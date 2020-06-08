Н.Н. Вашкевич. Этрусский узел

н. э. С.-3. Апенинского полуострова — область, называвшуюся Этрурия (современная Тоскана), и создавшие развитую цивилизацию, предшествовавшую римской. Самоназвание –культуре, характерной особенностью которой является переход к железному веку (БСЭ). Из этрусского языка (сохранилось около 1200 слов) установлено значение 150 слов.С другой, наблюдаются интенсивные попытки связать это слово с этнонимом русские. И дело не только в созвучии этнонимов, но и сходстве многих букв этрусского алфавита с русской азбукой.Это обстоятельство как бы оправдывает попытки прочитать имеющиеся этрусские надписи по-русски,С точки зрения симии обе стороны делают системные ошибки., инструмент для раскрытия смысла любых слов, решает эту проблему просто и, я бы сказал, изящно. Судите сами.ЛАТИН происходит от русского латы. Древнего римлянина и до сих пор предпочитают изображать исключительно в латах. Это соответствует тому, что главный изначальный бог латинян был бог кузнечного дела по имени Вулкан (ипостась греческого Гефеста).Только благодаря русскому языку можно понять, почему первых римлян вскормила волчица. Сами они этого не могли понимать, потому что в латыни волк называется иначе.

Научная филология в упор не видит, что классическая латынь (до 4 века н.э.) переполнена русскими словами. А доморощенные филологи сужают проблему до малоизвестного языка со скудным лексическим материалом, позволяющим разыграться фантазиям. Симия

Что касается родственному римлянам племени ИТАЛИКОВ, откуда современная Италия, то этот этноним получен прочтением русского слова ЛАТЫ в обратную строну, как бы по-арабски. Если же русское слово латы перевести на арабский язык, как раз и получим ЭТ-ТУРУС "латы, доспехи, щиты". Отсюда и этруски, занимавшиеся освоением железа на пути перехода цивилизации от бронзового века к

В кузнице как бы ГРОМ ГРЕМИТ, как на вулкане. Отсюда имена (г)Р

На греческой почве из-за русского корня ГРОМ бог кузнечного дела стал ХРОМым

И ученые, и любители по степени слепоты своей не различаются.

Вашкевич Н.Н.



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железному.ОМУЛ иРЕМУЛ. Что примечательно, РЕМУ(Л) УМЕР, а РОМУЛ основал государство РОМА.. Неисповедимы твои пути, Господи.Греческий Гефест ведь тоже только для тех, кто не расплел языки, штучка темная. Сравните его имя с русским словом ДОСПЕХИ в обратном прочтении. Не от СПЕШИТЬ, понятно. Хромой далеко не убежит, как бы ни старался. Это рус. слово от ар. ТАСФИХ "бронирование", производное от САФФАХА "оббивать листами железа", от"лист железа", да и любой лист.ВЕЗУВИЙ происходит от русского беззубый. Дело в том, что временами этот ВОЛК как бы спит, и людям кажется, что у него нет зубов. Тогда они, проявляя беспечность, начинают селиться у его подножия. Волк не прощает назойливости: в 79 году г. Помпеи был целиком засыпан вулканическим пеплом, в 1944 лава разрушила г. Сан-Себастьяно.Русское слово ЛАТЫ происходит от ар."бить", отсюда же и МОЛОТ "чем бьют, когда делают латы". Научные версии происхождения этих слов я даже не привожу.