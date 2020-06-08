Главная » Невероятное в мире, Политика

«За права семьи» требует отказаться от рассмотрения закона о насилии над семьей

14:41. 8 июня 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: rofamilia.ru

МОО «За права семьи» направило обращение в Совет Федерации, требуя отказаться от дальнейшего рассмотрения законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». 

Как указывает в своем обращении МОО «За права семьи», этот законопроект, справедливо называемый в народе «законопроектом о насилии над семьей», является концептуально неприемлемым. «Единственное действительно конструктивное предложение в отношении этого законопроекта — прекратить его обсуждение и дальнейшую доработку, отказаться от него, поскольку он противоречит воле граждан России и нарушает их права», — отмечается в обращении.

Одновременно с обращением МОО «За права семьи» направило в Совет Федерации детальный правовой анализ законопроекта, подготовленный экспертами АЦ «Семейная Политика.РФ».

Подписать общественное обращение против принятия антисемейного законопроекта можно на платформе CitizenGO, по ссылке: https://citizengo.org/ru/fm/175798-net-zakonu-o-nasilii-nad-semey

Публикуем полный текст обращение МОО «За права семьи» в Совет Федерации.

Заместителю председателя Совета Федерации ФС РФ Кареловой Г. Н.

Уважаемая Галина Николаевна,

В рамках общественного обсуждения проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия» направляю правовой анализ законопроекта, подготовленный экспертами Аналитического Центра «Семейная политика.РФ».

Прошу обратить внимание на то, что законопроекту присущ целый ряд не только конкретных правовых дефектов, но и серьезных концептуальных недостатков, делающих принятие его в любой редакции неприемлемым и противоречащим интересам российских семей и российского общества.

Законопроект не только лишен правовой определенности и противоречит базовым правовым принципам — правовой определенности, справедливости, разумности, равенства и адекватности —  но и поведет к массовому нарушению целого ряда основополагающих конституционных прав как отдельных граждан, так и семей, в том числе детей.

При этом под видом «мер профилактики» законопроект вводит меры, серьезно ограничивающие права и свободы граждан (такие, как защитные предписания и судебные защитные предписания). Причем, фактически, эти меры будут применяться не только на основании размытого и беспредельно широкого определения «семейно-бытового насилия», но и без наличия реальных доказательств совершения гражданином каких-либо противозаконных действий, вне применимости презумпции невиновности и без каких-либо гарантий защиты прав невиновного человека, обвиненного в «нарушении».

Идея «профилактического», до совершения реальных правонарушений или преступлений, применения мер, серьезно ограничивающих права и свободы граждан, таких, как запрет им определенных действий (общения с членом семьи), обязанность покинуть место жительства, профилактический учет и надзор и т.п., полностью противоречит базовым основаниям права и антиконституционна.

Любая помощь семье и «профилактика», предлагаемая до фактического совершения кем-либо правонарушений или преступлений, может производиться исключительно на добровольной основе, не может и не должна приводить к какому-либо ограничению прав и свобод граждан.

Какие-то принудительные меры могут применяться только и исключительно тогда, когда конкретные преступления или правонарушения (причем узко и обоснованно определенные) уже совершены. Такие меры не могут называться «помощью» или «профилактикой», поскольку имеют очевидный характер ответственности за противозаконные деяния.

Иное положение вещей является явным нарушением законности и справедливости.

В реальности законопроект вводит «превентивное наказание» за не совершавшееся ещё правонарушение, причем оно может быть произвольно применено по отношению к любому совершеннолетнему гражданину.

Фактически, это законопроект «о наказании без вины виноватых за неведомо что».

В ходе обсуждения на сайте Совета Федерации из числа граждан, имеющих конкретную позицию в отношении данного законопроекта, всего 10,5% участников дискуссии поддержали его принятие в той или иной форме. 89,5% граждан выступают категорически против принятия законопроекта в любой редакции.

Судя по высказываниям Вашим и Ваших коллег, Совет Федерации предпочитает игнорировать этот факт, делая вид, что «конструктивными» являются только предложения поправок к конкретным нормам законопроекта. Такое отношение к мнению общественности ничем не может быть оправданности и является, фактически, неэтичной манипуляцией.

Между тем, мнение широкой общественности совершенно очевидно: поскольку этот законопроект нарушает требования Конституции, базовые принципы права и имеет явно антисемейный характер, неконструктивным как раз является его обсуждение и принятие вопреки воле российского общества.

