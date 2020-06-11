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«Гэбня» против цифрового рабства

22:23. 11 июня 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Полную версию программы смотрите по ссылке https://youtu.be/N4Dxn7sEdCU
ССЫЛКА НА ОПРОС: https://forms.gle/9bMMR6Cauy4j5Bri7
Еженедельная передача с участием Андрея Фефелова и Константина Душенова.
Возвращение глобальной цензуры. Указ Путина о ядерном сдерживании и бунт генералов в США. Почему ФСБ выступила против «электронного концлагеря»?

Поддержать передачи А. А. Фефелова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Поддержать авторские передачи К. Ю. Душенова https://goo.gl/zmH3n6

#ДеньТВ #Фефелов #Душенов #Трамп #история #США #Собянин #Греф #ФСБ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VumZb41nd7Q

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