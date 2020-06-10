Автономная зона Сиэтла

В Сиэтле протестующие при помощи одного из членов городского совета захватили мэрию и потребовали немедленной отставки мэра.Некая Кшама Савант заявила, что город должен увидеть подлинное лицо восстания, которое направлено против корпоративных политиков и продажных чиновников.Также протестующие требуют распустить полицейский департамент Сиэтла и создать новую систему общественной безопасности.Активисты также заявляют, что центр Сиэтла является автономной зоной свободной от расизма, белого супрематизма и угнетения.Либералы получат пулю тоже.Сейчас вы покидаете США.Рыцарский орден Сиэтла.Вы сейчас входите в автономную зону Капитолийского Холма.А вот и экран с палатками.Свободный капитолийский холм.Убей полицию.Народный департамент Сиэтла. Зона свободная от копов.Автономный район в центре Сэтла. Отмечены захваченные протестующими здания и брошеное полицией здание департамента.Вот эти ребята.Зона свободная от копов.Вы входите на свободный Капитолийский Холм.Даешь Сиэтлскую Народную Республику!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5935105.html