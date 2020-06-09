Туристический сезон в Крыму начнется 1 июля
21:14. 9 июня 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Для тех, кто собирался в этом году в Севастополь и Крым.
1. С 1 июля в Крыму официально будет открыт туристический сезон. Два месяца тур.сезона 2020 уже потеряны. Рекордные показатели 2019 года в этом году разумеется останутся недосягаемыми.
2. С 15 июня пойдет 2-я волна снатия коронавирусных ограничений с открытием ранее закрытых социальных и курортных объектов и снятия самоизоляции для всех категорий граждан.
3. Пляжи в Севастополе открываются с 15 июня. Поликлиники и детские сады – с 22 июня.Ну и там по мелочи обещают снимать ограничения до 1 июля, если конечно не будет наблюдаться резкого всплеска заболеваемости.
4. Для граждан Украины въезжающих через Перекоп и Чонгар будут сохранены ограничения, а также обсерваторы. Так что российским туристам в Крыму будет проще, чем украинским.
5. На Украине между тем, в стиле турецких маня-фантазий https://colonelcassad.livejournal.com/5933870.html, продолжают рисовать карты "украинского Крыма", с переименованными декоммунизироваными городами и Севастополем подчиненным Бахчисараю.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5934091.html