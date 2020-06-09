Особых сожалений нет
11:05. 9 июня 2020 194 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Когда мне рассказывают о том, что надо пожалеть США по поводу того, что там происходит (погромы, мародерство, снос памятников и прочее), мне чаще всего вспоминаются вот эти кадры.
Поэтому, не жалко.
Могу лишь пожелать им не останавливаться, углубляя дно происходящего и повышая накал идиотии.
Плюс мнение до кучи.
С точки зрения исторического материализма происходящее в США является прямым и непосредственным следствием "победы" над СССР.
Очень может быть, что победа та пиррова…
Для борьбы с Советским Союзом было выкованно мощное оружие и впервые применено – предельное педалирование "прав человека" и "общечеловеческих ценностей".
Как оно применялось?
Этот "примат" вбрасывался в надстройку западного общества стран "первого мира".
Таким образом создавалась пропагандистская "разность потенциалов" между "раскрытием личности" на Западе и тоталитаризмом "там за занавесом".
Но, ирония истории, это оружие нельзя было "вбрасывать фиктивно". Те прокатило бы…
Поэтому было применено "контролируемое укоренение" в западном обществе с проникновением до фиксированной глубины – НЕ ЗАТРАГИВАЮЩЕЙ "священные" капиталистические производственные отношения.
Что произошло далее?
"Победа" состоялась…
На "труп" проигравшего слетелись стервятники…
Дармовые триллионы,вырванные из "агонизирующей" жертвы, дали возможность западной экономике зажраться до ожирения…
Первоначальный "всплеск" производительных сил сменился сонным застоем со сбоями ожиревших органов, перешедшим в общий регресс…
Экономику ВПК сменила экономика финансовых махинаторов с еще большим отчуждением от реальных потребностей общества…
Верней даже не так – впервые появилась возможность формировать фиктивные потребности в мировом масштабе:-)
Что имеется в результате? Конкретно для США?
Откатившиеся лет на тридцать назад производительные силы, производящие зачастую "фиктивный" реально не нужный продукт (как тюльпаны в Нидерландах 17 века)…
Систему распределения в руках махинаторов при, естественно, сохранении и усилении "священного права частной собственности"…
А вот тут-то и подвох – в этих экономических перетрубациях утрачен контроль над "глубиной укоренения" в обществе идей, вброшенных с "благородной целью" борьбы с Совеским Союзом!
Они, вообщето, не очень-то и соответствовали западным производственным отношениям, но были сочтены меньшим злом, допустимым при строгом контроле.
Имеем полностью рассогласованную систему, в которой судорожно дрынчит полный внутренних противоречий базис, а на нем сверху скажет полностью сбрендившая надстройка, в основе своей заложишая явный "когнитивный диссонанс"!
Поэтому нас ждут совершенно невероятные и непредсказуемые повороты американской действительности.
postoronny
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5932777.html
*Особых сожалений нет*
Вот именно. Нас тоже никто не жалел. Когда рушилось наше государство СССР, на Западе в восторге улюлюкали. Когда в 90-е у нас в государственном масштабе шло мародерство, всё уничтожалось и вывозилось за кордон, а народ вымирал, – ни одна сволочь на Западе не выразила нам сожаления или сочувствия, нет, они с упоением злорадствовали.
Мы, конечно, не будем злорадствовать по поводу их неурядиц. Мы по-другому скроены, и лицезрение чужого горя не доставляет нам никакого удовольствия. Но и горевать мы точно не будем!
Идея второго конца палки хороша. Имеет смысл. Не рассчитали малехо противнички наши, что по ним ударит.
А чему,собственно, радоваться?.. Что одни местные дебилы, организованные жыдами, наваляют другим таким же дебилам, тоже организованных жыдами?.. Жыды-то в любом случае не пострадают, мошт этому радоваться?..