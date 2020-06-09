Ефремов может получить от 5 до 12 лет
10:06. 9 июня 2020 199 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В продолжение вчерашнего https://colonelcassad.livejournal.com/5931909.html
Водитель курьерской доставки Сергей Захаров, в которого вчера врезался пьяный Ефремов скончался в больнице. Врачи его спасти не смогли.
Сам Ефремов отпущен под подписку о невыезде. Как утверждают, отпустили его еще до того, как Захаров умер и это стандартная процедура. Заведено уголовное дело. После смерти Захарова статья становится более тяжелой и могут изменить меру пресечения.
Сергей Захаров.
Если его не будут отмазывать, то это как минимум 5 лет тюрьмы, а как максимум – 12. Но это если как обычный человек, а не как "властитель дум".
Статья 264 УК РФ.
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
б) сопряжено с оставлением места его совершения, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Вот и посмотрим, равнее ли других это животное.
PS. Альтернативно одаренные уже лепят светлый образ.
Ну вот все и объяснили, честного творца оклеветали.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5932492.html
«Сергей Захаров, погибший во вчерашнем ДТП, … жил в Рязани. В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу здесь. Сначала в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, потом стал курьером, развозил продукты. У него остались жена, двое детей и мама. Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью», – написал Шендерович в Facebook.
П.С. правильную тактику заняли богоизбганные ,представьте ту сумму которую они соберут на выручку своего,во всяком случае рязанские её никогда всей семьей могут за жизнь не заработать,конечно ,как бывшая жена Флойда 20млн долл не соберет,но московские звезды поднатужатся.
П.П..С. очень не хотелось бы эту тему эксплуатировать долго,пусть решает суд.
На речи сладкие они мастаки.Жизнь покажет,что они там соберут и с кого…