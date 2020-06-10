Ефремов договорился, Фашисты в России, Мавзолей — не символ // Галопом по Европам #229
В этом выпуске:
- Китай отказался принять участие в российско-американских переговорах по контролю над вооружениями;
- За сутки в России от коронавируса умерло 216 человек. Это второй максимум после 29 мая;
- Мировое энергетическое агентство предсказывает эпохальное падение рынка газа;
- Немецкие неофашисты проходят тренировки на территории России;
- Коломойский наживался на угле из республик Донбасса;
- Треть американцев находятся на грани депрессии;
- Из 12 триллионов рублей в кубышке государства осталось восемь;
- Американская ФРС продолжает девальвацию доллара, закачивая в систему триллионы;
- Кудрин посоветовал не бояться большого брата и развивать цифровизацию;
- Греф пообещал Путину мягкую просадку;
- В связи с отменой карантина Минтруд предлагает развязать руки работодателям;
- Правительство Архангельской области берет курс на закрытие мусорного полигона в Шиесе;
- Китай отказался принять участие в российско-американских переговорах по контролю над вооружениями.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам