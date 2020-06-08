Новости Украины и Новороссии 08 июня 2020

Почти 100 тысяч украинцев в мае выехали в Польшу на заработки. Об этом свидетельствуют данные польских пограничников и данные агентств по трудоустройству.

Однако с появлением возможности вновь зарабатывать в ЕС оживились и мошенники, которые не прочь получить выгоду от доверчивых сограждан.

Полтора десятка украинцев, которые хотели выехать на заработки в Польшу, лишились денег. Как рассказывают в полиции Львовской области, людям пообещали трудоустройство во Франции.

«Объявление нашли на одном из известных сайтов. Был заказан автобус с киевской фирмы. В Житомире на автовокзале в автобус зашел мужчина, который назвался именем, как указано было в объявлении.

Попросил всех сдать по 140 евро якобы на решения разных вопросов, в т. ч. и с пересечением границы. Затем сказал, что нужно отлучиться на несколько минут, и больше не вернулся. Его телефон был отключен. Через два часа люди вызвали полицию», — говорит пресс-секретарь полиции Львовской области Алла Ващенко.

По ее словам, это первый подобный случай мошенничества с трудоустройством в их области.

Спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета рассказывает, что подобные схемы мошенники проворачивают, надеясь на невнимательность людей.

«Как правило, они обещают устроить на работу в труднодоступных странах — в Англии, Нидерландах. Люди на это реагируют. Мы как-то ловили одного такого „организатора” трудоустройства. Он предлагал работу на заводах в Европе. Собрал где-то 200 тысяч евро. Прятался за границей, но был пойман. Однако на суде всплыло, что в договоре, которые подписывали обманутые люди, мелким шрифтом было написано, что он предоставляет консультационные услуги», — рассказывает Крета.

По его словам, еще одного такого организатора полиция выслеживает, но тот пока тоже скрывается за границей.

Глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник говорит, что очень часто жертвами таких мошенников становятся украинцы, которые пытаются устроиться на работу в Европе через нелегальные компании.

По словам Воскобойника, как только закончится карантин и украинцы массово поедут на работу в Европу, то тут же начнется волна мошенничества.

«Я уже много раз повторял: не платите за трудоустройство! Платить фирме должны работодатели, а не вы», — предупреждает Воскобойник.

Он приводит пример: в 2017 и в 2018 годах Польша выдала по 1,7 млн официальных разрешений на работу украинцев в этой стране. Однако через легальные компании устроились примерно по 13 тысяч украинских граждан. Все остальные в Польше трудоустраивались либо самостоятельно, либо через нелегальных посредников.

«В ближайшее время в парламенте будут рассматривать законопроект, который запретит брать деньги за трудоустройство за границей. Будет запрещено писать в объявлениях о трудоустройстве за границей, что это платно», — говорит Воскобойник.

Почему заробитчане не хотят устраиваться на работу через легальные фирмы?

«Вот, например, Германия с марта открыла рынок труда для стран не членов ЕС. Правда, для того чтобы там устроиться, необходимо знание немецкого на уровне В1-В2. И нужен диплом, даже технический подойдет. По указанной в нем специальности вы и можете работать в Германии. Но попробуйте сказать украинцу — неси сертификат с подтверждением знания языка и диплом. У них этого нет. Зато посредники им предлагают устроиться в Германию через Польшу по биометрии, они этому верят и идут к тем посредникам, платят им деньги. Это все грозит тем, что вы останетесь без денег один на один с мошенниками», — говорит Воскобойник.

Сами заробитчане тоже делятся печальным опытом обмана. Виктория Стахова, жительница Ивано-Франковской области рассказала, что доверилась знакомой, которая предложила ей поработать в гостинице в Германии.

«Я заплатила посреднику 200 евро, он обещал, что сначала нас доставят в Польшу, а потом перевезут в Германию. В Польшу нас действительно привезли, поселили в хостел, а потом посредник исчез. Больше я на такие схемы не соглашаюсь», — говорит Виктория.

Также доверилась посредникам и Оксана Волощенко со Львовской области. «Нам пообещали хорошую работу на фабрике, я должна была заниматься упаковкой. В результате нас перевезли через границу и поселили в каком-то бараке, сказали, что всех оформят и будут возить на работу. Мы прождали три дня, за нами никто так и не пришел, никуда нас не оформили. И я потеряла 150 евро», — рассказывает Оксана.

Эксперт по трудоустройству за границей Олег Павлюченко рассказывает, что существуют разные схемы обмана украинцев.

«Люди сейчас соскучились по работе, нужны деньги, и они бросаются на любые предложения. В результате их просто обманывают. Вот на днях мне написал знакомый, что его брат поехал в Польшу, обещали высокую зарплату на сборе ягод. И хотя наших рабочих рук сейчас там не хватает, их обманули, бросили где-то. Пришлось срочно его пристраивать», — сообщает Павлюченко.

«Я не удивлюсь, если сейчас начнет процветать уже известная схема. Украинцев нанимают тут на работу, везут в Польшу и там бросают. Люди в отчаянии, но тут вдруг появляются „добрые” работодатели, которые готовы взять уставших людей к себе на работу», — продолжил он.

Правда, условия будут уже намного хуже, а работать придется больше.

«Одна женщина рассказывала, как заплатила водителю 200 евро за то, что он привезет ее в Польшу, а там их встретит посредник, который устроит на работу на склад. Деньги отдала, на польский вокзал их привезли и там оставили. Прождали несколько часов, телефон организатора отключен. И тут „случайно” появляются люди, которые предлагают поработать на упаковке мороженых продуктов. Работать пришлось 15 часов, зарплата маленькая, а жил в бараках», — рассказывает Павлюченко.

Он говорит, что бывает, украинские посредники работают в сотрудничестве с польскими. Случается, что польская компания выплачивает зарплату людям через украинского посредника. И хотя поляки предоставляют жилье бесплатно, наши с рабочих высчитывают за проживание.

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