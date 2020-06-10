Новости Украины и Новороссии 10 июня 2020
- 09:24 В Одессе рухнул жилой дом, из-под завалов выводят людей (ФОТО).
- 07:30 Вместе с Москвой: Армия ДНР готовится к Параду Победы (ВИДЕО).
- 06:00 «Убийца участвует в расследовании»: следственную группу по делу «Боинга» МН17 нужно арестовать.
- 04:30 «Все умрут от вируса»: как Зеленский решил заразиться COVID-19 (ВИДЕО).
В Одессе рухнул жилой дом, из-под завалов выводят людей (ФОТО)
На Французском бульваре в Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом. На данный момент из-под завалов выведены 25 человек.
По предварительным данным, жертв нет. Один мужчина получил травму — у него рваная рана ноги.
О ЧП сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. По словам министра, на месте ощущается сильный запах газа.
Точная причина обвала пока неясна, на месте работают спасатели и полиция.
Известно, что повреждено 4 квартиры, в которых жили 24 человека. Это здание является памятником архитектуры, в Одессе известно как «дом Беляевой». Построено в 1912 году по проекту архитектора Адольфа Минкуса.
Как сообщала «Русская Весна», 21 мая в Одессе частично обрушился дом по улице Среднефонтанской, а 18-го — рухнула часть дома по улице Торговой.
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Вместе с Москвой: Армия ДНР готовится к Параду Победы (ВИДЕО)
В соответствии с Указом Главы ДНР в подразделениях Народной милиции начались тренировки парадных расчетов.
Министерством здравоохранения Республики все привлекаемые к Параду Победы обеспечены необходимыми средствами защиты, также проводится их тестирование от коронавируса.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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«Убийца участвует в расследовании»: следственную группу по делу «Боинга» МН17 нужно арестовать
Премьер Нидерландов должен немедленно отдать приказ об аресте следственной группы по делу МН17 за многочисленные фальсификации в расследовании.
Об этом заявил политолог Сергей Марков, комментируя результаты анализа тел погибших в результате страшного крушения самолета. По его мнению, пора пресечь ложь голландских следователей, пытающихся «подогнать» улики под официальную версию.
Накануне нидерландский прокурор Тейс Бергер опубликовал результаты экспертизы тел экипажа МН17. По его словам, специалистами было найдено 29 стальных осколков, по форме напоминающих «бабочку». Бергер утвердительно заявил, что эти осколки — часть ракеты «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.
Хотя российские специалисты еще 5 лет назад доказали, что малайзийский «Боинг» могли сбить ракетой 9М38, давно снятой с вооружения в России. В ходе испытаний специалисты опровергли информацию о том, что лайнер сбили ракетой типа 9М38М1, так как при взрыве она оставляет характерные сильные повреждения, а на фюзеляже малайзийского самолета ничего подобного не было.
По мнению Маркова, голландское следствие в очередной раз фальсифицирует дело в пользу Украины. Якобы найденные осколки в форме бабочки — явное тому доказательство.
«Органы прокуратуры Нидерландов отказываются брать российские данные. К тому же главный подозреваемый — Служба безопасности Украины, которая имела явный интерес к крушению Boeing, — допущен к расследованию. Это все равно что убийца участвует в следствии».
Политолог также отметил, что американцы пытаются сделать так, чтобы мир поверил им на слово, но это так не работает. Буквально вчера топ-новостью было то, что США отказались рассекречивать и предоставлять спутниковые данные о сбитом над Донбассом в 2014 году самолете MH17. Суд должен не верить всему подряд, а проверять, добавил Марков.
Из-за возникшей ситуации с подделкой улик эксперт предложил премьеру Нидерландов немедленно арестовать группу следователей, которая явно работает не в том направлении.
«Премьер-министр Нидерландов уже сейчас должен отдать приказ о немедленном аресте членов следственной группы и объявить о начале расследования в их отношении».
Складывается впечатление, что вопрос, кто сбил малайзийский «Боинг» над Украиной, всегда будет открытым.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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«Все умрут от вируса»: как Зеленский решил заразиться COVID-19 (ВИДЕО)
На украинского президента свалился шквал критики за резонансное заявление.
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел специально заболеть коронавирусом. Глава государства объяснил это тем, что хотел пройти этот этап, чтобы людям было легче. Потому что был момент, когда все считали, что мы умрем от коронавируса, заявил украинский президент.
«Когда у нас был момент депрессии, мы собрались, я предложил нашим, мол, я заболею и сразу меня изолируют на Банковой. Я там посплю и проживу это нормально, чтобы люди понимали, что это страшно в каком-то смысле, что ты можешь заболеть, что тебе плохо. И я через себя это пропущу, скажу — да, но как бы скажу, что так нельзя, я был изолирован, да, но, чтобы они поняли, что у меня не было этой депрессухи, что это чума».
Однако Зеленский добавил, что в какой-то момент понял, что это был перебор и отказался от этой навязчивой идеи. Действительно. А откуда у него вообще появились такие мысли, чтобы заболел глава целого государства? У Зеленского вообще есть понимание ответственности?
Никто наверняка не знает, как отреагирует организм на вирус, может, ему бы стало настолько плохо, что пришлось бы лежать на аппарате ИВЛ, как Борису Джонсону. И не факт, что Зеленскому удалось бы переболеть — ситуации случаются всякие. При таком неблагоприятном раскладе украинский президент все равно был готов рискнуть, а то ж людям страшно.
Посыл Зеленского понятен: он хотел на своем примере доказать, что коронавирус — это не чума. Но, повторюсь, организм человека по-разному реагирует на инфекцию.
Кто-то бы поверил своему президенту и перестал бы, например, носить СИЗ, а потом бац, и свалился с коронавирусом и умер. Ответственным за это был бы Зеленский, ведь он как глава государства заверил, что это не чума, и не каждый умирает.
Хорошо хоть не додумался реализовать свой план.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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