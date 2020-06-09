Ефремов доигрался, Дизель просочился, Отдых подорожает // Галопом по Европам #228
В этом выпуске:
- Разлив топлива под Норильском не удалось сдержать – дизель просочился сквозь заграждения и попал в озеро Пясино;
- Минвостокразвития между тем предлагает либерализовать доступ к арктическому шельфу;
- Москва в течение двух недель снимет все ограничения, связанные с коронавирусом;
- Глава ВОЗ Гебрейесус заявил: хотя в Европе ситуация с коронавирусом улучшается, мировые показатели становятся только хуже;
- В Гарвардском университете предположили, что вспышка коронавируса началась в Китае еще летом прошлого года;
- В Антраците – это ЛНР – продолжается забастовка шахтёров, которым не заплатили за апрель и март;
- Коронавирус ударил по доходам трети российских регионов – заявили в академии народного хозяйства;
- Отдых в России может подорожать на 30 процентов;
- Компания олигарха Усманова поможет обложить налогом лекарства и обувь в России;
- Всемирный Банк спрогнозировал в этом году падение глобальной экономики;
- Экспорт из Германии весной падал рекордными темпами за всю историю наблюдений с 50-го года;
- В Иране приговорили к смертной казни подозреваемого в шпионаже в пользу ЦРУ и Моссада;
- Северная Корея объявила, что обрубит все линии связи с южным соседом;
- Актер Ефремов признал вину после вчерашнего ДТП.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам