1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Часть 5



Люди спорят 9 июля на Пушкинской площади в Москве. Участники Народного фронта за перестройку собирают подписи в поддержку Бориса Ельцина



Люди собираются 9 июля на Пушкинской площади в Москве. Участники Народного фронта за перестройку собирают подписи в поддержку Бориса Ельцина



Беседа художников



Бразильский футболист Пеле посетил Москву, чтобы принять участие в открытии первого в СССР гольф-клуба и встретиться со своими поклонниками в Москве, 15 сентября



В Подмосковье



Вид Загорска



Ленинград



Люди наблюдают, как православные священники возлагают венок на могилу неизвестного солдата



Майк Тайсон посетил Москву, чтобы принять участие в открытии первого в СССР гольф-клуба и встретиться со своими поклонниками в Москве, 15 сентября



Милиция на Красной площади



Молодожены в Москве



На Невском



Туристы на Красной площади 1 июня



Уличный художник



Источник: https://humus.livejournal.com/7260768.html