Медицинское освидетельствование Ефремова.Помимо всего прочего, в его крови обнаружены следи кокаина и каннабиса. Так сказать полный суповой наборPS. Продолжают несказанно радовать деятели из цикла "Понять и простить", "Творца подставила Кровавая Гэбня" и "Русское кино понесло невосполнимую утрату".Дочка о папе.Между тем, Ефремова наконец задержали. Его повезут в суд, где должны выбрать меру пресечения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5933653.html