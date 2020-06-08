«Не вам открывать рот!» — соратница Обамы куснула Россию, но была поставлена на место (ФОТО)

Бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила в своём Twitter-аккаунте, что Россия не вправе давать Штатам советы по соблюдению прав человека.

Саманту Пауэр россияне помнят по её пикировкам с покойным Виталием Чуркиным в ООН. Она также написала проникновенную статью для New York Times, когда Чуркина не стало — «Мой друг, российский посол».

Но сегодня, когда Штаты сотрясают беспорядки и протесты против полицейского беспредела, спровоцированные смертью чернокожего Джорджа Флойда, МИД России наконец накормил американские власти их же пилюлями.

В английском языке есть такое устойчивое выражение «try your own medicine» — попробуйте своё же лекарство на вкус.

«Всё вверх дном: Трамп считает, что его могут воспринимать всерьёз, когда он говорит о “расе и единстве”, а путинская Россия полагает, что может давать советы по правам человека», — написала она, репостнув твит посольства России в Великобритании, где цитируют Марию Захарову, призывающую США соблюдать право на мирный протест при подавлении беспорядков и мародёрства.

И всё бы ничего, но в комментариях под этим сообщением американки внезапно разразилась буря:

«На чем основывается авторитет правительства США в области прав человека?» — пишет один из пользователей, прикрепляя результаты опроса 2013 года «Наибольшая угроза миру во всём мире: Соединённые Штаты Америки».

«Когда я сравниваю ваш опыт в раздирании маленьких и беззащитных стран с внешней политикой Путина, он пахнет как роза», — пишет другой, прикрепляя статью про неоконсерваторов, проиллюстрированную снимком Обамы с женой. Напомним, Пауэр представляла Штаты в ООН во время президентства Обамы.

«Самое худшее в том, что русские правы».

«С такими видео, которые Россия получила на этой неделе, вам будет сложно изображать святош», — говорится в следующем комментарии. Имеются в виду кадры разгонов протестующих слезоточивым газом и всё остальное, что мы с вами наблюдаем буквально в прямом эфире вот уже вторую неделю.

«Всё хорошо, только вот русские не столько советуют, сколько пытаются (а сейчас это несложно сделать) разоблачить пустоту наших обязательств по отношению к тому, что мы осуждаем в их правительстве».

«Ох, Саманта, если бы я был америкашкой (в оригинале презрительное Ami — прим. РВ), я бы помалкивал. Ваша ох-какая-великая страна основана на, пожалуй, самом масштабном геноциде и этнической чистке в истории… Я имею в виду коренных американцев… Индейцев».

«Разве не вы, ребята, лицемеры, а не русские? Разве не вы поддерживаете диктатуру и притеснения, проповедуя демократию и права человека? Это вы здесь самые большие лицемеры».

«Так ведь именно так чувствует себя весь остальной мир, когда Штаты пытаются поучать кого-то относительно прав человека».

«Вот конкретно сейчас нам стоит принимать любые советы, которые нам дадут! Особенно если они ещё и бесплатны», — этот комментатор намекает на полную беспомощность американских властей перед разгорающимся пожаром.

«Что действительно вверх дном, так это то, что такой отвратительный дегенерат, как вы, смеет открывать свой рот по такому вопросу после всех тех чудовищных зверств, как например финансирование террористических группировок. И особенно это относится к Украине и Сирии».

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