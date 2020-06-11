«Гэбня» против цифрового рабства
Полную версию программы смотрите по ссылке https://youtu.be/N4Dxn7sEdCU
ССЫЛКА НА ОПРОС: https://forms.gle/9bMMR6Cauy4j5Bri7
Еженедельная передача с участием Андрея Фефелова и Константина Душенова.
Возвращение глобальной цензуры. Указ Путина о ядерном сдерживании и бунт генералов в США. Почему ФСБ выступила против «электронного концлагеря»?
Поддержать передачи А. А. Фефелова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Поддержать авторские передачи К. Ю. Душенова https://goo.gl/zmH3n6
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