Сводки от ополчения Новороссии 10 июня 2020
- 13:28 В ДНР и ЛНР сделали важное заявление по КПВВ на Донбассе.
- 11:33 Подрыв у Авдеевки.
- 03:00 Донбасский «Тритон-М1» на страже: у Армии ЛНР новый трофей (ФОТО).
- Вчера 23:51 Под Донецком уничтожена бронетехника и силы ВСУ — экстренное заявление Армии ДНР (ФОТО).
В ДНР и ЛНР сделали важное заявление по КПВВ на Донбассе
Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в ДНР новой коронавирусной инфекции объявил, что КПВВ на Донбассе остаются закрытыми в связи с угрозой проникновения коронавируса с Украины.
Напомним, ранее украинская сторона заявила, что с 10 июня начнут работу КПВВ в Марьинке (ДНР) и Станице Луганской (ЛНР).
«В последнее время в социальных сетях все чаще встречается информация об открытии контрольно-пропускных пунктов между ДНР и Украиной.
Обращаем внимание, что такие сообщения не что иное, как провокация, призванная дестабилизировать обстановку в Донецкой Народной Республике. Открыть границу в одностороннем порядке невозможно.
На подконтрольной Киеву территории уровень тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию крайне низкий. Мы не можем дать точную оценку эпидемиологической ситуации на данной территории.
Если опираться на официальные данные, то, например, по состоянию на утро 9 июня, в “Донецкой области” зарегистрировали всего 235 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Но накануне была вспышка в Славянске — там уже 54 заболевших.
Кроме того, начали «случайно» выявлять инфицированных бессимптомных носителей в приграничных городах, например, в Курахово и Украинске, где ранее не было заболевших.
Поэтому для защиты граждан ДНР от заражения COVID-19 мы вынуждены оставить границу с Украиной закрытой.
Для открытия границ мы должны быть уверены, что это будет безопасно для наших граждан. Так как открытие КПВВ без каких-либо ограничений неизбежно приведет к большому скоплению людей, долгому ожиданию в очередях и, как следствие, вспышкам заболевания. После согласования всех деталей на Минской площадке дата и порядок работы КПВВ будут обнародованы», — сообщили в оперштабе.
Аналогичное заявление сделали и власти ЛНР.
Решение украинских властей о возобновлении с 10 июня работы пропускных пунктов на линии разграничения в Донбассе не было согласовано с ЛНР, заявила представитель Луганска в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.
«Являясь официальным представителем в гуманитарной группе, я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуска в Станице Луганской завтра (10 июня — прим. РВ) работать не будет. Заявление Украины мы расцениваем как очередную провокацию», — заявила Кобцева 9 июня.
Она напомнила, что в ЛНР продолжают действовать меры для противодействия коронавирусной инфекции, и призвала жителей Республики не пребывать в среду на пропускной пункт. Сведения о дальнейшей работе КПП будут доведены дополнительно.
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Подрыв у Авдеевки
Украинский бронеавтомобиль "Спартан" подорвавшийся вчера на мине в районе Авдеевки.
Собщается о 10 300х при подрыве.
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Донбасский «Тритон-М1» на страже: у Армии ЛНР новый трофей (ФОТО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.
В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ в жилом массиве н. п. Мироновский отмечено размещение одной боевой бронированной машины.
В свою очередь, в подразделениях 25-й бригады работает комиссия штаба соединения по проверке вопросов маскировки позиций и военной техники, размещенной в нарушение Минских соглашений.
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С целью снижения обвинений командования ВСУ в эскалации конфликта на Донбассе со стороны международных организаций, штабом «ООС» проведен анализ информации, публикуемой в отчетах Миссии ОБСЕ по итогам которого командующий «ООС» генерал-лейтенант Кравченко поставил задачу по подготовке и проведению провокаций вблизи линии боевого соприкосновения с уничтожением БПЛА мониторинговой Миссии, с последующим обвинением в случившемся подразделения НМ.
Для качественного выполнения поставленной задачи и придания широкой огласки данному факту привлечена группа ИПсО ОТГ «Север» во главе с капитаном Капригорой совместно с корреспондентами телеканала «1+1».
Координация группы осуществляется из населенного пункта Часов Яр, с ежедневным представлением отчета о проделанной работе в штаб «ООС».
Кроме того, информация о препятствовании работе ОБСЕ подтверждается и в ежедневных отчетах Миссии, где наибольшая интенсивность глушения беспилотников Миссии отмечается в зоне ответственности 30-й бригады в районах населенных пунктов Золотое-4 и Попасная.
Одновременно командирам соединений ОТГ «Север» приказано в нарушение Минских договорённостей использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения для отслеживания передвижений наблюдателей, с целью недопущения вскрытия запрещенного вооружения.
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Сегодня в районе населенного пункта Рассадки расчетом РЭБ «Тритон-М1» НМ ЛНР был перехвачен и принудительно посажен на территории Республики беспилотный летательный аппарат противника типа квадрокоптер «Фантом».
Нашими специалистами начата идентификация фото- и видеоматериалов, снятых с БПЛА, не исключаем наличие на карте памяти информации, подтверждающей факты слежения за наблюдателями в зоне ответственности 24-й бригады.
В связи с этим настоятельно рекомендуем генералу Ромигайло проверить профессиональную пригодность командира 24-й бригады Гудзя, который сознательно дискредитирует руководство Украины, совершая провокации, заведомо зная о начале переговоров участников ТКГ.
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Командование 25-й бригады проводит мероприятия по подготовке к передаче неисправной автомобильной техники для проведения капитального ремонта силами «Харьковского автомобильного завода».
С этой целью в подразделениях бригады работают представители завода, которые на месте определяют необходимость проведения капитального ремонта заявленной техники. Цена вопроса отправки автомобиля в капремонт составляет 5 тысяч гривен.
В данный момент комбриг Зенченко проводит разъяснительную работу с командирами подразделений по изысканию необходимых денежных средств.
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Под Донецком уничтожена бронетехника и силы ВСУ — экстренное заявление Армии ДНР (ФОТО)
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Как мы неоднократно заявляли, командование ВСУ пренебрежительно относится к вопросам сохранения жизни и здоровья мирных жителей, путем беспорядочного минирования дорог и участков местности, прилегающих к ним.
Информацию о минировании неоднократно подтверждали в своих отчетах сотрудники СММ ОБСЕ.
Также нами отмечен временный блокпост вблизи въезда на химический завод на восточной окраине Авдеевки с бронетранспортером, военным грузовиком и 8 вооружёнными людьми в форме Национальной гвардии Украины, что говорит о блокировании района подрыва и запрете передвижения СММ ОБСЕ.
Кроме того, штаб «ООС» по-прежнему продолжает занижать небоевые потери личного состава, пострадавших по вине непрофессионализма своих командиров.
Так, по данным нашей разведки, в районе н. п. Авдеевка произошел подрыв двух бронеавтомобилей ВСУ допустивших наезд на собственные мины, в результате которого четверо боевиков погибли и четырнадцать получили ранения различной степени тяжести.
По имеющейся у нас информации, глава военно-гражданской администрации Авдеевки В. Барабаш неоднократно обращался к командованию 54-й омбр с требованием провести разминирование дорог и прилегающей к ним местности, но ответа так и не получил.
Отмечу, что попустительство командования в вопросах сохранения жизни как гражданских лиц, так и подчинённого личного состава принесло свои плоды.
Не исключаем, что массовые потери командование «ООС» будет списывать на агрессию НМ (Народной милиции, – прим. РВ), особенно в период проведения видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
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