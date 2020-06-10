Новости Украины и Новороссии 10 июня 2020

Премьер Нидерландов должен немедленно отдать приказ об аресте следственной группы по делу МН17 за многочисленные фальсификации в расследовании.

Об этом заявил политолог Сергей Марков, комментируя результаты анализа тел погибших в результате страшного крушения самолета. По его мнению, пора пресечь ложь голландских следователей, пытающихся «подогнать» улики под официальную версию.

Накануне нидерландский прокурор Тейс Бергер опубликовал результаты экспертизы тел экипажа МН17. По его словам, специалистами было найдено 29 стальных осколков, по форме напоминающих «бабочку». Бергер утвердительно заявил, что эти осколки — часть ракеты «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.

Хотя российские специалисты еще 5 лет назад доказали, что малайзийский «Боинг» могли сбить ракетой 9М38, давно снятой с вооружения в России. В ходе испытаний специалисты опровергли информацию о том, что лайнер сбили ракетой типа 9М38М1, так как при взрыве она оставляет характерные сильные повреждения, а на фюзеляже малайзийского самолета ничего подобного не было.

По мнению Маркова, голландское следствие в очередной раз фальсифицирует дело в пользу Украины. Якобы найденные осколки в форме бабочки — явное тому доказательство.

«Органы прокуратуры Нидерландов отказываются брать российские данные. К тому же главный подозреваемый — Служба безопасности Украины, которая имела явный интерес к крушению Boeing, — допущен к расследованию. Это все равно что убийца участвует в следствии».

Политолог также отметил, что американцы пытаются сделать так, чтобы мир поверил им на слово, но это так не работает. Буквально вчера топ-новостью было то, что США отказались рассекречивать и предоставлять спутниковые данные о сбитом над Донбассом в 2014 году самолете MH17. Суд должен не верить всему подряд, а проверять, добавил Марков.

Из-за возникшей ситуации с подделкой улик эксперт предложил премьеру Нидерландов немедленно арестовать группу следователей, которая явно работает не в том направлении.

«Премьер-министр Нидерландов уже сейчас должен отдать приказ о немедленном аресте членов следственной группы и объявить о начале расследования в их отношении».

Складывается впечатление, что вопрос, кто сбил малайзийский «Боинг» над Украиной, всегда будет открытым.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»