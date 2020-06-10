Современный капитализм. Марина Бурик // MarxismWave #7
18:39. 10 июня 2020 85 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Май
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Смысл объективен по меньшей мере постольку, поскольку его можно «найти», но нельзя «дать». Аналогичным образом лишь с объективностью смысла связано то, что его надо каждый раз открыть и нельзя изобрести.
Чё опять за Бурик ))
Опять хохлуху наняли не дорого.
Хотя лучше так чем в порно….