Автономная зона Сиэтла
12:21. 10 июня 2020 127 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Сиэтле протестующие при помощи одного из членов городского совета захватили мэрию и потребовали немедленной отставки мэра.
Некая Кшама Савант заявила, что город должен увидеть подлинное лицо восстания, которое направлено против корпоративных политиков и продажных чиновников.
Также протестующие требуют распустить полицейский департамент Сиэтла и создать новую систему общественной безопасности.
Активисты также заявляют, что центр Сиэтла является автономной зоной свободной от расизма, белого супрематизма и угнетения.
Либералы получат пулю тоже.
Сейчас вы покидаете США.
Рыцарский орден Сиэтла.
Вы сейчас входите в автономную зону Капитолийского Холма.
А вот и экран с палатками.
Свободный капитолийский холм.
Убей полицию.
Народный департамент Сиэтла. Зона свободная от копов.
Автономный район в центре Сэтла. Отмечены захваченные протестующими здания и брошеное полицией здание департамента.
Вот эти ребята.
Зона свободная от копов.
Вы входите на свободный Капитолийский Холм.
Даешь Сиэтлскую Народную Республику!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5935105.html
Через пару недель там дворники будут подметать а крайние их как обычно найдут оперу в участке писать.