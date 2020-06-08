Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2020
- 18:29 Инструктаж о случаях гибели военных ВСУ от употребления спиртного и наркотиков.
- 17:20 «Вынуждены бегать по окопам и прятаться»: в ВСУ жалуются на запрет ответного огня.
- 03:00 На Луганщине таксист дал отпор обнаглевшим карателям, обезоружив их.
Инструктаж о случаях гибели военных ВСУ от употребления спиртного и наркотиков
Инструктаж о случаях гибели военных ВСУ от употребления спиртного и наркотиков
Официальные спикеры ВСУ любят рассказывать, что заявления военных представителей ДНР и ЛНР о пьянстве и связанных с ним последствий на позициях ВСУ в зоне ООС, это выдумки и военная пропаганда. Тем не менее, эти попытки оправдаться разрушаются как практическими историями, попадающими в СМИ (как это было с бойцом 95-й десантно-штурмовой бригады, который напился, накурился и ушел в Крым в состоянии полного неадеквата), так и собственными документами ВСУ, которые утекают из украинских силовых структур (ВСУ, МВД, НГУ, ГУР МОУ) и выкладываются спецслужбами ДНР или ЛНР, а также разнообразными донецкими или украинскими хакерами.
Очередную порцию документов на тему повального пьянства в украинских формированиях опубликовал небезызвестный «Джокер ДНР», которые уже 2-й год активно публикует различные документы, утащенные из украинских штабов.
На этот раз были выложены документы из воинской части А2556 оперативного командования «Запад», где с бойцами проводили инструктаж на тему последствий алкоголизма и употребления наркотиков, которые приводили к смерти солдат и офицеров ВСУ.
Как не трудно догадаться, речь идет не об абстрактных рассказах про вред алкоголя и наркотиков, а о вполне конкретных примерах, когда употребление спиртного и различной дури приводило к смертям, которые как правило записываются в небоевые потери, о которых регулярно сообщают в ДНР и ЛНР.
Уже давно не секрет, что в силу среднеинтенсивных боевых действий небоевые потери ВСУ превышают боевые. Смерти от передозировки наркотиков, самоубийства вследствие неадекватного состояния, походы на минное поле в состоянии алкогольного опьянения, побеги в Крым после употребления наркотиков, пьяные разборки как в тылу, так и на фронте, прямо в окопах и блиндажах со смертельным исходом и членовредительством. Все это сопровождает ВСУ с начала карательной операции на Донбассе, а с переходом войны в позиционную стадию, все это расцвело пышным цветом.
Объективности ради надо указать, что такие проблемы встречаются и в армиях народных республик. Истории с пьянством на позициях памятны еще по 2014-му году, но конечно такого кол-ва небоевых потерь как в ВСУ у ЛДНР нет, причем часть этих потерь у ВСУ приходится на части, которые находятся глубоко в тылу или же вовсе за пределами зоны ООС.
В целом, можно говорить, что такие инструктажи, как в указанной воинской части помогают слабо, так как скандальные истории, где замешаны алкоголь и наркотики, в ВСУ происходят с завидной регулярностью.
https://asd.news/articles/ukraina/sbrod-avatarov-u-granits-rossii/ – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Вынуждены бегать по окопам и прятаться»: в ВСУ жалуются на запрет ответного огня
Несмотря на каждодневные обстрелы со стороны Украины по Донбассу, оказалось, что боевики украинской армии недовольны ситуацией на фронте из-за распоряжения военного руководства, которое якобы запрещает открывать огонь на передовой.
Один из карателей по имени Евгений рассказал киевским пропагандистам, что ситуация для украинских боевиков на передовой очень сложная, поскольку защитники Донбасса накрывают украинские позиции огнём, а отвечать встречным обстрелом «ВСУшники» не могут.
Каратель пожаловался, что они вынуждены бегать по окопам и прятаться от «российских обстрелов», отметив при при этом, что якобы со стороны Республики по ним открывают огонь каждые 15 минут, используя тяжёлое вооружение.
«Когда по тебе стреляют, а тебе запрещено отстреливаться, это уже не война, а какие-то прятки. Прячешься, чтобы по тебе не попали. Бегаешь, как в прятки. Они хотят, чтобы мы повелись на их провокацию, хотят, чтобы нас наказали, ведь в последнее время они нас не провоцировали.
Бои были, но они продолжались час. А сейчас каждые 10–15 (минут, – прим. РВ) стреляют уже из сильнейших видов вооружения: ПКМ, ДШК. Немножко подождут и снова провоцируют», — сокрушается Евгений.
Каратель подчеркнул, что распоряжение о строгом запрете открывать огонь «по российским наёмникам», сохраняя режим тишины, поступило сверху.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Луганщине таксист дал отпор обнаглевшим карателям, обезоружив их
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
По данным нашей разведки, штабом «ООС» подготовлены и отправлены указания в адрес командующих ОТГ «Восток» и «Север» о недопущении открытия КПВВ, с последующим обвинением в срыве руководства Народных Республик.
С этой целью командующему ОТГ «Север» генералу Ромигайло, совместно с журналистскими группами от телеканалов «5 канал» и «1+1», работающими в зоне ответственности группировки, предписано организовать и широко осветить в СМИ провокацию, направленную на срыв возобновления перемещения населения через КПВВ.
Для чего в одностороннем порядке с украинской стороны будет открыт пункт пропуска «Станица Луганская» с привлечением местных жителей численностью до 70 человек, которые заблокируют пункт пропуска в сторону ЛНР с требованиями открыть КПВВ.
Целью провокации является обвинение руководства Народных Республик в несоблюдении Минских договорённостей и создании предпосылок к гуманитарной катастрофе в преддверии работы участников ТКГ 9 и 10 июня.
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Участившиеся случаи вскрытия сотрудниками СММ ОБСЕ украинской военной техники, размещенной в нарушение линий отвода, а также на территориях гражданской инфраструктуры населенных пунктов оккупированной Киевом территории вынуждают командование ОТГ «Север» изгаляться, придумывая все новые способы для раннего обнаружения патрулей Миссии с целью передислокации запрещенного вооружения.
Так, командиры 30-й и 93-й бригад ВСУ в ущерб укомплектованности подразделений для замены военнослужащих, несущих службу на передовой, своим решением создали временные блокпосты в зонах ответственности соединений, личный состав которых отслеживает перемещение патрулей СММ, а также предупреждает посты воздушного наблюдения и маневренные группы РЭБ о взлете беспилотников ОБСЕ.
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На фоне усиления ограничительных мер, связанных с карантинными мероприятиями в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС», снижается уровень воинской дисциплины.
Основной причиной происшествий и преступлений, совершенных украинскими военнослужащими, является употребление спиртных напитков.
5 июня в состоянии алкогольного опьянения двое военнослужащих 30-й бригады, возвращаясь из н. п. Попасная, где праздно проводили время по своему усмотрению, в пункт размещения своего подразделения, вызвав такси, угрожая оружием, отказались оплатить поездку.
Водитель такси, оценив состояние «воинов света», отобрал автомат и выгнал их из машины. После чего отправился в военную комендатуру, где сдал автомат и написал заявление о случившемся.
Доклад о произошедшем вышестоящему командованию командиром 30-й бригады ВСУ Гаразом произведен не был.
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