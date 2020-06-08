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О значении исторических документов в современном обществе. Николай Стариков. ФАН-ТВ

19:22. 8 июня 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: riafan.ru

Гостем писателя и общественного деятеля Николая Старикова в новом выпуске программы «По-Стариковски» стал депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

Собеседники поговорили о новом законопроекте, внесенном Журавлевым на рассмотрение в нижнюю палату Федерального Собрания. Документ предлагает признать недействующим на территории России постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года «О политической правовой оценке советско-германского договора о ненападении 1939 года». Журавлев объяснил, что заставило его внести такой проект и почему это закон с каждым днем становится все более необходимым.

В конце программы гость, как всегда, рассказал о планах и ответил на вопросы зрителей.

Автор: Сергей Петров

Источник: https://nstarikov.ru/o-znachenii-istoricheskih-dokumentov-v-sovremennom-obshhestve-nikolaj-starikov-fan-tv-116056

Метки: чит.клуб

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