому

18:40. 11 июня 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с главным редактором портала pbd.su Василием Еремеевым.

Подписывайтесь на YouTube-канал ПОБЕДИТЕЛЬ:
https://www.youtube.com/c/PBDSU_COM

________________________________________________

Поддержать проект “По-живому”:
https://agitblog.ru/agitdonate/

________________________________________________


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j5Esty0gslM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Генерал-майор авиации об НЛО. Серьёзный разговор
...-майор авиации Василий Еременко более четверти века... об истинных причинах этой авиакатастрофы... – Причин катастрофы было несколько...Тема скомпрометирована обилием информации, причем 90 процентов ее – ..., чтобы знать, что здесь ничего другого не происходит ...
Новости Украины и Новороссии 24 ноября 2017
... занимать.Юлия Еременко, руководитель пресс...фальсифицировать историю. Причем как на ...Николай Расторгуев, актёры Василий Лановой, Валентин Гафт...русский язык… Чему здесь удивляться?!» — отреагировал....livejournal.com Пять причин поддержать Плотницкого (ВИДЕО...
Новости Украины и Новороссии 28 июня 2016
...моих читателей Сергей Еремеев побывал на выставке... собственно, и стало причиной вскрытия планов Ислямова – ..., что люди здесь очень гостеприимные, ... участник встречи Илья Васильев. Напомним, американский боец...круг обогащения политиков, причем, всего мира, ...
Заговор военных перед началом Великой Отечественной войны
... — Василий — был женат на дочери Тимошенко — Екатерине. Причем сам вождь...1940 года, который разбирал причины неудач в «финской войне»,..., генерал А. И. Еременко вспоминает, что в редких случаях...командовать Западным фронтом. И здесь Тимошенко снова послал в...
Как Хрущёв готовился оболгать Сталина во время ХХ съезда КПСС
... по известным Вам причинам. Прошу предоставить мне...но реабилитированных гостевые билеты, причем только разовые, "на...вопрос, о котором здесь нужно сказать.Президиум ... маршал А.И. Еременко послал Хрущеву записку: ... своего доклада.59 Василий Сталин отвечать за...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)