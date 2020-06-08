Россия открывает границы для россиян и иностранцев (+ВИДЕО)

Россия открывает свои границы для выезда россиян за рубеж.

Об этом только что заявил премьер Михаил Мишустин, уточнив, что речь идёт о поездках по работе и учёбе, а также о выездах с целью лечения или для ухода за родственниками.

Также будет разрешён въезд иностранных граждан в РФ, если цель поездки — лечение или уход за близкими родственниками.

Напомним, Россия закрыла свои границы в конце марта для противодействия распространению нового коронавируса. С тех пор на протяжении более двух месяцев авиакомпании выполняли только согласованные вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей и желающих вернуться на родину.