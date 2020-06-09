В РФ появятся самые мощные снайперские винтовки в мире

К концу года российский оружейник Владислав Лобаев и его компания Lobaev Arms выпустят винтовку DXL 5, способную поражать цель на расстоянии 7 километров.

В мире ещё нет аналогов снайперского оружия, которое будет сделано в России уже в 2020-ом. На расстояниях, заявленных легендарным стрелком и основателем Lobaev Arms Владиславом Лобаевым, сейчас не работает никто. Эта новость сразу после публикации вызвала бурную дискуссию в интернете — между диванными специалистами и пользователями с реальным боевым опытом.

Проект WarGonzo в эксклюзивном порядке пообщался с российским оружейником и выяснил, что новая винтовка станет рекордной не только по дальности стрельбы, но и по пробиваемости. К тому же она как минимум в два раза увеличит точность стрельбы для начинающих — а этот фактор даёт серьёзную фору в масштабных войсковых операциях.

WarGonzo: Сможет ли новый патрон и винтовка пробивать броню? И если да, то какого класса? Например стекло бронированного Humvee пробьет?

Владислав Лобаев: Наши винтовки, которые мы производим, «Сумрак» и «Севастополь» в частности, в калибре 408 с бронебойной пулей пробивают 6-й класс на дальности от 300 метров и выше, с некоторыми типами пуль до 500-600. У разрабатываемого патрона пробиваемость ожидается в полтора раза относительно существующих.

WarGonzo: Можно сказать, если мы берем снайперское оружие, что это будет самый пробивной патрон в мире на данный момент?

Владислав Лобаев: Он точно будет по бронепробиваемости превосходить 12,7. Что касается 14,5 — не знаю, это надо испытывать. Но он и отечественную 108-ю гильзу и натовский 99-ю однозначно превзойдет по скорости, что даёт неплохой запас по этому показателю.

WarGonzo: В чем необходимость создания такой высокодальнобойной винтовки?

Владислав Лобаев: В любой стрельбе из дальнобойного оружия есть рекордные задачи, где хочется нащупать физические пределы комплекса «оружие-патрон». И чисто практическая задача: уверенно работать среднеподготовленному стрелку на высоких дальностях. Это именно то, к чему мы стремимся и то, что с этой винтовкой будет достижимо. Если остальной мир работает сейчас на 1800 метров в бою, то с этим оружием русский снайпер будет работать на дальностях практически в 2 раза больших. А если говорить о дальности в 2 км с лишним, то это будет просто уверенная стрельба, примерно как сейчас на 1000 м. Это продвигает потолок возможностей для «чайников». И вот это мы считаем самым важным в данном проекте.

WarGonzo: Какая-то из силовых структур уже заинтересовалась изделием? Российская или может зарубежная?

Владислав Лобаев: Зарубежные интересуются гораздо более такими новинками, чем наши. Но, естественно, наша целевая аудитория — это наши российские ведомства. Но мы не можем навязывать свои изделия. Мы делаем и предлагаем, если это востребованно — берите.

WarGonzo: Там же крайне важен вопрос оптики? Вы с отечественными производителями в этом плане сотрудничаете или как с этим будут обстоять дела у новой винтовки?

Владислав Лобаев: Если говорить о предельных заявленных дальностях 6-7 км, то, например, при рекорде на 4200 был использован восьмидесятикратный прицел японской фирмы March, и этой кратности вполне достаточно для того чтобы работать по габариту метр на метр. Это должно быть что-то или 80, или 100 крат, если мы говорим о дневной оптике. Если же говорить о тепловизионной ночной, то мы работаем с российскими компаниями: Дедал-НВ и Инфратек. Например с «Дедалом» был установлен совместный ночной двухкилометровый рекорд. Это был как раз комплекс, где работала наша винтовка «Сумрак» и ночной прицел «Дедал», который на 2 км абсолютно уверенно различает цель в пассивном режиме, то есть не подсвеченную ничем. И такие совместные работы будут продолжены.

WarGonzo: Когда ориентировочно можно будет подержать в руках эту винтовку потенциальному покупателю?

Владислав Лобаев: Если бы не пандемия, то наверное это была бы уже осень. Когда пройдут заводские испытания на требуемые дальности (а все это требует времени и ресурсов), будут внесены изменения по патронам.

Ведь мы рассматриваем разные варианты и калибры. И только после заводских испытаний будет принято решение об окончательном варианте патрона. Надеемся, это случится примерно к концу этого года.

Источник: https://nstarikov.ru/v-rf-pojavjatsja-samye-moshhnye-snajperskie-vintovki-v-mire-116070