Польша превратила своих палачей в героев

То есть АК добивала и польских евреев, которые выжили во время нацистского холокоста. Причем эти «герои» продолжали делать то же самое и после войны, истребляя по этническому признаку украинцев, евреев, литовцев, белорусов. Но, как видите, этот факт вовсе не препятствует их официальной глорификации.

Упомянутый выше историк Карбовяк заявляет: «Вне зависимости от их действий, они боролись за Польшу, а некоторые из них принесли свои жизни на алтарь своей Родины, поэтому их нужно помнить. Память о защитниках Республики — это наша обязанность». Эдак и злодеяния Гитлера можно списать — на том основании, что он боролся за «великий Рейх», невзирая на его методы и цели.

Один из ведущих полонистов России профессор Дмитрий Карнаухов пояснил РИА Новости причины такого подхода: «Оправдание преступлений АК укладывается в продвигаемый ПиС культ «проклятых солдат». Этот культ сейчас положен в основу навязываемой обществу новой исторической квазирелигии, а открытое несогласие с ним нередко становится поводом для травли и репрессий в отношении как польских, так и зарубежных ученых». Напомним, одной из жертв этих репрессий не так давно стал и сам Карнаухов .

Польша очень любит представлять себя в качестве основной жертвы «тоталитарных режимов XX века», постоянно внося проекты всевозможных резолюций на международном уровне. Развязав историческую войну, нацеленную на ревизию истории Второй мировой, она в то же время очень не любит, когда ей напоминают о собственных грехах и преступлениях (чего стоит только законодательный запрет на упоминание участия поляков в злодеяниях, творимых в нацистских концлагерях). Но чем громче Варшава требует покаяний и компенсаций за события прошлого, тем чаще надо напоминать ей о её же собственной истории и обращать внимание мирового сообщества на то, каких преступников и бандитов прославляют сейчас на официальном уровне в Польше.

В конце концов, что мешает Европарламенту осудить этнические чистки, устраиваемые польскими «героями» в сороковые годы, по тому же образцу, по которому он осуждал «тоталитарные режимы»? Ответ на вопрос понятен: это не вписывается в концепцию извечной вины России. Поскольку, осуждая акты геноцида со стороны боевиков АК, поневоле оправдываешь боевые действия против них со стороны Красной армии и НКВД. И тогда признанные на Западе «жертвы» и «палачи» внезапно поменяются местами. А этого, с точки зрения современной Европы, допускать нельзя.