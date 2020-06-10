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Автономная зона Сиэтла

12:21. 10 июня 2020 127 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В Сиэтле протестующие при помощи одного из членов городского совета захватили мэрию и потребовали немедленной отставки мэра.
Некая Кшама Савант заявила, что город должен увидеть подлинное лицо восстания, которое направлено против корпоративных политиков и продажных чиновников.
Также протестующие требуют распустить полицейский департамент Сиэтла и создать новую систему общественной безопасности.
Активисты также заявляют, что центр Сиэтла является автономной зоной свободной от расизма, белого супрематизма и угнетения.





















Либералы получат пулю тоже.








Сейчас вы покидаете США.


Рыцарский орден Сиэтла.


Вы сейчас входите в автономную зону Капитолийского Холма.




А вот и экран с палатками.


Свободный капитолийский холм.










Убей полицию.


Народный департамент Сиэтла. Зона свободная от копов.




Автономный район в центре Сэтла. Отмечены захваченные протестующими здания и брошеное полицией здание департамента.






Вот эти ребята.




Зона свободная от копов.










Вы входите на свободный Капитолийский Холм.

Даешь Сиэтлскую Народную Республику!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5935105.html

Метки: протесты, сиэтл, США, фотографии, юмор

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