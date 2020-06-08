Польша превратила своих палачей в героев
Благодаря стараниям правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) нынче особое внимание уделяется всевозможным годовщинам, связанным с деятельностью Армии Крайовой и её последователей — так называемых прóклятых солдат (Żołnierze wyklęci). Память об этих бойцах, в основном погибших после войны в боях против советских «оккупантов» и местных коммунистов, возведена в культ. В 2011 году по инициативе президента страны даже введен национальный День памяти «проклятых солдат» (с тех пор ежегодно отмечается 1 марта).
Один из ведущих полонистов России профессор Дмитрий Карнаухов пояснил РИА Новости причины такого подхода: «Оправдание преступлений АК укладывается в продвигаемый ПиС культ «проклятых солдат». Этот культ сейчас положен в основу навязываемой обществу новой исторической квазирелигии, а открытое несогласие с ним нередко становится поводом для травли и репрессий в отношении как польских, так и зарубежных ученых». Напомним, одной из жертв этих репрессий не так давно стал и сам Карнаухов.
Источник: https://nstarikov.ru/polsha-prevratila-svoih-palachej-v-geroev-116009