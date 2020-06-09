Ефремов отправлен под домашний арест
23:58. 9 июня 2020 150 просмотров 9 коммент. Опубликовал: feedmatic
Суд отправил Ефремова под домашний арест.
Сам Ефремов на суде согласился отправиться под домашний арест и признал свою вину.
Хм. Вопрос "А почему не в СИЗО?" думается возник у многих.
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны — я все приму
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно — в июле,
И желательно — в Крыму.
В целом, думаю что несмотря на "ужасы домашнего ареста" реальный срок Ефремов получит, но скорее всего минимальный – 5 лет лет с перспективой УДО, учитывая разворачивающуся кампанию "но он же актер и творческая личность, как красиво он прикладывается к бутылке на экране".
Но посмотрим, что решит суд.
Относительно вопроса, а вот вы негодяи топчите Ефремова из-за его политических взглядов.
С моей точки зрения, политические взгляды не важны, если напрямую нарушен уголовный кодекс.
Можно взять того же Соколова, который из ревности или еще каких-то бзиков, убил и расчленил свою сожительницу.
Вполне лояльный текущей власти гражданин (за что ему немало досталось от тех, кто сейчас с пеной у рта топит за Ефремова), книги хорошие писал (недавно прочитал его книгу про армию Наполеона, вполне себе отличная работа, хоть и с легким налетом франкофилии), но к факту совершения преступления это не имеет отношения. Закон должен определять меру вины за совершенное преступление, а не то, кому совершивший преступление лоялен или нелоялен и каковы его заслуги в науке или искусстве, не отличая таких деятелей от обычных рядовых граждан. Таково в моем понимании должно быть равенство перед законом. И для Ефремова и для того же Соколова. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Разумеется, так бывает далеко не всегда, но так, с моей точки зрения, должны быть. Совершил преступление – изволь отвечать как все.
Если этого не происходит по тем или иным причинам, как например мы видели с делом Серебренникова, которого всячески отмазывала "творческая элитка", то естественно возникают вопросы и к "элитке", и к государству и к закону.
Поэтому вполне понятно, что и приговор Соколову, и приговор Ефремову, будут своеобразными маркерами, по которым многие сделают соответствующие выводы. Например, можно ли под бухлом и наркотой давить холопов в надежде, что "Друзья отмажут" и от семьи жертвы откупятся (сумму в 10 млн. уже не стесняются называть).
В общем, с интересом посмотрю на действия суда и стороны обвинения.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5934559.html
Много словей а система не торопится расследование доследование обжалование пол года меньше пройдет и проблема отсохнет сама собой. Если бы Ефремов как известные футболеры чиновнику клюв начистил тогда да могли но за водителя советского бренда элиту не сажают. Есть законы и есть понятия страна по понятиям живёт.
Семье водителя более правильно согласиться на откупные, потому как отсидится этот гонщик в тепличных условиях а семье уже мужа и отца не вернуть. Вот если бы его прямо на месте преступления прибили, то это было бы по крайней мере справедливо.
Лучше бы выбрали содержание под стражей. Хоть бы пил поменьше.
Нельзя ему резко бросать:)
А у него и цели нет бросить.
А придётся ))
В турме бухать это очень дорого ))
А денешки надо отдать семье пострадавших.
Русофоба Ефремова посадят? Он известен презрительными высказываниями в адрес русского народа, поддерживал президента русофоба на Украине Ющенко. Крым отдать Украине и т. д.
Пора открывать ЛТП. Человеческая жизнь беЗценна, поэтому и наказание должно быть адекватным преступлению,сделанного в особо циничной форме. Ежегодно более 30000 погибших в автоавариях, и большинство из них совершается в пьяном виде.
Конфискация денег и жилплощади в пользу семьи погибших. ЛТП, что переводится как лечебно-трудовой профилакторий, где лечат и заставляют работать.
А так 5 лет отсидит в библиотеке в индивидуальной камере повышенного комфорта, где ему охранники водку таскать будут. За деньги всё сделают в наше продажное время.
На морду посмотришь- типичный бомж подзаборный, спившийся в ноль! Россиянская интеллектуальная елитка.
Внучок спрашивает деда: “Деда! А кто такой интеллигент?”
- “Не знаю, внук. Но в старину их дураками называли.”
Александр Сергеевич Пушкин
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда полки бежали вскачь
И гибло знамя нашей чести.
Фёдор Михайлович Достоевский
Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить.
О Смердякове из «Братьев Карамазовых»:
Подымется в России лакей и в час великой опасности для нашей родины скажет: «я всю Россию ненавижу», «я не только не желаю быть военным, гусаром, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с». На вопрос: «а когда неприятель придёт, кто же нас защищать будет?», бунтующий лакей ответил: «В двенадцатом году было великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки».
Антон Павлович Чехов
«Письмо Орлову И. И., 22 февраля 1899 г., Ялта»:
Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр.
Вот мнение писателей – гуманистов, великих писателей, о тогдашней интеллигенции.
Нынешняя , в век падения нравов, создающегося её же руками,
монстроподобна, как и этот её представитель бомжетоватого вида.
В советское время посылали научных работников на “сочетание умственного труда с физическим” – на уборку в колхоз. Бабы на нас молились: с нами они могли хоть что-то заработать. А вот один из местных шоферов высказал однажды про нас гениальную мысль: “Парни вы грамотные, но ниху..я не умные”. К интеллигенции это очень применимо: грамотность выдают за ум, честь и совесть, не имея оных.