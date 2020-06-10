1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Часть 5
Люди спорят 9 июля на Пушкинской площади в Москве. Участники Народного фронта за перестройку собирают подписи в поддержку Бориса Ельцина
Люди собираются 9 июля на Пушкинской площади в Москве. Участники Народного фронта за перестройку собирают подписи в поддержку Бориса Ельцина
Бразильский футболист Пеле посетил Москву, чтобы принять участие в открытии первого в СССР гольф-клуба и встретиться со своими поклонниками в Москве, 15 сентября
Люди наблюдают, как православные священники возлагают венок на могилу неизвестного солдата
Майк Тайсон посетил Москву, чтобы принять участие в открытии первого в СССР гольф-клуба и встретиться со своими поклонниками в Москве, 15 сентября
Туристы на Красной площади 1 июня