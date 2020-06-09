Медицинское освидетельствование Ефремова
19:03. 9 июня 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Медицинское освидетельствование Ефремова.
Помимо всего прочего, в его крови обнаружены следи кокаина и каннабиса. Так сказать полный суповой набор
PS. Продолжают несказанно радовать деятели из цикла "Понять и простить", "Творца подставила Кровавая Гэбня" и "Русское кино понесло невосполнимую утрату".
Дочка о папе.
Между тем, Ефремова наконец задержали. Его повезут в суд, где должны выбрать меру пресечения.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5933653.html