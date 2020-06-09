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Медицинское освидетельствование Ефремова

19:03. 9 июня 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Медицинское освидетельствование Ефремова.
Помимо всего прочего, в его крови обнаружены следи кокаина и каннабиса. Так сказать полный суповой набор





PS. Продолжают несказанно радовать деятели из цикла "Понять и простить", "Творца подставила Кровавая Гэбня" и "Русское кино понесло невосполнимую утрату".














Дочка о папе.

Между тем, Ефремова наконец задержали. Его повезут в суд, где должны выбрать меру пресечения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5933653.html

Метки: алкоголь, Ефремов, интеллигенция, кино, творцы

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