Н.Н. Вашкевич. Этрусский узел
11:21. 8 июня 2020 205 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Нашла коса на камень. С одной стороны, есть устоявшаяся научная точка зрения на то, кто такие этруски.
Это древние племена, населявшие в 1-м тыс. до н. э. С.-3. Апенинского полуострова — область, называвшуюся Этрурия (современная Тоскана), и создавшие развитую цивилизацию, предшествовавшую римской. Самоназвание – rasna.
Исторически восходят к так называемой Виллановой культуре, характерной особенностью которой является переход к железному веку (БСЭ). Из этрусского языка (сохранилось около 1200 слов) установлено значение 150 слов.
С другой, наблюдаются интенсивные попытки связать это слово с этнонимом русские. И дело не только в созвучии этнонимов, но и сходстве многих букв этрусского алфавита с русской азбукой.
Это обстоятельство как бы оправдывает попытки прочитать имеющиеся этрусские надписи по-русски, что со стороны официальной науки вызывает резкое неприятие.
С точки зрения симии обе стороны делают системные ошибки.
Научная филология в упор не видит, что классическая латынь (до 4 века н.э.) переполнена русскими словами. А доморощенные филологи сужают проблему до малоизвестного языка со скудным лексическим материалом, позволяющим разыграться фантазиям.
Симия, инструмент для раскрытия смысла любых слов, решает эту проблему просто и, я бы сказал, изящно. Судите сами.
ЛАТИН происходит от русского латы. Древнего римлянина и до сих пор предпочитают изображать исключительно в латах. Это соответствует тому, что главный изначальный бог латинян был бог кузнечного дела по имени Вулкан (ипостась греческого Гефеста).
Только благодаря русскому языку можно понять, почему первых римлян вскормила волчица. Сами они этого не могли понимать, потому что в латыни волк называется иначе.
Это древние племена, населявшие в 1-м тыс. до н. э. С.-3. Апенинского полуострова — область, называвшуюся Этрурия (современная Тоскана), и создавшие развитую цивилизацию, предшествовавшую римской. Самоназвание – rasna.
Исторически восходят к так называемой Виллановой культуре, характерной особенностью которой является переход к железному веку (БСЭ). Из этрусского языка (сохранилось около 1200 слов) установлено значение 150 слов.
С другой, наблюдаются интенсивные попытки связать это слово с этнонимом русские. И дело не только в созвучии этнонимов, но и сходстве многих букв этрусского алфавита с русской азбукой.
Это обстоятельство как бы оправдывает попытки прочитать имеющиеся этрусские надписи по-русски, что со стороны официальной науки вызывает резкое неприятие.
С точки зрения симии обе стороны делают системные ошибки.
Научная филология в упор не видит, что классическая латынь (до 4 века н.э.) переполнена русскими словами. А доморощенные филологи сужают проблему до малоизвестного языка со скудным лексическим материалом, позволяющим разыграться фантазиям.
Симия, инструмент для раскрытия смысла любых слов, решает эту проблему просто и, я бы сказал, изящно. Судите сами.
ЛАТИН происходит от русского латы. Древнего римлянина и до сих пор предпочитают изображать исключительно в латах. Это соответствует тому, что главный изначальный бог латинян был бог кузнечного дела по имени Вулкан (ипостась греческого Гефеста).
Только благодаря русскому языку можно понять, почему первых римлян вскормила волчица. Сами они этого не могли понимать, потому что в латыни волк называется иначе.
Что касается родственному римлянам племени ИТАЛИКОВ, откуда современная Италия, то этот этноним получен прочтением русского слова ЛАТЫ в обратную строну, как бы по-арабски. Если же русское слово латы перевести на арабский язык, как раз и получим ЭТ-ТУРУС "латы, доспехи, щиты". Отсюда и этруски, занимавшиеся освоением железа на пути перехода цивилизации от бронзового века к железному.
Приложения
В кузнице как бы ГРОМ ГРЕМИТ, как на вулкане. Отсюда имена (г)РОМУЛ и (г)РЕМУЛ. Что примечательно, РЕМУ(Л) УМЕР, а РОМУЛ основал государство РОМА.
На греческой почве из-за русского корня ГРОМ бог кузнечного дела стал ХРОМым. Неисповедимы твои пути, Господи.
Греческий Гефест ведь тоже только для тех, кто не расплел языки, штучка темная. Сравните его имя с русским словом ДОСПЕХИ в обратном прочтении. Не от СПЕШИТЬ, понятно. Хромой далеко не убежит, как бы ни старался. Это рус. слово от ар. ТАСФИХ "бронирование", производное от САФФАХА "оббивать листами железа", от сафха "лист железа", да и любой лист.
ВЕЗУВИЙ происходит от русского беззубый. Дело в том, что временами этот ВОЛК как бы спит, и людям кажется, что у него нет зубов. Тогда они, проявляя беспечность, начинают селиться у его подножия. Волк не прощает назойливости: в 79 году г. Помпеи был целиком засыпан вулканическим пеплом, в 1944 лава разрушила г. Сан-Себастьяно.
Русское слово ЛАТЫ происходит от ар. латт "бить", отсюда же и МОЛОТ "чем бьют, когда делают латы". Научные версии происхождения этих слов я даже не привожу. Слезы!!!
И ученые, и любители по степени слепоты своей не различаются.
Вашкевич Н.Н.
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