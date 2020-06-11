Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение

Лимфатическая система – КГБ организма. Михаил Сватковский

22:24. 11 июня 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=97YRcdcwsYQ

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА
...html Богдан Ляшко. 13579 Лимфатическая система – одна из самых ...Работа Лимфатической Системы. Что важно? – это то, что лимфатическая система – ЕДИНСТВЕННАЯ система, ...правильно – то происходит отработка лимфатической системы, обильное потоотделение… Голос ...
Многофункциональное строение лимфатических узлов человека
.... ЧЕПЕЛЕНКО. Двойник системы кровообращения Лимфатическая система играет первостепенную роль ... лимфатической системы. Азелиус описал внешний вид и сосуды лимфатической системы,... звенья транспортных путей лимфатической системы. Академик Российской академии...
ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
...– это ЖИЗНЬ! С лимфатической системой мы обращаемся самым непотребным ...Работа Лимфатической Системы. Что важно? – это то, что лимфатическая система – ЕДИНСТВЕННАЯ система, ... – то происходит отработка лимфатической системы, обильное потоотделение… Голос ...
ПРО ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ (очень познавательная лекция)
...– это ЖИЗНЬ!  С лимфатической системой мы обращаемся самым непотребным ...Работа Лимфатической Системы.  Что важно? – это то, что лимфатическая система – ЕДИНСТВЕННАЯ система, ... – то происходит отработка лимфатической системы, обильное потоотделение…  Голос ...
Лимфатическая система в организме
... и сложная, как и кровеносная система. Различия их, это то, что... человека. В отличие от кровеносной системы, у лимфосистемы нет своего насоса...
Гидра. Часть 2а
... каналов, типа артериальной у кровеносной системы, лимфатическая система не имеет. Так что через... враждебными микроорганизмами. Следовательно, если лимфатическая система является ключевой системой организма для этой борьбы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)