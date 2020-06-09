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Актер театра и кино

00:02. 9 июня 2020 194 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Видео ДТП с участием пьяного в г…но "актера" Ефремова, который образом вечно бухого алкаша просто живет.

Интересно, будут ли его отмазывать или последствия таки наступят?


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5931909.html

Метки: Видео, Ефремов, кино

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 497 393
    Valeriy Bondarik 9 июня 2020 в 9:43

    ,,,Здравы Будьте,,,

    Значит Так…Уважаемые:
    “““““
    ~~~ Пьяная СВИНЬЯ! ~~~

    _Вот что – скажу,ка правду Вам “я”,
    о том,что хвалёный актёр Ефремов это…
    Это В-НАТУРЕ…пьяная СВИНЬЯ!
    * Пьяной СВИНЬЁЙ – его Нужно называть,
    И то,что он СВИНЬЯ – ВЕЗЖДЕ утверждать!
    Эта СВИНЬЯ – СТРАШНУЮ аварию СОВЕРШИЛа!
    Эта СВИНЬЯ – там Человека ПОКАЛЕЧИНА!
    (надеюсь ТОТ человек Восстановится)
    ““““
    И ещё В-ДОБАВОК – вот Так:
    этот “актёр-ефремов” – пьяный МУДАК!
    И то,что ЭТО ТАК – согласится Всяк!
    этот “актёр-ефремов” – зажраВШИйся ХРЯК!
    ТАКОГО – Нельзя актёром называть!
    * Его Нужно – Звания Актёр – ЛИШАТЬ!
    (В его адрес СПЛОШНОЕ:”ё@-ТВАЮ-м@@ь”)
    ““““““`
    “актёра” ефремова – СУДИТЬ!
    И,нет,НЕ штрафом – а Реальным Сроком “НАГРАДИТЬ”!
    НЕ должна,вот ТАКАЯ пьяная ТВАРЬ,среди людей ездить!
    * Власть ОБЯЗАНА от такИХ(ГАДов)- социум Защитить!
    Если ТАКАЯ пьяная ОБЕЗЬЯНА за рулём,то “ЭТО” – говорит о Многом…
    [Права на управление - ЛИШИТЬ!И,по Закону - СУДИТЬ!СУДИТЬ!]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. канада. 09-6-2020.

    P.S. ВСЕ его актёрские заслуги – АННУЛИРОВАНЫ!

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    1
  • 1308 1008
    Леонид 9 июня 2020 в 9:46

    Как говорят, наверное папа в гробу перевернулся. Сын опозорил популярную актерскую фамилию.
    Одичание прогрессирует…

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