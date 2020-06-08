Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2020

Несмотря на каждодневные обстрелы со стороны Украины по Донбассу, оказалось, что боевики украинской армии недовольны ситуацией на фронте из-за распоряжения военного руководства, которое якобы запрещает открывать огонь на передовой.

Один из карателей по имени Евгений рассказал киевским пропагандистам, что ситуация для украинских боевиков на передовой очень сложная, поскольку защитники Донбасса накрывают украинские позиции огнём, а отвечать встречным обстрелом «ВСУшники» не могут.

Каратель пожаловался, что они вынуждены бегать по окопам и прятаться от «российских обстрелов», отметив при при этом, что якобы со стороны Республики по ним открывают огонь каждые 15 минут, используя тяжёлое вооружение.

«Когда по тебе стреляют, а тебе запрещено отстреливаться, это уже не война, а какие-то прятки. Прячешься, чтобы по тебе не попали. Бегаешь, как в прятки. Они хотят, чтобы мы повелись на их провокацию, хотят, чтобы нас наказали, ведь в последнее время они нас не провоцировали.

Бои были, но они продолжались час. А сейчас каждые 10–15 (минут, – прим. РВ) стреляют уже из сильнейших видов вооружения: ПКМ, ДШК. Немножко подождут и снова провоцируют», — сокрушается Евгений.

Каратель подчеркнул, что распоряжение о строгом запрете открывать огонь «по российским наёмникам», сохраняя режим тишины, поступило сверху.

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