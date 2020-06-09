Актер театра и кино
Видео ДТП с участием пьяного в г…но "актера" Ефремова, который образом вечно бухого алкаша просто живет.
Интересно, будут ли его отмазывать или последствия таки наступят?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5931909.html
,,,Здравы Будьте,,,
Значит Так…Уважаемые:
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~~~ Пьяная СВИНЬЯ! ~~~
_Вот что – скажу,ка правду Вам “я”,
о том,что хвалёный актёр Ефремов это…
Это В-НАТУРЕ…пьяная СВИНЬЯ!
* Пьяной СВИНЬЁЙ – его Нужно называть,
И то,что он СВИНЬЯ – ВЕЗЖДЕ утверждать!
Эта СВИНЬЯ – СТРАШНУЮ аварию СОВЕРШИЛа!
Эта СВИНЬЯ – там Человека ПОКАЛЕЧИНА!
(надеюсь ТОТ человек Восстановится)
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И ещё В-ДОБАВОК – вот Так:
этот “актёр-ефремов” – пьяный МУДАК!
И то,что ЭТО ТАК – согласится Всяк!
этот “актёр-ефремов” – зажраВШИйся ХРЯК!
ТАКОГО – Нельзя актёром называть!
* Его Нужно – Звания Актёр – ЛИШАТЬ!
(В его адрес СПЛОШНОЕ:”ё@-ТВАЮ-м@@ь”)
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“актёра” ефремова – СУДИТЬ!
И,нет,НЕ штрафом – а Реальным Сроком “НАГРАДИТЬ”!
НЕ должна,вот ТАКАЯ пьяная ТВАРЬ,среди людей ездить!
* Власть ОБЯЗАНА от такИХ(ГАДов)- социум Защитить!
Если ТАКАЯ пьяная ОБЕЗЬЯНА за рулём,то “ЭТО” – говорит о Многом…
[Права на управление - ЛИШИТЬ!И,по Закону - СУДИТЬ!СУДИТЬ!]
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. канада. 09-6-2020.
P.S. ВСЕ его актёрские заслуги – АННУЛИРОВАНЫ!
Как говорят, наверное папа в гробу перевернулся. Сын опозорил популярную актерскую фамилию.
Одичание прогрессирует…