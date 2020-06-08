«За права семьи» требует отказаться от рассмотрения закона о насилии над семьей

МОО «За права семьи» направило обращение в Совет Федерации, требуя отказаться от дальнейшего рассмотрения законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия».

Как указывает в своем обращении МОО «За права семьи», этот законопроект, справедливо называемый в народе «законопроектом о насилии над семьей», является концептуально неприемлемым. «Единственное действительно конструктивное предложение в отношении этого законопроекта — прекратить его обсуждение и дальнейшую доработку, отказаться от него, поскольку он противоречит воле граждан России и нарушает их права», — отмечается в обращении.

Одновременно с обращением МОО «За права семьи» направило в Совет Федерации детальный правовой анализ законопроекта, подготовленный экспертами АЦ «Семейная Политика.РФ».

Подписать общественное обращение против принятия антисемейного законопроекта можно на платформе CitizenGO, по ссылке: https://citizengo.org/ru/fm/175798-net-zakonu-o-nasilii-nad-semey

Публикуем полный текст обращение МОО «За права семьи» в Совет Федерации.

Заместителю председателя Совета Федерации ФС РФ Кареловой Г. Н.

Уважаемая Галина Николаевна,

В рамках общественного обсуждения проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия» направляю правовой анализ законопроекта, подготовленный экспертами Аналитического Центра «Семейная политика.РФ».

Прошу обратить внимание на то, что законопроекту присущ целый ряд не только конкретных правовых дефектов, но и серьезных концептуальных недостатков, делающих принятие его в любой редакции неприемлемым и противоречащим интересам российских семей и российского общества.

Законопроект не только лишен правовой определенности и противоречит базовым правовым принципам — правовой определенности, справедливости, разумности, равенства и адекватности — но и поведет к массовому нарушению целого ряда основополагающих конституционных прав как отдельных граждан, так и семей, в том числе детей.

При этом под видом «мер профилактики» законопроект вводит меры, серьезно ограничивающие права и свободы граждан (такие, как защитные предписания и судебные защитные предписания). Причем, фактически, эти меры будут применяться не только на основании размытого и беспредельно широкого определения «семейно-бытового насилия», но и без наличия реальных доказательств совершения гражданином каких-либо противозаконных действий, вне применимости презумпции невиновности и без каких-либо гарантий защиты прав невиновного человека, обвиненного в «нарушении».

Идея «профилактического», до совершения реальных правонарушений или преступлений, применения мер, серьезно ограничивающих права и свободы граждан, таких, как запрет им определенных действий (общения с членом семьи), обязанность покинуть место жительства, профилактический учет и надзор и т.п., полностью противоречит базовым основаниям права и антиконституционна.

Любая помощь семье и «профилактика», предлагаемая до фактического совершения кем-либо правонарушений или преступлений, может производиться исключительно на добровольной основе, не может и не должна приводить к какому-либо ограничению прав и свобод граждан.

Какие-то принудительные меры могут применяться только и исключительно тогда, когда конкретные преступления или правонарушения (причем узко и обоснованно определенные) уже совершены. Такие меры не могут называться «помощью» или «профилактикой», поскольку имеют очевидный характер ответственности за противозаконные деяния.

Иное положение вещей является явным нарушением законности и справедливости.

В реальности законопроект вводит «превентивное наказание» за не совершавшееся ещё правонарушение, причем оно может быть произвольно применено по отношению к любому совершеннолетнему гражданину.

Фактически, это законопроект «о наказании без вины виноватых за неведомо что».

В ходе обсуждения на сайте Совета Федерации из числа граждан, имеющих конкретную позицию в отношении данного законопроекта, всего 10,5% участников дискуссии поддержали его принятие в той или иной форме. 89,5% граждан выступают категорически против принятия законопроекта в любой редакции.

Судя по высказываниям Вашим и Ваших коллег, Совет Федерации предпочитает игнорировать этот факт, делая вид, что «конструктивными» являются только предложения поправок к конкретным нормам законопроекта. Такое отношение к мнению общественности ничем не может быть оправданности и является, фактически, неэтичной манипуляцией.

Между тем, мнение широкой общественности совершенно очевидно: поскольку этот законопроект нарушает требования Конституции, базовые принципы права и имеет явно антисемейный характер, неконструктивным как раз является его обсуждение и принятие вопреки воле российского общества.

Единственное действительно конструктивное предложение в отношении этого законопроекта — прекратить его обсуждение и дальнейшую доработку, отказаться от него, поскольку он противоречит воле граждан России и нарушает их права.

Обращает особое внимание на себя то, что в поддержку законопроекта (в том числе и в качестве его основных соавторов) выступают организации, годами получавшие иностранное финансирование. Значительная часть этих организаций выступает в поддержку радикальных, опасных для общества идеологий — таких, как радикальный феминизм и «ЛГБТ»-идеология.

На Россию оказывается давление со стороны недружественных ей иностранных государств, требующих принятия этого законопроекта. Наконец, дополнительное давление в эту сторону оказывают международные организации, финансируемые структурами Джорджа Сороса, известные своей антироссийской позицией, такие, как «Хьюман Райтс Вотч».

В этой ситуации возникает вопрос: на чьей стороне окажутся законодатели и члены Совета Федерации. Будут ли они выполнять волю иностранных, недружественных к России бенефициаров, заинтересованных в принятии этого законопроекта явно не по благим причинам, или прислушаются к воле граждан России, большинство из которых выступает против принятия этого законопроекта и считают его опасным для национальной безопасности нашей Родины.

Еще раз повторю — как и многие наши коллеги, единственно конструктивным мы считаем предложение отказаться от этого законопроекта и решать проблему реальных (а не «резиново» понимаемых) правонарушений и преступлений, в том числе и имеющих семейно-бытовой характер, с уважением к конституционным правам граждан, к основе российского общества — семье, и к базовым принципам и традициям российского права.

Настаиваем на прекращении доработки данного законопроекта и отказа от его принятии как на единственно конструктивном решении в данной ситуации.

С уважением,

Парфентьев Павел Александрович,

председатель МОО «За права семьи»

ПРИЛОЖЕНИЕ: Правовой анализ проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия», подготовленный АЦ «Семейная политика.РФ».

Источник: https://nstarikov.ru/za-prava-semi-trebuet-otkazatsja-ot-rassmotrenija-zakona-o-nasilii-nad-semej-116058