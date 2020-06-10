Сводки от ополчения Новороссии 10 июня 2020

Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в ДНР новой коронавирусной инфекции объявил, что КПВВ на Донбассе остаются закрытыми в связи с угрозой проникновения коронавируса с Украины.

Напомним, ранее украинская сторона заявила, что с 10 июня начнут работу КПВВ в Марьинке (ДНР) и Станице Луганской (ЛНР).

«В последнее время в социальных сетях все чаще встречается информация об открытии контрольно-пропускных пунктов между ДНР и Украиной.

Обращаем внимание, что такие сообщения не что иное, как провокация, призванная дестабилизировать обстановку в Донецкой Народной Республике. Открыть границу в одностороннем порядке невозможно.

На подконтрольной Киеву территории уровень тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию крайне низкий. Мы не можем дать точную оценку эпидемиологической ситуации на данной территории.

Если опираться на официальные данные, то, например, по состоянию на утро 9 июня, в “Донецкой области” зарегистрировали всего 235 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Но накануне была вспышка в Славянске — там уже 54 заболевших.

Кроме того, начали «случайно» выявлять инфицированных бессимптомных носителей в приграничных городах, например, в Курахово и Украинске, где ранее не было заболевших.

Поэтому для защиты граждан ДНР от заражения COVID-19 мы вынуждены оставить границу с Украиной закрытой.

Для открытия границ мы должны быть уверены, что это будет безопасно для наших граждан. Так как открытие КПВВ без каких-либо ограничений неизбежно приведет к большому скоплению людей, долгому ожиданию в очередях и, как следствие, вспышкам заболевания. После согласования всех деталей на Минской площадке дата и порядок работы КПВВ будут обнародованы», — сообщили в оперштабе.

Аналогичное заявление сделали и власти ЛНР.

Решение украинских властей о возобновлении с 10 июня работы пропускных пунктов на линии разграничения в Донбассе не было согласовано с ЛНР, заявила представитель Луганска в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.

«Являясь официальным представителем в гуманитарной группе, я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуска в Станице Луганской завтра (10 июня — прим. РВ) работать не будет. Заявление Украины мы расцениваем как очередную провокацию», — заявила Кобцева 9 июня.

Она напомнила, что в ЛНР продолжают действовать меры для противодействия коронавирусной инфекции, и призвала жителей Республики не пребывать в среду на пропускной пункт. Сведения о дальнейшей работе КПП будут доведены дополнительно.

Читайте также: Киевских «представителей Донбасса» в Минске отказались воспринимать ОБСЕ, Россия и ЛДНР