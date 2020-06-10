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Татьяна Черниговская / Правила жизни дома @Телеканал Культура

11:16. 10 июня 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Правила жизни дома. Татьяна Черниговская

Гость первого выпуска – Татьяна Черниговская, нейролингвист, профессор СПбГУ.

Крупнейший специалист в области нейронауки и психолингвистики расскажет о том, что происходит с мозгом человека, если тому приходится резко поменять привычные условия существования. Если мозг нужно чем-то занимать и придумывать эти занятия самостоятельно? Почему в такие периоды особенно важно выбирать качественный интеллектуальный контент – для познания, анализа, построения планов? 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tdxJNujEHNE

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