Особых сожалений нет*

Когда мне рассказывают о том, что надо пожалеть США по поводу того, что там происходит (погромы, мародерство, снос памятников и прочее), мне чаще всего вспоминаются вот эти кадры.Поэтому, не жалко.Могу лишь пожелать им не останавливаться, углубляя дно происходящего и повышая накал идиотии.Плюс мнение до кучи.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5932777.html