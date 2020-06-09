Ефремов доигрался, Дизель просочился, Отдых подорожает // Галопом по Европам #228

В этом выпуске:



- Разлив топлива под Норильском не удалось сдержать – дизель просочился сквозь заграждения и попал в озеро Пясино;

- Минвостокразвития между тем предлагает либерализовать доступ к арктическому шельфу;

- Москва в течение двух недель снимет все ограничения, связанные с коронавирусом;

- Глава ВОЗ Гебрейесус заявил: хотя в Европе ситуация с коронавирусом улучшается, мировые показатели становятся только хуже;

- В Гарвардском университете предположили, что вспышка коронавируса началась в Китае еще летом прошлого года;

- В Антраците – это ЛНР – продолжается забастовка шахтёров, которым не заплатили за апрель и март;

- Коронавирус ударил по доходам трети российских регионов – заявили в академии народного хозяйства;

- Отдых в России может подорожать на 30 процентов;

- Компания олигарха Усманова поможет обложить налогом лекарства и обувь в России;

- Всемирный Банк спрогнозировал в этом году падение глобальной экономики;

- Экспорт из Германии весной падал рекордными темпами за всю историю наблюдений с 50-го года;

- В Иране приговорили к смертной казни подозреваемого в шпионаже в пользу ЦРУ и Моссада;

- Северная Корея объявила, что обрубит все линии связи с южным соседом;

- Актер Ефремов признал вину после вчерашнего ДТП.









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UHcPfqqMHmI