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Ефремов договорился, Фашисты в России, Мавзолей — не символ // Галопом по Европам #229

23:21. 10 июня 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Китай отказался принять участие в российско-американских переговорах по контролю над вооружениями;
- За сутки в России от коронавируса умерло 216 человек. Это второй максимум после 29 мая;
- Мировое энергетическое агентство предсказывает эпохальное падение рынка газа;
- Немецкие неофашисты проходят тренировки на территории России;
- Коломойский наживался на угле из республик Донбасса;
- Треть американцев находятся на грани депрессии;
- Из 12 триллионов рублей в кубышке государства осталось восемь;
- Американская ФРС продолжает девальвацию доллара, закачивая в систему триллионы;
- Кудрин посоветовал не бояться большого брата и развивать цифровизацию;
- Греф пообещал Путину мягкую просадку;
- В связи с отменой карантина Минтруд предлагает развязать руки работодателям;
- Правительство Архангельской области берет курс на закрытие мусорного полигона в Шиесе;
- Китай отказался принять участие в российско-американских переговорах по контролю над вооружениями.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nW_ajar5khA

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