Единственное действительно конструктивное предложение в отношении этого законопроекта — прекратить его обсуждение и дальнейшую доработку, отказаться от него, поскольку он противоречит воле граждан России и нарушает их права.

Обращает особое внимание на себя то, что в поддержку законопроекта (в том числе и в качестве его основных соавторов) выступают организации, годами получавшие иностранное финансирование. Значительная часть этих организаций выступает в поддержку радикальных, опасных для общества идеологий — таких, как радикальный феминизм и «ЛГБТ»-идеология.

На Россию оказывается давление со стороны недружественных ей иностранных государств, требующих принятия этого законопроекта. Наконец, дополнительное давление в эту сторону оказывают международные организации, финансируемые структурами Джорджа Сороса, известные своей антироссийской позицией, такие, как «Хьюман Райтс Вотч».

В этой ситуации возникает вопрос: на чьей стороне окажутся законодатели и члены Совета Федерации. Будут ли они выполнять волю иностранных, недружественных к России бенефициаров, заинтересованных в принятии этого законопроекта явно не по благим причинам, или прислушаются к воле граждан России, большинство из которых выступает против принятия этого законопроекта и считают его опасным для национальной безопасности нашей Родины.

Еще раз повторю — как и многие наши коллеги, единственно конструктивным мы считаем предложение отказаться от этого законопроекта и решать проблему реальных (а не «резиново» понимаемых) правонарушений и преступлений, в том числе и имеющих семейно-бытовой характер, с уважением к конституционным правам граждан, к основе российского общества — семье, и к базовым принципам и традициям российского права.

Настаиваем на прекращении доработки данного законопроекта и отказа от его принятии как на единственно конструктивном решении в данной ситуации.

С уважением,
Парфентьев Павел Александрович,
председатель МОО «За права семьи»

ПРИЛОЖЕНИЕ: Правовой анализ проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия», подготовленный АЦ «Семейная политика.РФ».

Источник: https://nstarikov.ru/za-prava-semi-trebuet-otkazatsja-ot-rassmotrenija-zakona-o-nasilii-nad-semej-116058

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Законопроект о присоединении к Гаагской конвенции принят не окончательно - впереди СФ и президент...
..., когда Конвенция допускает отказ в его возвращении. ...Позиция Межрегиональной общественной организации «За права семьи» заключается в том, что...для отправки по факсу, требуется подпись руководителя) Шаг 2... снять законопроект с рассмотрения. За подписью моей и ...
Всероссийский общественный форум «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА – УГРОЗА СЕМЬЕ И ГОСУДАРСТВУ» ВИДЕО
... карта - угроза семье и государству» ...в законопроекте право отказа от УЭК ...родители России, категорически требуем: - неукоснительного ... моратория на рассмотрение в Московской ...за антинародные законы, за УЭК, не голосовать за партии, не отстаивающие прав...
КТО СТОИТ ЗА НЯШЕЙ - реставраторы марионеточной прозападной монархии в России: Малофеев и АНГЛОСАКСЫ
...защитником киевской хунты ..За великомучеников царскую семью почитают в некоторых ...Йорданов с подельниками? Вопрос требует отдельного рассмотрения, но особые отношения ...I – Николаем Романовичем - отказалось признавать права на российский престол потомка ...
От ювеналов пострадала семья в Балашихе
... семьи следили за семьей давно. Как, впрочем, и за другими семьями...отговаривать от адвоката. Рассмотрение дела были вынуждены все...в дверь, звонили, требовали ехать срочно в УВД...правах сроком на шесть месяцев. При этом, в большинстве ходатайств матери отказали...
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
... конгрессе по теме «За будущее семьи. Грозит ли исчезновение ..., документ пока не рассмотрен верховой радой в связи...общества теперь требуют не только здравого признания права каждого на ...где несколько немецких городов отказались от идеи проведения Олимпиады...
Бэкграунд, выпуск-269 за 11 августа 2012
...коалицию, всячески затягивал рассмотрение закона и даже... дудку и отказались от собственных прав. Синхрон: Алексей...Востоке Европы чувство семьи единой вновь ...молодой матери, которую требуют освободить, чтоб ...с Юлией Тимошенко, за права которой запад пролили...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)