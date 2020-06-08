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Неспящие в Сиэтле

14:01. 8 июня 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Новости короткоствола.
В Сиэтле протестующие доколупались до какого-то водилы, который просто хотел проехать.
У того оказался "Глок" из которого он начал шмалять, зацепив кого-то в толпе.
После чего был арестован полицией.





Когда полиция не может защитить граждан, они сами берутся за оружие. После чего их тащат в околоток.
Протестующие уверяют, что на машину напали, после того как водители сам пытался въехать на ней в толпу.
Полиция заявила, что стрелок сдался полиции добровольно и виноватым себя не считает, потому что занимался самообороной.




Кстати, выглядит как запасной магазин для "Глока" примотаный к руке синей изолентой

Интересно, а если бы у него была штурмовая винтовка…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5930189.html

Метки: Видео, протесты, сиэтл, США, юмор

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