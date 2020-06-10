Татьяна Черниговская / Правила жизни дома @Телеканал Культура
Правила жизни дома. Татьяна Черниговская
Гость первого выпуска – Татьяна Черниговская, нейролингвист, профессор СПбГУ.
Крупнейший специалист в области нейронауки и психолингвистики расскажет о том, что происходит с мозгом человека, если тому приходится резко поменять привычные условия существования. Если мозг нужно чем-то занимать и придумывать эти занятия самостоятельно? Почему в такие периоды особенно важно выбирать качественный интеллектуальный контент – для познания, анализа, построения планов?