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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Часть 5

09:47. 10 июня 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Люди спорят 9 июля на Пушкинской площади в Москве. Участники Народного фронта за перестройку собирают подписи в поддержку Бориса Ельцина


Люди собираются 9 июля на Пушкинской площади в Москве. Участники Народного фронта за перестройку собирают подписи в поддержку Бориса Ельцина


Беседа художников


Бразильский футболист Пеле посетил Москву, чтобы принять участие в открытии первого в СССР гольф-клуба и встретиться со своими поклонниками в Москве, 15 сентября


В Подмосковье


Вид Загорска


Ленинград


Люди наблюдают, как православные священники возлагают венок на могилу неизвестного солдата


Майк Тайсон посетил Москву, чтобы принять участие в открытии первого в СССР гольф-клуба и встретиться со своими поклонниками в Москве, 15 сентября


Милиция на Красной площади


Молодожены в Москве


На Невском


Туристы на Красной площади 1 июня


Уличный художник

Источник: https://humus.livejournal.com/7260768.html

Метки: история, Россия, фото

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