Ефремов договорился, Фашисты в России, Мавзолей — не символ // Галопом по Европам #229

В этом выпуске:

- Китай отказался принять участие в российско-американских переговорах по контролю над вооружениями;

- За сутки в России от коронавируса умерло 216 человек. Это второй максимум после 29 мая;

- Мировое энергетическое агентство предсказывает эпохальное падение рынка газа;

- Немецкие неофашисты проходят тренировки на территории России;

- Коломойский наживался на угле из республик Донбасса;

- Треть американцев находятся на грани депрессии;

- Из 12 триллионов рублей в кубышке государства осталось восемь;

- Американская ФРС продолжает девальвацию доллара, закачивая в систему триллионы;

- Кудрин посоветовал не бояться большого брата и развивать цифровизацию;

- Греф пообещал Путину мягкую просадку;

- В связи с отменой карантина Минтруд предлагает развязать руки работодателям;

- Правительство Архангельской области берет курс на закрытие мусорного полигона в Шиесе;

- Китай отказался принять участие в российско-американских переговорах по контролю над вооружениями.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nW_ajar5khA