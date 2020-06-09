Избрана мера пресечения Ефремову (+ВИДЕО)

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельном ДТП в Москве.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 9 августа», — огласила решение судья Альбина Тимакова.

Напомним, Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, совершенным лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением, не стал возражать против домашнего ареста и назвал инцидент «чудовищным».

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП, спровоцированном Ефремовым, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера, поскольку считает, что он должен сидеть в тюрьме.

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет… Хотя бы половину из 12-ти посидит», — сказала она в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

При этом супруга погибшего отметила, что ни родственники Ефремова, ни его представители с ней не связывались.

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