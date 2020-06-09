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А сколько было Советских Союзов?

16:31. 9 июня 2020 173 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Предлагаем краткий обзор роста, возмужания и распада СССР, предложенный коллегой letopisec73. Понятно, что критериев разделения исторических семидесяти лет может быть множество.

Ниже – чисто внешний, поверхностно-описательный краткий взгляд той эпохи. Без анализа причин, главной из которых, на наш взгляд, было слишком резкое ускорения в попытках изменить самосознание людей. И оно, несмотря на горнило Великой Отечественной войны, не выдержало – пошли негативные процессы как в высших эшелонах власти, так и среди остального народа.

*


А сколько было Советских Союзов?

А сколько было Советских Союзов? На первый взгляд, вопрос кажется странным, ведь известно, что государство под названием Советский Союз просуществовало с декабря 1922 года по декабрь 1991 года, после чего распалось.

Однако некоторый смысл в такой постановке вопроса существует. Как представляется, Советский Союз прошёл через три важные внутренние фазы развития, в которой вторая фаза была не очень похожа на первую, а третья вообще резко контрастировала с первыми двумя.

Итак, первой фазой существования СССР можно назвать 1922 – 1941 годы. Это достаточно большой временной промежуток, который имеет определённые внутренние отличия, но связан единым каркасом. Этот конструкт был ярким проявлением раннесоветской действительности. В первый свой период 1920-х годов он основывался на большевистском фанатизме, отрицании прошлого, диком новоязе 1920-х годов, попытках создать абсолютно новую культуру и «нового человека».


Тогдашний Советский Союз – внутренне неустойчивое государство, а в международном масштабе – государство-изгой. Вторым временным отрезком этой фазы являются 1930-е годы и начало 1940-х.

За этот промежуток времени государство значительно окрепло, результатом проведённой индустриализации стали его возросшая мощь, значительное усиление армии. В этот момент начинает происходить своего рода «идеологическая ревизия» – происходит отказ от фанатичного отрицания прошлого, в жизнь снова входят новогодние праздники с ёлкой, в армии восстанавливаются персональные воинские звания, появляются первые «советские маршалы».

Киноиндустрия начинает снимать фильмы о прошлом, где показан положительный образ Александра Невского, Петра Первого, выдающихся русских полководцев и политических деятелей. Всё это не отменяет большевистской пропаганды, в это же время снимаются «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году» и другие такого рода фильмы, но разворот идеологии налицо.

Во внешней политике СССР укрепляет свои позиции, идёт его широкое международное признание. В то же время понятие «советского народа» ещё остаётся идеологическим клише, как политическая нация он ещё не сформирован и не цементирован.


Вторая фаза существования Советского Союза формируется в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год. Именно в огне Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом, возник тот Советский Союз, в котором родились и выросли большинство его граждан, и который занял собой наибольший временной промежуток.

В огне Второй мировой войны Советский Союз проявил себя как мировая держава, занявшая свои законные позиции на международном уровне в послевоенном мироустройстве. Это тот Советский Союз, что создал вслед за США атомное оружие, использовал энергию атома в мирных целях, занимал лидирующие позиции в мировой космонавтике, мировой авиации и многих других сферах.

Этот Советский Союз тоже прошёл некоторые внутренние составляющие своего развития, пройдя эпоху позднесталинского правления, правление Н.С. Хрущёва, Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова и К.У. Черненко.

Характерной чертой этой фазы существования Советского Союза является внутренняя коррозия коммунистической идеологии. Она ещё оставалась, как неотъемлемый антураж общественных отношений, но всё более превращалась в символ, мало влияющий на повседневные потребности, желания и чаяния советских граждан.

Происходит постепенное фактическое обуржуазивание советского общества при сохранении номинального коммунистического контура. Главным идеологическим лозунгом КПСС 1970-х годов становится постоянное удовлетворение возрастающих потребностей советских людей. В самом народе символами достижимой успешной жизни становятся квартира, машина, дача.

Главным идеологическим символом СССР того времени становится Победа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, а не Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года.

Немаловажным фактором воздействия на общество является и то, что через огонь Великой Отечественной войны прошли десятки миллионов людей, бывших современниками той эпохи, в отличие от событий 1917 – 1922 годов, уже ушедших в далёкое прошлое и вовлекших в себя несравнимо меньшее количество участников.

В этой фазе и на этих идеологических основах формируется и цементируется советский народ, как политическая нация.

Третья фаза существования Советского Союза – это 1985 – 1991 годы, приход к власти М.С. Горбачёва, начало политики «ускорения», а несколько позднее – «гласности» и «перестройки».

Демократизация советского общества на фоне неудачной экономической политики быстро вскрыла накопившиеся в стране и обществе противоречия, привела к массовым беспорядкам, «параду суверенитетов», ряду межнациональных войн, утрате союзными властями контроля над процессами в обществе и государстве. Эти события в итоге и привели к краху СССР.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5059653.html

Метки: андропов, брежнев, война, Горбачёв, история, Культура, нация, общество, политика, советский, ссср, сталин, хрущев, человек

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4305 2627
    Михан 9 июня 2020 в 18:29

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