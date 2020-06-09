Радио Аврора 09.06.2020

Ведущий: главный редактор ИА «Аврора» Кирилл Рычков

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вторник. На часах 14 часов и это значит, что у нас, как и всегда, прямой эфир с Анатолием Александровичем Вассерманом.

Анатолий Александрович, здравствуйте.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, ну прежде чем преступить к ответам на вопросы наших подписчиков, которые оставляются в чате, я бы хотел задать парочку от себя. У нас наиболее живая тема сейчас, это арест Николая Николаевича Платошкина.У Вас, как у политконсультанта, не могу не поинтересоваться, о Вашем мнении по поводу всего этого.

Ну, конечно, мне очень жаль, что это случилось и я изрядно удивлен, поскольку лично мне не попадались у Николая Николаевича какие-то высказывания, не говоря уже о действиях, допускающую квалификацию экстремистских и требующих силовой реакции. Но конечно я далеко не совсем его творчеством знаком, но то что я знаю, требует совершенно иного реагирования, То есть, с ним конечно можно спорить, но не видно такого что следовало бы пресекать. Поэтому я очень надеюсь, что либо дело будет переквалифицировано, либо вообще, как говорят рассыплется. Но с другой стороны это напоминает о серьезной ответственности тех, за кем идут многие. Потому что, как говориться, “нам не дано предугадать как слово наше отзовется”, это если я не ошибаюсь Тютчев писал. А уж ему в таких делах можно доверять, он дипломат, а в дипломатии каждое слово оборачивается делом. И даже, если сам Платошкин не имел ввиду ничего опасного, но кто-то из тех, кто прислушивается к его словам, трактовал их как повод для собственных агрессивных действий, это уже означает, что расследование необходимо, просто чтобы понять, что в этих действиях идет от слов Платошкина, а что от собственного неразумения действующих. Я не исключаю такой вариант, что он задержан в связи с чьими-то другими действиями, поэтому…

А мы практически даже выяснили. Буквально на следующий день был эфир с Евгением Алексеевичем Фёдоровым, который собственно говоря, даже не скрывает, что отправил официальный запрос в прокуратуру, проверить слова Николая Николаевича на экстремизм, приложив к этому несколько видео файлов.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-09-06-2020/